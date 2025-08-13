Rusia va folosi în cadrul exercițiilor militare din Belarus rachete care pot fi echipate cu focoase nucleare

Belarus a anunțat miercuri, 13 august, că va exersa desfășurarea Oreșnik, rachete ale Rusiei capabile de a fi echipate cu focoase nucleare, în cadrul exercițiilor comune Zapad-2025 („Vest-2025”) în apropierea frontierei estice a UE și NATO, relatează HotNews.

Belarus este un aliat-cheie al Rusiei și depinde din punct de vedere economic și militar de statul vecin din est.

De asemenea, țara a permis folosirea teritoriului său ca punct de sprijin pentru invazia lansată de Rusia asupra Ucrainei în februarie 2022.

Ucraina, precum și Polonia și statele baltice au tras în repetate rânduri semnale de alarmă cu privire la acumulările militare din Belarus, unde Rusia a spus că va desfășura rachete Oreșnik până la sfârșitul anului.

„Desigur, vom elabora planul de utilizare a acestui tip de armament împreună cu colegii noștri ruși”, a declarat ministrul bielorus al apărării, Viktor Khrenin, când a fost întrebat dacă exercițiile Zapad vor presupune și folosirea rachetelor Oreșnik.

În finalul anului 2024, Rusia a folosit orașul ucrainean Dnipro ca teren de testare pentru racheta sa „experimentală” Oreshnik, fără focos nuclear.

„Vedem situația de la frontierele noastre de vest și de nord și nu putem pur și simplu să stăm și să privim militarizarea și activitatea militară de acolo”, a declarat Khrenin, citat de agenția de știri Belta.

Presa rusă de stat relatase inițial că urmează să ia parte la exerciții în jur de 13 000 de soldați, însă numărul final al participanților încă nu a fost dezvăluit.

Exercițiile militare Zapad-2025, programate pentru 12-16 septembrie, implică de obicei zeci de mii de soldați într-o demonstrație de forță în apropierea graniței de vest a Belarusului cu membrii UE și NATO.

La ediția din 2021 au participat circa 200 000 de trupe. Evenimentul a fost organizat cu doar câteva luni înainte de asaltul Moscovei asupra Ucrainei.

În luna mai, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia „pregătește ceva sub pretextul exercițiilor militare” în Belarus

Potrivit Ministerului Apărării din Belarus, pe 6 august a sosit primul eșalon cu militari și echipamente pentru participarea la exerciții. Autoritățile din Belarus susțin că acestea sunt exerciții planificate, care au loc o dată la doi ani.

Pe 5 august, în Belarus s-a luat în considerare introducerea stării de urgență din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Un proiect de lege în acest sens a fost elaborat de Ministerul Apărării din Belarus și a fost deja trimis spre examinare în camera inferioară a parlamentului țării.