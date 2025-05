VIDEO Mărturii ale persoanelor amendate pentru că și-au vândut votul la alegerile din 2024: contestații în instanță și avocați „voluntari”

Aproximativ nouă mii de oameni au fost amendați pentru că și-ar fi vândut votul în scrutinele din toamna anului 2024. În timp ce unii achită amenzile și afirmă că și-au învățat lecția, alții își caută dreptate în instanțele de judecată, fiind ajutați de avocați care pretind că lucrează „voluntar”.

„Eu, una singură, să-mi propună acum, nu Șor, dar alt partid, chiar și din partea doamnei Maia, din partea nu știu cui, să-mi propună nu știu ce sumă, cum acum îmi trebuie bani, nu mă vâr cu niciun partid. Gata, Dumnezeu mă vede, până aici”, relatează o femeie amendată cu 25 de mii de lei.

ZdG a identificat zeci de persoane amendate pentru corupere electorală și a discutat cu acestea despre implicarea lor în „rețeaua Șor”. „Ne chemau la ei acasă, ne serveau cu cafea și ciocolată, ne arătau că au făcut euroreparație în sarai. Promisiuni, promisiuni și iată unde e promisiunea”, își amintește o persoană amendată. Alții spun că nu au bani pentru a plăti și afirmă că sunt gata să ajungă la pușcărie. „N-am să plătesc (amenda, n.r.). Am să mă duc și o să fac (închisoare, n.r.). Câți ani o să-mi dea? Un an, doi? (…) O să-mi iau îmbrăcăminte, o să mă duc acolo, o să fie datori să mă hrănească (…)”, relatează o pensionară amendată, originară din Orhei.

Satul Balasinești, raionul Briceni. La referendumul constituțional din toamna anului 2024, aproape 70% au spus „NU” vectorului european al țării, iar în funcția de președinte a fost susținut reprezentantul socialiștilor, Alexandr Stoianoglo. Soții Boris și Elena Volontir au contribuit la aceste rezultate, fiind liderii din localitate ai Blocului „Victorie”, afiliat lui Ilan Șor.

„Mai este și Viorica Bilic, trădătoarea”

După scrutin, Boris Volontir a fost amendat cu 30 de mii de lei pentru corupere electorală, fiind unul din cei aproape 9 000 de oameni din R. Moldova care au primit amenzi în ultimele șase luni, fiind acuzați că au beneficiat de bunuri sau de bani prin intermediul băncii rusești PSB pentru a le fi influențat votul.

Am ajuns să discutăm cu soții Volontir după ce le-am găsit numărul de telefon în lista cu 3789 de persoane din „rețeaua lui Șor”, trimisă presei de un „ofițer care își respectă profesia” în octombrie 2024. Ne-am prezentat drept reprezentanți ai Blocului „Victorie” și le-am zis că îi sunăm cu scopul de a ne asigura că activiștii formațiunii știu că pot apela la un avocat promis public de către Ilan Șor dacă sunt amendați.

Crezând că discută cu un reprezentant al Blocului „Victorie”, cei doi soți ne-au comunicat telefonic că toți oamenii din sat care s-au ales cu amenzi pentru corupere electorală le-ar fi achitat deja după accesarea unor credite de la bancă sau împrumuturi de la rude. Totuși, au existat și câțiva care au contestat amenzile. „Mai este și Viorica Bilic, trădătoarea”, a ținut să ne transmită Elena Volontir cu referire la o femeie din localitate care a ales să colaboreze cu oamenii legii.

Boris Volontir a recunoscut că s-a ales cu o amendă de 30 de mii de lei, pe care a achitat-o, fără să știe despre avocații promiși de Ilan Șor. După prima discuție telefonică, Boris Volontir ne-a telefonat repetat și s-a interesat dacă „echipa lui Ilan Șor” i-ar putea returna o parte din banii plătiți deja în bugetul de stat pentru corupere electorală.

„Noi ce, suntem hackeri?”

Când am ajuns în Balasinești și ne-am prezentat drept jurnaliști, soții Volontir ne-au spus însă că „nu mai lucrează în echipa lui Ilan Șor de mai bine de un an” și că sunt „izolați și disprețuiți de săteni” după ce poliția le-ar fi spus celorlalte persoane amendate că ei și-ar fi atribuit banii transmiși din Rusia pentru membrii organizației.

