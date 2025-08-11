CEC și MAE dezmint declarațiile unor oficiali ruși precum că alegerile parlamentare ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei

Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge declarațiile recente ale unor oficiali ai Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din R. Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei.

Potrivit CEC, astfel de afirmații fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să afecteze încrederea în procesul electoral și să denigreze rolul important al cetățenilor moldoveni din afara țării.

„Cetățenii R. Moldova stabiliți în afara țării reprezintă o parte integrantă a societății, având aceleași drepturi constituționale ca orice alt cetățean de a participa la vot. Autoritatea electorală respinge orice încercare de a marginaliza sau de a pune sub semnul întrebării dreptul acestora la o opțiune liberă și informată”, a scris CEC.

Totodată, CEC precizează că proces electoral este organizat în conformitate cu legislația națională și standardele internaționale, în condiții de transparență, integritate și respect pentru voința alegătorului. „Măsurile de securitate, monitorizare și verificare sunt aplicate riguros, pentru a garanta că fiecare vot este numărat corect și reflectă opțiunea reală a alegătorului.”

„Îndemnăm toți cetățenii, din țară și de peste hotare, să se informeze din surse oficiale și credibile, să nu se angajeze în campanii de manipulare și să își exercite dreptul de vot liber, neinfluențat și responsabil, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025“, a transmis Comisia.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) susține că astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale R. Moldova și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și să denigreze comunitățile de moldoveni din afara țării.