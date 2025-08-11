Anchetați penal, amendați pentru corupție electorală (apoi scutiți de amendă) și participanți activi la protestele grupului Șor. Ce fac „eroii” investigației sub acoperire „În slujba Moscovei” la 10 luni de la publicarea acesteia?

La zece luni de la publicarea investigației sub acoperire „În slujba Moscovei”, „șefiȘorii” din rețeaua coordonată de Ilan Șor de la Moscova documentați de jurnalistele ZdG sunt în liberate, iar unii dintre ei participă la evenimentele Blocului „Victorie”, afiliat lui Șor.

Unul dintre membrii rețelei de cumpărare a voturilor a fost amendat pentru corupție electorală, însă amenda i-a fost anulată de instanța de judecată. Și alte două „personaje” ale investigației au primit amenzi, pe care le-au contestat în judecată.

Cauza penală inițiată de Procuratura Anticorupție (PA) ca urmare a publicării investigației ZdG este încă la faza de urmărire penală, nefiind deocamdată expediată în judecată. În ea sunt vizați cel puțin trei dintre „protagoniștii” investigației „În slujba Moscovei”, anchetați pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali, precum și pentru fapte de corupere electorală, având statut de bănuiți sau învinuiți, după cum a informat PA.

Tanti Raia: „Nu vreau să vorbesc cu voi! Duceți-vă, știți unde? Într-un loc!”

Raisa Surdu, cunoscută ca „tanti Raia” – „personajul” principal în prima parte a investigației „În slujba Moscovei”, cea care conducea așa-numita organizație primară de la Dobrogea a blocului „Victorie” și i-a dat jurnalistei ZdG sub acoperire bani proveniți din banca rusească Promsviazbank pentru îndeplinirea sarcinilor în cadrul rețelei, a fost reținută la 22 octombrie 2024, după ce a încercat să se eschiveze, nefiind de găsit la domiciliu atunci când oamenii legii au descins pentru prima oară în locuința sa. La 24 octombrie, Raisei Surdu i-a fost aplicată măsura preventivă arest la domiciliu pe un termen de 30 de zile.

Aflată în arest la domiciliu, ea a dat un interviu pentru postul public Moldova 1, în care a negat acuzațiile cu privire la faptul că ar fi desfășurat activitatea de corupere electorală, afirmând că nu ar fi primit niciodată bani și că nu ar deține un cont în banca rusească „Promsviazbank”. Apoi, s-a răzgândit și a spus că ar fi primit bani numai o dată, atunci când i-a dat jurnalistei ZdG sub acoperire. Ea a mai spus în interviu că a decis să colaboreze cu ancheta și că își recunoaște vina, afirmând că regretă că s-a implicat în această rețea.

Raisa Surdu, cunoscută ca „tanti Raia”, reținută de organele de drept. Colaj ZdG

Solicitată de Ziarul de Gardă pentru detalii privind etapa la care se află cauza penală în care este investigată și întrebată dacă mai este implicată în activitățile rețelei Șor, Raisa Surdu a reacționat cu supărare și înjurături.

Raisa Surdu: Ce nevoie aveți dacă sunt cercetată sau nu? Întrebați-o pe domnișoara voastră, pe colega voastră, pe Năstase (Ana Nastas, numele de cod utilizat de jurnalista ZdG Măriuța Nistor atunci când a documentat rețeaua Șor sub acoperire, n.r.). Să nu mă mai sunați, vă rog!

ZdG: Mai aveți activități cu rețeaua Șor, cu Blocul „Victorie”?

Raisa Surdu: Voi ce nevoie aveți, am eu sau n-am? Terminați cu sunetul, nu vreau să vorbesc cu voi! Duceți-vă, știți unde? Într-un loc! Mă sună ea, b***i (înjurătură în limba rusă, n.r)!

ZdG: V-au mai chemat la poliție, la procuratură?

Raisa Surdu: Ce nevoie aveți de asta?

ZdG: Vreau să înțeleg ce se întâmplă mai departe. Că știu că v-au deschis un dosar penal, v-au pus în arest la domiciliu.

Raisa Surdu: Și dacă mi-au deschis, o să fie judecată și am terminat lucrul! Gata vorba!

Discuția s-a încheiat cu alte înjurături în limba rusă, pe care nu le putem reda, apoi Raisa Surdu a închis apelul telefonic.