Soții Boris și Elena Volontir

În fața camerei, soții Volontir au mărturisit că au împrumutat de la rude banii pentru a achita amenda. Spun însă că și ei, dar și alte persoane din localitate, ar fi fost amendați pe nedrept, pentru că nimeni nu ar fi văzut banii veniți din Rusia.

„Nu știu ce spune lumea, eu știu că la noi în sat nimeni nu a luat niciun bănuț de unu de la banca asta din Rusia. Nu a luat nimeni nimic. Noi ce, suntem așa hackeri, măi fetelor? Niște moșnegi de la sate să intrăm prin telefoane? Mie dacă îmi trebuie o aplicație, eu nici nu știu ce e aceea. Rog unul mai tânăr care merge pe drum: «Vezi, te rog, că mi s-a blocat, nici nu știu…» Dapoi nu cu aplicații cu bancă. Eu în Facebook nu știu a intra ca lumea”, susține Elena Volontir.

„Trădătoare”, pentru că a vrut să colaboreze cu ancheta

Viorica Bilic, pe care Elena Volontir o numea „trădătoare” pentru că a decis să colaboreze cu poliția, este angajată auxiliară a școlii din localitate. Și ea a fost amendată cu suma de 25 de mii de lei după ce pe numele său au fost trimise din Rusia 15 mii de ruble rusești (circa 3000 de lei) prin intermediul contului deținut la „PSB Bank”.

Viorica Bilic

„Mesajele celea la mine drept că au fost. Au venit trei mesaje de la PSB-ul cela. Dar nu le-am putut deschide, la bancă nu am fost, bani n-am extras, nimeni nu mi-a dat un leuț”, a explicat femeia.

Totuși, ea a recunoscut că a fost în rețea, fiind ademenită cu promisiunea de a primi o mie de lei pentru prezența la adunări electorale. „Copiii nu mă lăsau (la adunări, n.r.) și eu am ieșit o dată. După ce a murit soțul, ea (Elena Volontir, n.r.) mi-a zis că nu mi-ar strica niște bani. «Stai fără de grijă, că o să ne achite». (…) Ne chemau la ei acasă, ne serveau cu cafea și ciocolată, ne arătau că au făcut euroreparație în sarai. Promisiuni, promisiuni și iată unde e promisiunea… Poate cu adevărat banii au fost transmiși din Rusia, că Elena Volontir și domnul Boris au fost prinși la aeroport că se duceau în Rusia”, menționează Viorica Bilic.

Totodată, aceasta ne-a asigurat că nu i s-ar fi spus cum să voteze: „Lumea a votat după dorința personală”, menționând că, alături de colegii din alte instituții publice, ar fi votat pentru Maia Sandu la alegerile prezidențiale. După toată această istorie, Viorica Bilic este sigură că și-a învățat lecția.

„Eu, una singură, să-mi propună acum, nu Șor, dar alt partid, chiar și din partea doamnei Maia, din partea nu știu cui, să-mi propună nu știu ce sumă, cum acum îmi trebuie bani, nu mă vâr cu niciun partid. Gata, Dumnezeu mă vede, până aici. Mi-e frică. Cel mai bun e când lucrezi lucru tău curat, dormi liniștit pe pernuța ta, nimeni nu pretinde la banul tău, nimeni nu pretinde că o să te tragă la răspundere. (…) Promisiunile te duc uneori în eroare”, a concluzionat Viorica Bilic.

Maria Romanciuc, și ea originară din Balasinești, s-a ales cu o amendă de 25 de mii de lei pentru că a primit 10 transferuri bănești pe contul său de PSB. Deși a achitat amenda, aceasta nu a recunoscut că a primit bani din partea Blocului „Victorie”, însă ne-a povestit că s-a pornit „de câteva ori” la Chișinău, la proteste organizate de acoliții lui Ilan Șor, „în plimbări”, alături de alți săteni, fiind stopați de poliție. De cealaltă parte, soțul Mariei Romanciuc, într-o discuție cu ZdG, a admis că pentru „plimbările” la Chișinău, soția sa era remunerată cu câte 200 de lei.

