VIDEO Peste 30 de persoane, vizate de percheziții matinale în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul R. Moldova

Treizeci și cinci de persoane au fost vizate de perchezițiile desfășurate joi, 4 decembrie, în dosarul privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă în R. Moldova, inclusiv legate de deplasările și instruirile efectuate în Serbia, în vara-toamna acestui an. Oamenii legii au anunțat că au desfășurat peste 50 de percheziții în mai multe raioane ale țării, inclusiv în municipiul Chișinău.

Potrivit unui comunicat de presă, acțiunile au fost întreprinse în cadrul unui dosar penal privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul R. Moldova, instruirile având loc anterior în Serbia.

Conform materialelor urmăririi penale, începând cu luna iulie, un grup organizat de persoane ar fi acționat „cu intenție directă și în schimbul unor beneficii financiare pentru a desfășura activități ilegale de amploare”. Scopul acestora ar fi fost crearea unui climat de tensiune socială, urmat de declanșarea unor proteste violente, menite să afecteze ordinea publică și siguranța cetățenilor R. Moldova. Instruirile ar fi avut loc sub supravegherea unor instructori străini la o tabără din orașul Banja Koviljaca, Serbia.

În urma acumulării probatoriului, joi au fost efectuate percheziții care au vizat 35 de persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, domiciliate în Chișinău, raioanele Ștefan Vodă, Șoldănești, Telenești, Soroca, Drochia, Strășeni, Ialoveni, Hîncești, Orhei și Ceadîr-Lunga.

În cadrul descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, cartele SIM, carduri bancare (unele emise de instituții financiare din Federația Rusă), valută străină (inclusiv 3 350 de dinari), peste 20 de pașapoarte biometrice cu ștampile de traversare a frontierei cu Serbia, stații radio, un binoclu, un mulaj de pistol-mitralieră de tip AK, cartușe de diverse calibre pentru arme letale și neletale, precum și alte probe relevante cauzei.