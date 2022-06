La proba interviului, Veronica Dragalin, câștigătoarea concursului pentru funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), a vorbit despre justiție, integritate, obiective de viitor și experiență profesională.

Veronica Dragalin a accentuat faptul că Procuratura Anticorupție are nevoie de o schimbare radicală. Totodată, aceasta a menționat că nu are „relații” în sistemul judiciar din R. Moldova și că „nu există nimic în viața sa care să-i pună la îndoială integritatea și deciziile profesionale”.

„(…) Procurorii au obligația și mandatul de a acționa în interesul cetățenilor și al țării, dar, din păcate, eu cred că cetățenii și țara au pierdut încrederea că procurorii au respectat acest mandat. Procuratura Anticorupție trebuie să câștige încrederea societății, să devină o instituție bine respectată, care funcționează la cel mai înalt potențial. Din punctul meu de vedere, liderul Procuraturii Anticorupție trebuie să fie o persoană care are două calități importante – integritate și experiență profesională. Eu cred că am ambele.

În ceea ce privește integritatea, am o carieră de 11 ani ca jurist în SUA și nu am nicio pată pe dosarul meu. În 2011 am trecut printr-un proces intens de pre-vetting pentru a deveni avocat licențiat în statul California. În 2016 am trecut printr-un alt proces de pre-vetting mai riguros pentru a deveni procuror federal. Nu există nimic în viața mea care să-mi pună la îndoială integritatea și deciziile profesionale. În plus, eu vin din afara țării. Nu am relații cu oameni din sistemul din R. Moldova, inclusiv cu procurori, judecători sau politicieni.