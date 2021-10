VIDEO/ Ședință extraordinară la CSP: Dumitru Robu a fost desemnat să exercite interimatul funcției de procuror general

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-au întrunit miercuri, 6 octombrie, în ședință extraordinară în cadrul căreia l-au desemnat pe procurorul Dumitru Robu candidat la funcția de procuror general interimar, după ce procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a fost suspendat din funcție și reținut de pentru 72 de ore.

Candidatura acestuia urmează să fie înaintată către președinta R. Moldova, Maia Sandu, pentru numirea în funcție.

O tentativă de convocare a CSP în ședință extraordinară a avut loc și marți seară, însă aceasta a eșuat din lipsă de cvorum.

LIVE TEXT:

Ora 16:58 Ședința CSP s-a încheiat.

Ora 16:56 Candidatura procurorului Dumitru Robu a fost selectată și înaintată de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) către președinta R. Moldova, Maia Sandu, pentru numirea în funcția de procuror general interimar.

DETALII AICI: Dumitru Robu este candidatul propus de CSP către președinta Sandu pentru numirea în funcția de procuror general interimar

Ora 16:35 Membrii CSP au intrat în deliberări.

Ora 16:13 Candidata la funcția de procuror general interimar Victoria Furtună este audiată în plenul CSP.

„Când am primit mesajul prin care am fost anunțată despre selectarea mea am crezut că e o eroare, iar ulterior am înțeles că egalitatea de gen există. (…) Eu mereu am luptat pentru un procuror independent și obiectiv, care luptă pentru transparență. Eu zic că PG are nevoie de o reformă, dar ea trebuie să înceapă de la procurorul general. Avem un exemplu demn, președinta țării. Indiferent de decizia dvs de astăzi eu consider că avem o șansă de a eradia corupția în PG”, a menționat Victoria Furtună.

Captură privesc.eu

Ora 16:03 Candidatul la funcția de procuror general interimar Dumitru Robu este audiat în plenul CSP.

„Nu pot fi indiferent de soarta instituției în care activez peste 16 ani. De asta am acceptat propunerea aceasta”, a menționat Robu.

Captură privesc.eu

Ora 16:02 Cererea avocatului lui Stoianoglo, Vasile Gafton, de a anula procedura se selecție a procurorului general interimar a fost respinsă.

Ora 15:52 Avocații procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo, care a fost reținut marți, 5 octombrie, pentru 72 de ore au atacat la Curtea de Apel (CA) Chișinău hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) de marți, 5 octombrie, prin care membrii CSP au admis sesizarea depusă de deputatul PAS Lilian Carp împotriva lui Alexandr Stoianoglo și l-au desemnat pe procurorul anticorupție Victor Furtuna pentru investigarea informațiilor expuse în sesizare. În context, avocații lui Stoianoglo au despus o cerere la CSP prin care solicită revocarea acestei hotărâri. Membrii CSP au intrat în deliberări pentru a decide asupra cererii depuse de avocații lui Stoianoglo.

Ora 15:45 Președinta CSP Angela Motuzoc, susține că la CSP a parvenit o cerere a șefului interimar al PA Adrian Bordianu cu privire la recuzarea procurorului anticorupție Victor Furtună – cel care a dispus inițierea urmăririi penale pe numele procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo.

Ora 15:44 Dorin Chirtoacă, fostul primar al Capitalei, s-a prezentat la ședința CSP cu o sesizare. Chirtoacă cere desemnarea altor candidați, decât procurorii Dumitru Robu și Victoria Furtună, pentru funcția de propuror general interimar, acuzând că „cei doi au fabricat dosarele împotriva sa”.

captură privesc.eu

Ora 15:40 Membrii CSP au revenit în ședință.

Ora 14:54 La ora 15:00 membrii CSP urmează să revină în ședință pentru a selecta unul dintre cei doi candidați la funcția de procuror general interimar, candidatura căruia urmează să fie înaintată pentru desemnare către președinta Sandu.

ORA 11:26 CSP a anunțat o pauză până la ora 15:00.

Ora 11:25 Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat doi candidați pentru funcția de procuror general interimar. Este vorba despre procurora anticorupție Victoria Furtună și procurorul din cadrul Procuraturii mun. Chișinău Dumitru Robu.

captură privesc.eu

Ora 10:34 A fost anunțată o pauză tehnică de 15 minute.

Ora 10:33 Președinta CSP a anunțat că a fost stabilit mecanismul prin care urmează să fie selectat procurorul general interimar.

Ora 10:10 Membrii Consiliului au intrat în deliberări pentru a stabili mecanismul prin care urmează să fie numit un procuror general interimar.

Ora 10:08 „Consiliul trebuie să intre în deliberară și să clarificăm pașii și mecanismul pe care îl vom implementa. Rămânem în deliberare pentru a decide ce vom face”, a menționat Litvinenco.

„Eu înțeleg că e la discreția Consiliului”, a menționat Dorel Musteață.

Ora 10:04 Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, este autorul unicului subiect de pe agendă – selectarea unui procuror general interimar.

Ora 10:03 A fost aprobată ordinea de zi a ședinței.

Ora 10:02 Ședința CSP a început.

Alexandru Stoianoglo a fost reținut pentru 72 de ore. Marți seara, 5 octombrie, în jurul orei 21:00, după trei ore de percheziții, procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, a fost escortat de mascați ai Serviciului de Informație și Securitate (SIS) din clădirea Procuraturii Generale. DETALII AICI

Procurorul anticorupție Victor Furtună a declarat că Stoianoglo va fi escortat ulterior în Izolatorul de detenţie preventivă de pe strada Tighina din centrul Capitalei. Procurorul de caz, Victor Furtună, a anunțat că au fost înaintate cel puțin 4 capete de acuzare în privința lui Stoianoglo.

Mascații SIS împreună cu procurorul anticorupție Victor Furtună care a dispus inițierea urmării penale pe numele lui Stoianoglo în baza sesizării depusă de deputatul PAS Lilian Carp au descins marți seară, 5 octombrie, în clădirea Procuraturii Generale.

Descinderile au avut loc la scurt timp după ce ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a anunțat că în baza sesizării depuse de deputatul PAS Lilian Carp la Consiliul Superior al Procurorilor, pe numele procurorului general a fost dispusă urmărirea penală. Odată cu inițierea urmării penale, Alexandr Stoianoglo și adjuncții lui au fost supendați din funcție.

După anunțul făcut de către ministrul Justiției, reprezentanții Procuraturii Generale au anunțat că procurorul general Alexandr Stoianoglo va susține un briefing de presă. Briefingul urma să aibă loc la ora 18:00, însă din cauza perchezițiilor nu a mai avut loc.