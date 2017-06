Astăzi, la Jude­că­to­ria Chi­și­nău are loc ulti­ma ședin­ță de jude­ca­tă din dosa­rul penal des­chis pe nume­le lui Ilan Șor, fos­tul pre­șe­din­tel al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ție al Băn­cii de Eco­no­mii și actu­a­lul pri­mar al or. Orhei. Magis­tra­ții, după ce vor ascul­ta ulti­mul dis­curs al apă­ră­rii și ulti­mul cuvânt al incul­pa­tu­lui, ar putea intra în deli­be­ra­re pen­tru a pro­nun­ța sen­tin­ța. Pro­cu­ro­rul Andrei Băe­șu cere 19 ani de închi­soa­re pen­tru pri­ma­rul or. Orhei în timp ce apă­ra­rea soli­ci­tă achi­ta­re, făcând refe­ri­re la fap­tul că doar după depo­zi­ți­i­le lui Ilan Șor, au fost con­damnți Vlad Filat și Vea­ce­slav Pla­ton.

Upda­te: 15.35. Ședin­ța de jude­ca­tă a fost pro­gra­ma­tă la ora 14.30 însă a înce­put cu o întâr­zi­e­re de aproa­pe 20 de minu­te. În jurul orei 15.35, păr­ți­le au ieșit din sala de ședin­țe, anunțându-se o pau­ză de „5-10” minu­te, con­form infor­ma­ți­i­lor ofe­ri­te pre­sei de către avo­ca­ții lui Ilan Șor.

Upda­te: 15.50. Păr­ți­le așteap­tă relu­a­rea pro­ce­su­lui în fața biro­u­lui jude­că­to­ru­lui Andrei Nicul­cea, magis­tra­tul căru­ia i-a fost repar­ti­zat dosa­rul Șor. Sen­tin­ța urmea­ză însă să fie pro­nun­ța­tă de un com­plet de jude­că­tori. Nicul­cea a făcut par­te și din com­ple­tul care l-a con­dam­nat pe Vlad Filat, dosar în care Șor a fost mar­to­rul prin­ci­pal al acu­ză­rii.

Upda­te: 15.53: Pro­ce­sul a fost relu­at. Ședin­țe­le au loc cu uși­le închi­se, fără pre­zen­ța pre­sei.

Upda­te: 16.00. Jude­că­to­rii au intrat în deli­be­ra­re. Ilan Șor a pără­sit gră­bit sedi­ul instan­ței după ce pro­ce­sul a fost fina­li­zat. Sen­tin­ța pe nume­le său ar putea fi pro­nun­ța­tă în jurul orei 17.00. Pro­cu­ro­rii cer 19 ani de închi­soa­re pen­tru pri­ma­rul or. Orhei.

Upda­te: 16.26. În timp ce jude­că­to­rii se află în deli­be­ra­re și deși se află în arest la domi­ci­uliu, Ilan Șor a ple­cat de la ședin­ța de jude­ca­tă.

Con­tac­tat de ZdG, avo­ca­tul lui Ilan Șor, Iuli­an Balan a spus că “deli­be­ra­rea pre­su­pu­ne că noi urmea­ză să nu ne aflăm în biro­ul jude­că­to­ru­lui. Nu pot să vă spun unde se află acum și dacă este înso­țit de cine­va, însă sigur va reve­ni la deli­be­ra­re”.

Upda­te: 16.30. Soli­ci­tat de ZdG, Vio­rel Morari, șeful Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție a decla­rat că, „teo­re­tic, o per­soa­nă care se aflăm în arest la domi­ci­liu, în tim­pul deli­be­ră­rii tre­bu­ie să fie pe holul Jude­că­to­ri­ei, sau, ipo­te­tic vor­bind, tre­bu­ie să se întoar­că îna­poi la domi­ci­liu și să aștep­te. El are voie să iasă, acest aspect nefi­ind regle­men­tat. Nu are voie să se vadă cu cine­va sau să se eschi­veze”, zice șeful Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție. „E un alt aspect dacă el este moni­to­ri­zat sau nu. Dar, legal, el nu poa­te fi înso­țit, pen­tru că așa el este pri­vat de liber­ta­te”. Între­bat dacă Șor ar putea fugi îna­in­te de pro­nun­ța­rea sen­tin­ței, Morari a pre­ci­zat că „noi toa­te aspec­te­le le-am luat în con­si­de­ra­re”.