Fost polițist, responsabil pentru extragerea numerarului – scutit de plata amenzii pentru corupție electorală

Fostul polițist Oleg Crîlov, în prezent pensionar al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a apărut în prima parte a investigației „În slujba Moscovei”, el fiind cel care a convertit în numerar banii primiți pe contul băncii rusești „Promsviazbank (PSB) de către jurnalista ZdG sub acoperire. Crîlov a fost și donator al partidului „Șansă” în 2023, pentru care a oferit 10 mii de lei, conform datelor publice.

Datele de pe portalul instanțelor de judecată arată că Oleg Crîlov a fost amendat pentru corupere electorală cu suma de 37 500 de lei, dar a contestat sancțiunea și procesul-verbal a fost anulat printr-o hotărâre a judecătoarei Angela Vasilenco de la Judecătoria Chișinău, pronunțată la 17 iulie 2025. Ea a admis contestația depusă de Crîlov și a încetat procesul contravențional în privința lui, pe motiv că „nu există faptul contravenției”.

Oleg Crîlov, fost polițist. Foto: Facebook/Oleg Crîlov

El fusese amendat printr-un proces-verbal întocmit la 11 aprilie 2025 pentru faptul că „la 06.10.2024 a acceptat și a primit sume bănești pentru sine în scopul exercitării dreptului electoral în cadrul alegerilor statului”, după cum se arată în hotărârea de judecată. Crîlov a contestat procesul-verbal, argumentând că „nu recunoaște vina în săvârșirea contravenției imputate. Menționează că procesul a derulat în regim de urgență. Nu i-a explicat drepturile, nu i s-a asigurat dreptul la apărare. Nu i-a explicat esența faptei imputate.”

În hotărâre se mai menționează că agentul constatator nu s-a prezentat în ședință și nu a solicitat examinarea cauzei în lipsa lui.

„Analizând conținutul procesului-verbal, raportat la probele administrate, instanța ajunge la concluzia că agentul constatator a examinat superficial această cauză și fără a efectua o investigație veritabilă, multiaspectuală și sub toate aspectele privind faptele supuse examinării”, se arată în hotărârea de judecată.

Potrivit instanței, probele prezentate în privința lui Crîlov provin din cauza penală inițiată pe numele lui, „fără a exista în procedura contravențională o cercetare proprie, independentă” și fără „administrarea unor probe obținute direct și legal în această cauză”. Astfel, s-a admis ca probă numai procesul-verbal cu privire la contravenție, despre care a constatat că „nu este informativ în ceea ce privește stabilirea faptei sau a vinovăției persoanei”, deoarece Crîlov a refuzat să facă declarații în fața agentului constatator.

Cauză penală, inițiată ca urmare a investigației ZdG

După publicarea primei părți a investigației ZdG sub acoperire „În slujba Moscovei”, la 22 octombrie 2024, pe numele lui Crîlov a fost inițiată și o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali și coruperea electorală.

Oleg Crîlov, împreună cu un alt „personaj” din prima parte a investigației, Alexandr Martinovici, a fost reținut la 18 octombrie 2024 pentru un termen de 72 de ore. În timpul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă relevante pentru cauza penală și acte eliberate de către banca „Promsviazbank” pe numele figuranților, anunța atunci Procuratura Anticorupție. Ulterior, cei doi au fost plasați în arest preventiv pentru 20 de zile, după care – în arest la domiciliu.

Alexandr Martinovici, vizat și el în cauza penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali și coruperea electorală, a fost documentat în investigația ZdG ca fiind lider al așa-numitei organizații teritoriale a activiștilor Blocului „Victorie” din suburbiile capitalei aflate în preajma sectorului Botanica.

El se află în libertate și a fost văzut de jurnaliștii ZdG participând la marșul de 9 mai 2025 organizat de Blocul „Victorie”.

Alexandr Martinovici (centru), la un eveniment al grupului Șor. Foto: Facebook/Alexandr Martinovici

El a candidat din partea partidului „Șansă”, afiliat lui Ilan Șor, la alegerile locale din noiembrie 2023. Tot atunci, Martinovici a vrut să fie și consilier municipal la Chișinău, fiind al 16-lea pe lista formațiunii.