Maria Romanciuc

Clișova: „Ne temem să ieșim din ogradă”

Galina Cazacu, președinta organizației primare a Blocului „Victorie” din satul Clișova, raionul Orhei, a fost și ea amendată cu 25 de mii de lei. La telefon, când ne-am prezentat drept reprezentanți ai Blocului „Victorie”, aceasta a spus că „știe ce să facă cu amenda” și că în sat are „20 de oameni în aceeași situație”.

La poarta Galinei Cazacu

Ajunși la poarta femeii, aceasta a invocat probleme de sănătate și a refuzat să ofere vreun comentariu pentru ZdG. „Mi-e rău, m-am scârbit și amuș voi începe a plânge”, a mărturisit ea și a închis poarta.

Verișoara sa, Ecaterina Guja, care, potrivit oamenilor din sat, a fost în echipa Galinei Cazacu, deși nu a fost amendată deocamdată, a menționat că oamenii legii „aplică amenzile cu scopul de a băga frica în oameni. Vin alegeri și anul ăsta, vor ca oamenii să nu mai iasă la vot”, crede ea și admite că, „într-adevăr, noi deja ne temem să ieșim din ogradă. (…)”

Ecaterina Guja

În Clișova locuiesc aproximativ o mie de oameni. Conform primarului Vladimir Rotaru, pentru coruperea alegătorilor din sat s-ar fi investit aproximativ 500 de mii de lei. „Sunt persoane care au ridicat peste 100 de mii de lei, 170 de mii de lei, chiar o persoană – cu 315 mii de lei”, relatează el. Totuși, acesta spune că trebuie pedepsiți cei care au organizat coruperea alegătorilor, au împărțit banii, „și nu cei care au luat câte o mie de lei din neatenție”.

Activistă din Mitoc: „Mai nu am ucis-o. «Fa, proasto, ce faci? Mergi pe alături.»”

Nici activista de la Mitoc, Vasilița Galașan, nu a dorit să discute cu ZdG. De după poartă, femeia a spus că nu este membră a niciunei formațiuni politice, „pentru că toți politicienii au dezamăgit-o”, că a fost cândva, „din curiozitate”, la un „protest pașnic” organizat de „echipa lui Ilan Șor”. Referindu-se la amenzi, ea a punctat că sunt „măsuri chiar absurde”, deși nu a fost amendată.

Vasilița Galașan

La telefon, crezând că discută cu reprezentanta Blocului „Victorie”, Vasilița Galașan a raportat că oamenii ei sunt „în ordine” și că doar trei simpatizanți au fost amendați, pentru că ar fi lipsit de la o ședință la care le-a explicat ce să facă. Tot la telefon, ne-a zis că pe cei care s-au ales cu amenzi i-a îndreptat spre „avocata noastră, Ina Perțu”. Totodată, s-a lăudat că trei echipaje de poliție nu au găsit-o acasă: „Dacă eram acasă, cineva ar fi primit-o.” Oamenii legii ar fi sunat-o insistent, însă ea a subliniat că știe cui să răspundă și că vorbește doar pe Telegram. S-a lăudat și că ar fi certat-o pe polițista de sector.

„Polițista de sector s-a născut la noi în sat. (…) Ea a venit la mine acasă încă toamna trecută și eu i-am zis să nu glumească cu mine, că eu cu ea o să mă clarific mâine-poimâine. (…) Iată, noi am organizat un flashmob la marginea satului și ea umbla și fotografia consătenii. Mai nu am ucis-o. «Fa, proasto, ce faci? Mergi pe alături. (…) Îți imaginezi cât te va costa lacrimile acestor femei, dura tupaia.» Apoi încă o oră a primit în cap de la mine”, s-a lăudat telefonic Vasilița Galașan.

La Mitoc au fost amendate cel puțin șase persoane pentru corupere electorală. Alexei Colun s-a ales cu o amendă în sumă de 23 de mii de lei, pe care susține însă că nu are de gând să o achite.

„Poliția a venit la mine la serviciu. (…) Mi-au spus că am un cont personal pe PSB pe care au fost transferați banii înainte de alegeri. Am semnat procesul-verbal, dar am scris că nu sunt de acord. (…) Pe mine m-a întrebat poliția dacă am dat datele undeva. În primul rând, oriunde nu te-ai duce, dacă lucrez legal, merg să-mi cumpăr ceva și datele sunt peste tot”, a explicat Alexei Colun.