Ști­rea ini­ția­lă

Dosa­rul penal pe nume­le lui Ilan Şor, fos­tul preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al Băn­cii de Eco­no­mii a Mol­do­vei (BEM), în care actu­a­lul pri­mar de Orhei este învi­nu­it de escro­che­rie şi spă­la­re de bani, a fost tri­mis în jude­ca­tă la sfâr­și­tul lunii august 2016. Pro­cu­ro­rii îl acuzau pe Şor de fap­tul că timp de trei săp­tămâni, între 4 şi 25 noiem­brie 2014, ar fi obţi­nut, prin înşe­lă­ciu­ne, pes­te 5 mili­ar­de de lei de la BEM, pe care i-ar fi spă­lat prin inter­me­di­ul a zeci de com­pa­nii offsho­re. Suma a fost con­fir­ma­tă şi de memo­ran­du­mul KROLL, pre­zen­tat la soli­ci­ta­rea orga­nu­lui de urmă­ri­re pena­lă, anu­nţa atunci Ser­vi­ci­ul de Pre­să al Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG).

În fapt, susţin acu­za­to­rii de stat, dobân­di­rea bani­lor de la BEM s-ar fi rea­li­zat prin ofe­ri­rea de cre­di­te mai mul­tor com­pa­nii ce ar apa­rţi­ne lui Ilan Şor, iar drept garanţie pri­vind ram­bu­r­sa­rea mij­loa­ce­lor finan­ci­a­re obţi­nu­te ar fi fost pre­zen­ta­te con­trac­te fic­ti­ve, înche­ia­te cu un şir de enti­tă­ţi ban­ca­re din Fede­ra­ţia Rusă. Potri­vit rechi­zi­to­ri­u­lui, incul­pa­tul i-ar fi con­vins pe mem­brii Con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­re al BEM să vote­ze pen­tru cre­di­ta­rea com­pa­ni­i­lor sale, tăi­nu­ind că el este pro­pri­e­ta­rul de fac­to al aces­to­ra. Fiind audi­a­ţi de pro­cu­rori, mem­brii Con­si­li­u­lui au recu­nos­cut că au fost indu­şi în eroa­re de şeful lor, care le-ar fi dat asi­gu­rări că debi­to­rii sunt agenţi eco­no­mici seri­oşi, iar afa­ce­rea este pro­fi­ta­bi­lă pen­tru ban­că dato­ri­tă dobân­zi­lor mari pe care le vor pri­mi după ram­bu­r­sa­rea cre­di­te­lor.

Pro­cu­ro­rii susţin că au mai obţi­nut pro­be prin care s-a demon­strat că incul­pa­tul a urmă­rit deghi­za­rea pro­ve­nienţei ili­ci­te a bani­lor, adi­că ascun­de­rea fap­tu­lui că mij­loa­ce­le finan­ci­a­re au fost sus­tra­se din BEM. Pen­tru aceas­ta, au fost efec­tu­a­te o serie de trans­fe­ruri de pe con­tu­ri­le unor com­pa­nii offsho­re pe alte­le, fapt ce îşi găseş­te con­fir­ma­re şi în răs­pun­su­ri­le la comi­si­i­le roga­to­rii expe­di­a­te de pro­cu­rori pes­te hota­re.

În depo­zi­ţi­i­le sale date ante­ri­or în fața orga­nu­lui de urmă­ri­re pena­lă, incul­pa­tul Ilan Şor a refu­zat să recu­noas­că impli­ca­rea în sche­ma fra­u­du­loa­să, dând vina pe Filat şi Pla­ton. Şor a susţi­nut că sche­ma a fost pusă la cale de fos­tul pre­mi­er Vlad Filat, care i l-a pre­zen­tat pe omul de afa­ceri Vea­ce­slav Pla­ton, cu rugă­min­tea de a-l aju­ta ca prin aces­te cre­di­te, dove­di­te ulte­ri­or fra­u­du­loa­se, să-şi rezol­ve pro­ble­me­le lega­te de stin­ge­rea unor dato­rii faţă de alte bănci din R. Mol­do­va. „Pro­cu­ro­rii con­si­de­ră însă că incul­pa­tul tre­bu­ie să răs­pun­dă penal în acest caz pen­tru spă­la­re de bani şi escro­che­rie în pro­porţii deo­se­bit de mari, infra­cţiuni care pre­văd o pedeap­să de până la 15 ani de închi­soa­re”, anu­nţa PG.