Înainte de a lucra pentru Șor, el a candidat pe listele Partidului „Acasă Construim Europa” (PACE), condus de Gheorghe Cavcaliuc, la alegerile parlamentare din 2021, fiind pe listă cu numărul 68.

Numele lui nu figurează pe portalul instanțelor de judecată în legătură cu nicio cauză privind corupția electorală.

„Șefa” care strunea activiștii să racoleze oameni în rețea, amendată. Procesul-verbal – contestat

Și Oxana (Xenia) Martinovici, care apare în cea de-a doua parte a investigației „În slujba Moscovei”, fiind una dintre șefele unui oficiu în care se desfășurau ședințele activiștilor, a fost amendată pentru corupere electorală. Pe portalul instanțelor de judecată se poate vedea că aceasta a contestat în instanță procesul-verbal și amenda.

Prima ședință a fost programată pentru data de 30 iunie 2025, dar a fost amânată în „lipsa dovezii de citare”. Următoarea ședință a fost fixată tocmai pe 13 octombrie 2025, „conform disponibilității agendei instanței și a concediului anual de odihnă preconizat pentru luna iulie și august”. Judecătorul pe acest caz este Ion Chirtoacă de la Judecătoria Chișinău.

„Nu am primit bani. Eu am serviciu de bază, la care muncesc și câștig foarte bine”, a declarat Oxana Martinovici, solicitată de ZdG să comenteze faptul că a fost amendată și a contestat amenda în instanță. „Au fost amendați toți primprejur și peste tot din cauza guvernării. Eu nu am primit bani și nimeni nu a primit bani. (…) Eu nu am mers nicăieri (să conteste în judecată, n.r.). La mine avocatul merge peste tot și contestă toate amenzile, chiar și pe cele rutiere, cu care nu sunt de acord”. Întrebată dacă mai colaborează cu Blocul „Victorie”, Martinovici a spus: „Eu îi susțin, fiindcă eu nu susțin guvernarea de azi, că ei fac fărădelegi”.

Oxana (Xenia) Martinovici, instruind activiști ai grupului Șor. Foto: ZdG

La 2 iulie, pe pagina sa de Facebook, Martinovici a publicat un mesaj în susținerea Evgheniei Guțul, pentru că „vor să o condamneze la 9 ani. Nu pentru fapte rele. Nu pentru hoție. Nu pentru corupție. Ci pentru curaj. Pentru verticalitate. Pentru că a avut puterea să spună adevărul acolo unde alții au tăcut” (am păstrat ortografierea originală, n.r.).

Întrebată de ZdG, Oxana Martinovici a mai spus că Alexandr Martinovici, care a apărut în prima parte a investigației „În slujba Moscovei”, nu îi este rudă.

În cadrul investigației ZdG sub acoperire, Oxana, care s-a prezentat atunci Xenia, apare ca organizatoare a unei ședințe cu activiștii mai multor grupuri din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, desfășurată într-un oficiu situat într-o clădire a fabricii de înghețată „Drancor”, la care a participat și a documentat ce se întâmplă jurnalista ZdG sub acoperire. La ședință, Martinovici le soma pe mai multe activiste, majoritatea femei în vârstă, să înregistreze cât mai mulți simpatizanți și le certa pentru că nu reușeau să îndeplinească sarcina de a racola cât mai mulți oameni.

„La această ședință trebuia să vină câte doi simpatizanți de la fiecare activist. Unde sunt simpatizanții voștri? Unde sunt ei? Trebuie să înțelegeți și trebuie să le explicați și celorlalți: până nu se vor înregistra în telefon, nu va fi nimic. Încercați să le explicați. Să vină la noi dacă nu reușesc, dacă nu știu cum”, i-a probozit atunci Oxana Martinovici pe activiștii convocați la ședință. Iar când a fost confruntată de jurnalista ZdG, ea a negat că instruia activiștii să racoleze oameni în rețea. „Eu am două servicii la care lucrez, sunt angajată oficial. De unde să mai am eu timp să racolez pe cineva?” spunea atunci Oxana Martinovici.

