Fostul șef- adjunct de la PA a sesizat CSP pentru „apărarea reputației sale profesionale”

Cererea depusă de procurorul Vasile Plevan la Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), prin care a solicitat intervenția instituției, în limitele competențelor legale, pentru apărarea reputației sale profesionale, „invocând difuzarea în spațiul public și în mediul online a unor informații pretins neadevărate și denigratoare, de natură să aducă atingere onoarei și demnității sale personale și profesionale”, a fost examinată în ședință de Consiliu.

Potrivit unui comunicat, CSP a scris că „fără a anticipa concluzii asupra veridicității afirmațiilor sau asupra circumstanțelor de fapt invocate”, a dispus sesizarea Inspecției procurorilor, în vederea inițierii verificărilor necesare, potrivit procedurilor legale aplicabile, pentru a evalua aspectele ce țin de mecanismul instituțional de apărare a reputației profesionale.

Totodată, Consiliul subliniază ferm că orice formă de intimidare, presiune, hărțuire sau atac public îndreptat împotriva procurorilor în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu „este inacceptabilă și contrară principiilor statului de drept”.

„Libertatea de exprimare, deși garantată constituțional, trebuie exercitată cu responsabilitate și nu poate justifica răspândirea de informații denigratoare, calomnioase sau formularea de acuzații grave neprobate, de natură să afecteze demnitatea persoanei vizate și încrederea publică în actul de justiție”, a adăugat CSP.

Totodată, în acest context, CSP îndeamnă cetățenii, actorii publici, reprezentanții profesiilor juridice și utilizatorii platformelor online să manifeste responsabilitate în comunicarea publică și să se abțină de la promovarea sau amplificarea mesajelor denigratoare la adresa procurorilor.

Consiliul Superior al Procurorilor reafirmă că protejarea reputației profesionale și a independenței procurorilor constituie o obligație instituțională și un standard fundamental al statului de drept, iar orice atac nefondat va fi examinat cu maximă seriozitate, prin utilizarea mecanismelor legale și sesizarea autorităților competente, după caz.

Contactat de Ziarul de Gardă, Vasile Plevan a refuzat să ofere detalii despre cazul sesizat și a adăugat că „a fost examinat în ședință închisă”.

”CSP sesizează Inspecția procurorilor, iar aceasta verifică ceea ce eu am scris în cerere de apărare onoarei și demnității. După va veni cu o concluzie la CSP, iar în final instituția ia o decizie asupra cererii mele”, a mai adăugat Plevan.

Vasile Plevan a deținut interimatul funcției de șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA) până pe 5 martie, când la ordinul procurorului general de atunci, Ion Munteanu, i-a fost sistată funcția.

Plevan a candidat anterior la funcția de membru în CSP și nu a promovat evaluare.

În luna martie a anului 2014, Vasile Plevan a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Strășeni. Ulterior, în anul 2015, acesta a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Ialoveni. Pe 17 octombrie 2019, CSP l-a desemnat ca fiind învingător al concursului pentru promovarea în funcția vacantă de procuror în PA, pe Vasile Plevan și a propus procurorului general numirea acestuia în funcția vacantă de procuror în cadrul instanței.

De asemenea, prin ordinul Procurorului General interimar din 24 octombrie 2022 până în martie 2025, a deținut interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef al PA.