Alexei Colun

Pensionară din Orhei: „N-am să plătesc. Am să mă duc și o să fac (închisoare, n.r.). Câți ani o să-mi dea? Un an, doi?”

Elena Roman este pensionară din Orhei, fostă lucrătoare medicală. Femeia susține că nici nu a deschis plicul cu procesul-verbal privind contravenția, dar a mers „direct la avocat”, al cărui nume „nu și-l mai amintește”. Și ea a negat că ar fi primit bani sau ar fi lucrat în rețeaua lui Ilan Șor.

„N-am să plătesc (amenda, n.r.). Am să mă duc și o să fac (închisoare, n.r.). Câți ani o să-mi dea? Un an, doi? (…) O să-mi iau îmbrăcăminte, o să mă duc acolo, o să fie datori să mă hrănească, dacă nu, o să filmez și eu și o să public, iată la ce vârstă am ajuns… Mi-or da de lucru – pot mătura, pot spăla, dar eu nu am de unde plăti dacă nu am primit nimic”, spune Elena Roman.

Elena Roman

„Cu ce e vinovat omul ăsta pensionar? Nu e vinovat absolut. Sunt de vină ăștia de sus care au organizat, care au făcut. Știu persoane care au luat cu sacii când înainte se aducea. (…) Dar pensionarul căruia i s-a dat 1500 de lei să plătească 30 de mii? Rușine… Trebuie să aleagă, trebuie să vadă care și cât a primit, cum a primit. (…) Organizatorii sunt vinovați, nu-s vinovați oamenii de rând, babele de rând, că lor li s-a zis: «Vă dăm câte 2 mii (de lei, n.r.), strigați jos Maia Sandu.» (…) Ei (PAS, n.r.) nu vor lua mai mult de 20% la parlamentare. Toți oamenii amendați au copii, au familii și neamuri. Toți vor fi cu rău asupra lor”, a subliniat pensionara.

„Lipsa probelor”, invocată de amendați în instanță

Zilnic, pe portalul național al instanțelor de judecată apar cereri de contestare a proceselor-verbale întocmite pentru fapte de corupție electorală, precum și decizii ale instanțelor de fond și ale curților de apel. În cele peste 30 de decizii analizate de Ziarul de Gardă nu există însă nicio contestație admisă.

De cele mai multe ori, procesele verbale au fost emise pentru că oamenii au primit bani prin intermediul „PSB Bank” sau pungi de la Blocul „Victorie” cu ceai, ruladă și miere. Contestațiile în instanță sunt depuse de contravenienți sau de avocați, dar, de regulă, motivul invocat este același – „în procesul-verbal lipsește mențiunea despre utilizarea mijloacelor tehnice speciale de constatare și careva probe din care să rezulte concluzia despre vinovăție.”

Una dintre primele membre ale rețelei care a contestat amenda de 32,5 mii de lei a fost Rima Tarasova din satul Lucești, raionul Cahul, membră a Blocului „Victorie” din anul 2023. Aceasta a fost găsită vinovată pentru că a primit 29 de mii de ruble rusești pentru a vota „Nu” la referendum și un anume candidat la funcția de președinte al țării. În localitate, 89,07% dintre votanți au spus „Nu” la referendum, iar 96,37 l-au vrut pe Stoianoglo la șefia statului.

Femeia a contestat în instanță contravenția, dar instanța i-a respins contestația ca fiind neîntemeiată.

În lista cu 3789 de persoane din „rețeaua lui Șor”, scursă de un „ofițer care își respectă profesia”, Tarasova apare cu mențiunea că „la moment, se află în Rusia”. Reportera ZdG s-a prezentat Rimei Tarasova drept fiica unei femei care, la fel ca ea, ar fi fost amendată pentru corupere electorală. Aceasta i-a comunicat că suma amenzii este foarte mare și că familia nu o poate achita, solicitându-i un sfat.

„Așa, luați amenda și mergeți la curatorul dumneavoastră la Cahul. Mergi la oficiul de la Cahul și îi dați acel proces-verbal. Mergeți rapid, nu stați! Trebuie să fie contestat în 3 zile. E ilegal”, a punctat Rima.

