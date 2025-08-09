Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”, potrivit BBC, citat de News.ro. Comentariile sale vin după ce preşedintele Zelenski a declarat cu puţin timp în urmă că Ucraina „nu va ceda pământ ocupanţilor”, după ce Trump a făcut aluzie la condiţii teritoriale pentru a aduce pacea cu Rusia.

„Ucrainenii merită o pace justă, bazată pe dreptul internaţional şi pe respectarea integrităţii noastre teritoriale şi a frontierelor definite de constituţia noastră”, spune Sibiha.

El adaugă că „Rusia îşi continuă teroarea împotriva civililor, ignoră termenele limită şi nu arată niciun interes real pentru încheierea războiului”. Sibiha spune că acest lucru se întâmplă în ciuda eforturilor depuse de SUA şi a „dorinţei continue a Ucrainei de a căuta o pace echitabilă”.

El confirmă că Ucraina rămâne deschisă „dialogului semnificativ şi soluţiilor reale negociate împreună cu Ucraina”.

Zelenski: „Ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului”

În dimineața de 9 august, președintele ucraiean, Volodimir Zelenski a publicat un mesaj video prin care își prezintă poziția față de condițiile pentru a pune capăt războiului menționate de Trump.

„Ucrainenii își apără propriii pământuri. Chiar și cei care sunt de partea Rusiei știu că face rău. Desigur, nu vom acorda Rusiei premii pentru ceea ce a făcut. Poporul ucrainean merită pace. Dar toți partenerii trebuie să înțeleagă ce înseamnă o pace demnă. Acest război trebuie să se încheie, iar Rusia trebuie să-l încheie. Rusia l-a început și îl prelungește, fără a respecta termenele limită, iar aceasta este problema, nu altceva.

Răspunsul la problema teritorială ucraineană se află deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu se va abate și nu poate abate de la aceasta. Ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului.

Ucrainena este pregătită pentru soluții reale care pot aduce pacea. Orice soluții care sunt împotriva noastră, orice soluții care sunt fără Ucraina, sunt în același timp soluții împotriva păcii. Nu vor aduce nimic. Acestea sunt soluții moarte, nu vor funcționa niciodată. Și cu toții avem nevoie de o pace reală, vie, pe care oamenii o vor respecta. Suntem pregătiți, împreună cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii, să lucrăm pentru o pace reală și, cel mai important, durabilă – o pace care nu se va prăbuși din cauza dorințelor Moscovei”, a declarat Zelenski în mesajul video publicat.

Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în Alaska, la trei ani şi jumătate de la începutul războiului din Ucraina. Preşedintele american, care a promis să pună capăt conflictului în „24 de ore” odată revenit la Casa Albă, a indicat vineri că „vor exista schimburi de teritorii în beneficiul tuturor”, fără a da detalii. Aceste comentarii au fost criticate sâmbătă de Volodimir Zelenski.