Dădea indicații să fie racolați simpatizanți. Susținătoare activă a Evgheniei Guțul

Irina Patosca, șefa biroului în care reportera ZdG sub acoperire a fost înregistrată în calitate de „activistă” în rețeaua coordonată de Șor și care i-a dat indicații să racoleze încă cel puțin 10 persoane, este în continuare o susținătoare activă a blocului „Victorie” și mai ales a Evgheniei Guțul, publicând pe contul său de Facebook mai multe mesaje în apărarea bașcanei, în timp ce aceasta era judecată pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Asta, deși atunci când a fost confruntată de jurnalista ZdG, nu a recunoscut că făcea parte din rețeaua coordonată de Șor. „Cred că mă confundați. Eu să înregistrez pe niște oameni? Sigur mă confundați”, spunea atunci Patosca.

Irina Patosca, la protestul organizat de grupul Șor în fața Judecătoriei Buiucani, pe 5 august 2025, în ziua pronunțării sentinței pe numele Evgheniei Guțul. Foto: ZdG

La 5 august 2025, ea a participat la protestul organizat în susținerea Evgheniei Guțul în ziua în care aceasta a fost condamnată de prima instanță la 7 ani de închisoare. Irina Patosca nu a dorit să răspundă la întrebările ZdG. Ea era însoțită de Valeri Klimenko, președintele Congresului Comunităților Ruse din R. Moldova, membru al Blocului „Victorie”. El a împiedicat-o pe jurnalista ZdG să-i adreseze întrebări Irinei Patosca. „Ira, trimite-o, eu îți permit”, i-a spus Klimenko, la care Patosca a răspuns: „Pe ea deja toți au trimis-o de 100 de ori.” Iar Klimenko a continuat insultele, în contextul în care jurnalista ZdG a insistat să discute cu Patosca, aflată într-un spațiu public: „Nu sunteți jurnalistă, sunteți un reporter de doi bani, care nu cunoaște bazele jurnalismului. Jurnaliștii nu se poartă așa.”

O altă amendă contestată în instanță

Pentru corupție electorală a fost amendată și Anna (Ivanovna) Macovei, șefa așa-numitului „uceastok 20” din sectorul Botanica al capitalei, care apare în partea a doua a investigației „În slujba Moscovei”. Ea a contestat procesul-verbal prin care i-a fost aplicată amenda. Pe portalul instanțelor de judecată se arată că a avut loc o singură ședință, pe 5 iunie, iar a doua, stabilită pe 23 iunie, nu a avut loc, pentru că judecătoarea Aurelia Cazacliu a fost la un seminar. Următoarea ședință a fost fixată pentru data de 23 septembrie.

Cu o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 20 octombrie, Anna Macovei i-a dat indicații reporterei ZdG aflate sub acoperire să o voteze pe Victoria Furtună, care figura în calitate de candidată independentă, tot ea chemând-o să participe la două întruniri electorale ale acesteia. De asemenea, Anna Macovei a somat-o pe jurnalista ZdG să voteze „NU” la referendumul privind integrarea europeană, chiar în ziua scrutinului.

Anna Macovei, șefă de grup în rețeaua Șor. Foto: ZdG

Femeia coordona activitatea unui grup de 39 de „activiști”, după cum a spus chiar ea în cadrul investigației, pe care îi îndemna să racoleze „simpatizanți”, îi chema să participe la proteste, le cerea să împartă pliante, să lipească afișe cu mesaje propagandistice anti-UE și ținea evidența tuturor acestor activități. „Activistele” din grupul ei îi trimiteau fotografii pe Telegram ca dovadă a faptului că participau la proteste sau că împărțeau pliante.

Ea a confirmat pentru ZdG că a fost amendată, a spus că nu are avocat, deși a contestat procesul-verbal în instanță, și că nu are bani să plătească amenda. Ea susține că nu a primit, de fapt, niciun ban. Femeia s-a plâns că mai multe rude și prieteni nu mai comunică cu ea după ce a apărut în investigația ZdG și a spus că regretă că a fost implicată în această rețea. Ea susține că în prezent nu mai ține legătura cu nimeni din cadrul rețelei.

Procuratura Anticorupție:

„Confirmăm că, în urma investigației publicate de Ziarul de Gardă, Procuratura Anticorupție a inițiat o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali, precum și fapte de corupere electorală, fapt anunțat public prin comunicatele de presă anterioare. În cadrul acestei cauze penale, mai multe persoane dețin calitatea procesuală de bănuit sau învinuit. Totuși, având în vedere că acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare și în respectarea principiului prezumției de nevinovăție, identitatea acestora nu poate fi divulgată acum.”