Politicieni, „în slujba” cetățenilor „jefuiți sub pretextul amenzilor”

Pe 12 aprilie 2024, oligarhul fugar Ilan Șor, aflat la Moscova, anunța că „îi vom ajuta pe toți cei care au primit aceste amenzi ilegale să le conteste. Grupurile noastre de voluntari deja lucrează”, promitea Șor.

În apărarea cetățenilor sancționați a intervenit și Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, care a acuzat partidul de guvernare că „jefuiește oamenii sub pretextul amenzilor”. Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului „Alternativa” și președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, a declarat că va apăra cetățenii de „organele represive ale regimului criminal PAS”, publicând instrucțiuni pentru contestarea amenzilor. Mesaje similare au fost promovate și de Victoria Furtună, fosta candidată la prezidențiale sprijinită de Ilan Șor, precum și de alți politicieni pro-ruși.

Avocații „voluntari”: „Am fost și eu cândva rănit de tot felul de reforme ale actualilor”

Ziarul de Gardă a identificat o listă de avocați care fac echipă pentru a contesta amenzile, fiecare raion din țară având unul sau mai mulți apărători. În chaturile de Telegram ale rețelei, simpatizanții și activiștii amendați sunt invitați să se adreseze acestora sau la așa-numita „linie de urgență”.

Sergiu Prodan reprezintă în instanță cel puțin opt persoane care au primit amenzi pentru corupere electorală. Contactat de ZdG, avocatul acuză judecătorii că examinează „formal” cauzele.

Avocatul Sergiu Prodan. Sursă foto: Facebook/ Prodan Ludmila

„E absurd total. Oamenii s-au dus cândva la niște adunări electorale și acolo li s-au dat niște obiecte cu elemente de siglă: carnet, pix, cană etc. Aceste persoane, fiind vulnerabile, au păstrat obiectele. Poliția intra în ogradă, unde vedeau asemenea obiecte, le fotografiau și făceau proces-verbal pe mită electorală.

În majoritatea cazurilor, nimeni nu a ridicat banii, din cauză că banca aceasta este sub sancțiuni și în Moldova e imposibil să ridici banii, pur și simplu, imposibil.

Oamenii sunt speriați. Executorii cum vor executa? Oamenii sunt invalizi, pensionari, unii cu retard mental și așa mai departe, persoane care stau toată viața pe dializă și medicamente, cum o să achite? Eu cred că executorul va vedea că nu are de unde încasa și o să suspende executarea. Asta e presupunerea mea.

Eu n-am primit niciun ban. Îi apăr așa. Se poate de numit voluntariat. Pur și simplu, mi-e jale de acești oameni. Ei fac legătură de la unul la altul și așa mă apelează. Nu am nimic cu Șor, absolut. Eu direct cu persoanele am contracte încheiate”, a punctat avocatul Prodan.

ZdG: Cum e posibil să ai un contract fără plată?

Sergiu Prodan: Eu formal indic acolo un 500 de lei, că altfel, FISC-ul nu le primește și impozitez suma aceasta. În orice caz, puteți să discutați cu persoanele, nimeni nu mi-a achitat un bănuț.

Și avocatul Dumitru Marco spune că lucrează voluntar, menționând dreptul la apărare: „Vă spun așa cum este, sunt puțini avocați care ar avea curajul să lucreze pe asemenea dosare. Din punct de vedere juridic, nu pot explica de ce instanțele resping contestațiile. Așa s-a reformat justiția probabil. Chestiunile astea sunt strigătoare la cer (amendă pentru că a primit un borcan de miere, ceai și ruladă, n.r.), li se aplică și amendă maximală.”

Avocatul Dumitru Marco. Sursă foto: Arhiva ZdG

„(…) Probatoriul este minimal, or, niciodată, nimeni nu o să poată demonstra că aceste persoane au primit bani. Noi avem careva interdicții să deținem conturi pe depozit sau credit în străinătate? Nu cred. Analiza și acumularea probatoriului este la zero”, punctează apărătorul.

ZdG: Cum acești oameni aflați în dificultate și cu pensie de 2000 de lei, că așa i-ați caracterizat, își permit să vă achite serviciile? Doar nu faceți voluntariat.

Dumitru Marco: Mai mult voluntariat, or, am fost și eu cândva rănit de tot felul de reforme ale actualilor (guvernanți, n.r.). Eu nu mă expun public, dar stau la straja apărării drepturilor și intereselor oamenilor.

Deși Dumitru Marco și Sergiu Prodan au negat că ar fi angajați de Ilan Șor pentru asistența juridică, cei doi, alături de apărătoarele Ina Perțu, Oxana Surdu, Nadejda Luchianciuc și Diana Dulghieru, identificate în lista obținută de ZdG, au depus 94 de sesizări la Curtea Constituțională privind excepțiile de neconstituționalitate ale unor prevederi din articolul 471 din Codul Contravențional (coruperea electorală pasivă).

De la lege, la aplicare

În vara anului 2024, Parlamentul a votat legea (Codul Contravențional, articolul 47, indice 1) prin care alegătorii care pretind, acceptă sau primesc bani, bunuri, băuturi alcoolice, servicii, produse din tutun sau alimentare pentru a favoriza sau a defavoriza un anumit candidat electoral, riscă amenzi între 25 și 37,5 mii de lei.

În toamna aceluiași an au avut loc alegerile pentru funcția de președinte al R. Moldova și referendumul republican constituțional privind aderarea țării la Uniunea Europeană. Cu două săptămâni înainte de desfășurarea scrutinelor, Poliția și Procuratura Anticorupție au anunțat că au demascat o rețea creată de Ilan Șor și finanțată din Rusia pentru coruperea a circa 130 de mii de cetățeni. Ulterior, numărul acestora a crescut la 140 de mii. Faptele au fost documentate și prezentate de Ziarul de Gardă în investigația „În Slujba Moscovei”.

În perioada 15 august 2024 – 11 aprilie 2025, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au pornit 836 de procese contravenționale pe fapte de corupere electorală pasivă, însă 62% dintre acestea au fost încetate după ce persoanele s-au autodenunțat și/ori au contribuit activ la descoperirea sau la contracararea săvârșirii faptei de corupere electorală. Cele mai multe contravenții au fost identificate în nordul țării. Deși CNA a aplicat amenzi de peste 11 milioane de lei, în perioada menționată, doar 612 mii de lei au ajuns în bugetul de stat.

răspuns CNA by Ziarul de Gardă

La 13 martie 2025 s-au operat modificări la Codul Contravențional, iar competența de constatare și ехаminаrе а contravențiilor privind coruperea electorală pasivă a trecut din gestiunea CNA în cea a Ministerului Afacerilor Interne. Pe 19 martie, modificările au fost publicate în Monitorul Oficial, intrând astfel în vigoare. Ulterior, timp de o lună de zile, până pe 22 aprilie 2025, Inspectoratul Național de Securitate Publică al Inspectoratului General al Poliției a întocmit 8749 de procese-verbale сu privire la coruperea electorală pasivă. Conform informațiilor dintr-un răspuns remis de IGP, în această perioadă au fost făcute plăți către bugetul de stat de circa 9 milioane de lei din contul amenzilor.

răspuns IGP.php by Ziarul de Gardă

Șeful Inspectoratului General al Poliției afirmă că în cazul neachitării amenzii în termen, constatarea de neachitare este expediată executorului judecătoresc, care inițiază procedura de executare silită. Astfel, pe lângă amendă, oamenii vor fi nevoiți să suporte costuri adiționale.

„În cadrul procedurii de executare silită, deja executorul, pe lângă amenda pe care este necesar a fi percepută ca amendă pecuniară pentru răspundere faptei admise, executorul încasează și onorariile executorului judecătoresc, precum și penalitățile pentru neexecutarea în termen a acesteia. Schimbarea formei de răspundere, în momentul în care executorul judecătoresc va iniția, aparține instanței de judecată. În funcție de situații, dacă persoanele sunt apte să muncească, sau este angajat, din plățile salariale pot fi reținute anumite plăți. În afară de aceasta, poate fi aplicată munca neremunerată în folosul comunității”, concluzionat Viorel Cernăuțeanu.

În aprilie 2025, au fost înăsprite pedepsele pentru corupția electorală și finanțarea ilegală a partidelor. Modificările legale prevăd că oferirea de bani, bunuri, servicii ori alte foloase în scopul determinării alegătorului sau susținătorului să își exercite sau să nu își exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 6 ani, cu amendă de la 37500 de lei până la 57500 de lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de până la cinci ani. În cazul persoanelor juridice, amenda va ajunge până la 400 mii de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.