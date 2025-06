UPDATE IGP confirmă că fostul șef al SIS Vitalie Pîrlog a fost arestat în Abu Dhabi

Fostul ministru al Justiției, ex-director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Vitalie Pîrlog, a fost reținut în Abu Dhabi. Informația a fost confirmată oficial de Ministerul de Interne al Emiratelor Arabe Unite joi, 19 iunie. Potrivit autorităților din Emirate, Pîrlog, vizat într-un dosar de corupție transfrontalieră, a fost arestat duminică, 15 iunie 2025, în baza unei Notificări Roșii emise de INTERPOL la solicitarea Franței.

UPDATE: Direcția Cooperare Polițienească Internatională a Inspectoratului General al Poliției anunță vineri, 20 iunie, că a primit confirmarea oficială din partea autorităților din Emiratele Arabe Unite privind reținerea lui Vitalie Pîrlog pe teritoriul orașului Abu Dhabi.

Știrea inițială…

Conform sursei citate, Vitalie Pîrlog este acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv fals, dare și luare de mită și fraudă.

„Arestarea face parte dintr-o colaborare susținută și strategică cu organisme internaționale de aplicare a legii, precum și cu organizații regionale și globale, reafirmând angajamentul ferm al Emiratelor Arabe Unite față de securitatea și stabilitatea comunității internaționale. Într-o declarație, oficialii francezi au lăudat profesionalismul și determinarea Ministerului de Interne al EAU, subliniind că astfel de operațiuni coordonate evidențiază importanța esențială a cooperării internaționale în combaterea criminalității transnaționale”, au subliniat atoritățile din EAU.

Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat la 4 iunie 2024 că investighează o presupusă schemă de corupție, prin care persoane publice din R. Moldova și din alte țări ar primi mită pentru a interfera cu publicarea de către INTERPOL a Notificărilor Roșii pentru infractori din diferite țări anunțați în căutare internațională. Aceștia obțineau azil ori statut de refugiat în R. Moldova și în alte țări, iar drept urmare, Notificările Roșii pe numele lor erau șterse sau blocate, după cum a informat PA. Pentru asta, mai mulți funcționari din R. Moldova ar fi primit mită, iar sumele plătite de beneficiarii acestei scheme s-ar ridica la câteva milioane de dolari SUA, potrivit PA.

PA a efectuat în total percheziții la 14 persoane. Inițial, au fost reținute 5 persoane, dar patru au fost eliberate de către procuror, pe motiv că nu ar exista temei pentru aplicarea măsurii preventive, adică risc de eschivare, de împiedicare a bunei desfășurări a justiției și de săvârșire a altor infracțiuni. La 10 iunie 2024, o altă persoană a fost reținută și percheziționată, dar a doua zi a fost eliberată după decizia procurorilor de a fi cercetată în libertate.

ZdG a aflat că în schemă ar fi fost utilizate companii din Dubai, iar una dintre persoanele-cheie din acest dosar ar fi fost Vitalie Pîrlog.

Datele cadastrale arată că locuința lui Pîrlog din municipiul Chișinău se află sub sechestru din luna iulie 2024, aplicat prin mandat judecătoresc, într-o cauză penală.

„Colaborez cu o companie internațională de prestigiu în domeniul securității cibernetice, beneficiind de experiența acumulată anterior la CtEDO și INTERPOL”

În aprilie 2024, cu două luni înainte ca PA să anunțe că investighează o presupusă schemă de corupție legată de activitatea Interpol în R. Moldova, Vitalie Pîrlog spunea într-un interviu pentru portalul Tribuna că nu mai are nicio tangență cu Interpol și se lăuda cu o carieră în „business și consultanță”.

„După încheierea mandatului, am decis să îmi continui cariera în business și consultanță. Colaborez cu o companie internațională de prestigiu în domeniul securității cibernetice, beneficiind de experiența acumulată anterior la CtEDO și INTERPOL. Această experiență mă face să fiu solicitat frecvent de avocați din țară și din străinătate, de mediul academic, dar și de alți specialiști și chiar jurnaliști, datorită expertizei mele în materii relevante”, era citat Vitalie Pîrlog.

Vitalie Pîrlog mai anunța că „în curând, urmează să fie cooptat în bordul unei mari corporaţii internaţionale şi astfel, urmează să treacă la un nivel mult mai înalt în cariera sa.” El a refuzat să dea alte detalii, menţionând că în scurt timp, această informaţie va fi una publică.

Vitalie Pîrlog s-ar afla în Dubai, unde ar fi plecat cu o săptămână înainte de conferința de presă susținută de șefa PA, Veronica Dragalin, în care a anunțat despre investigația schemei de corupție de la Interpol, potrivit politicianului Renato Usatîi.

Firmă din Dubai, cu mesaje în rusă și în română pe rețelele sociale

Cele două companii de consultanță în afaceri înregistrate în Dubai, Emiratele Arabe Unite, utilizate în schemă – MCE Advisory FZ LLC și VR Legal Advisory Fz-LLC – sunt cunoscute împreună ca Human Rights Team (Echipa pentru Drepturile Omului, în română, n.r.), după cum arată un document din cadrul anchetei, făcut public pe un canal de Telegram.

Dintre ele, doar compania „MCE Advisory FZ LLC” are o pagină web și conturi pe rețelele de socializare. Compania se prezintă ca având o experiență de 25 de ani, oferind consultanță de afaceri în Emiratele Arabe Unite: înregistrarea companiilor, deschiderea conturilor bancare, optimizarea taxelor, consultanță juridică.

Pe Facebook și pe Instagram, compania comunică în engleză și în rusă, dar nu are postări recente, ultimele fiind din septembrie 2021. Prima postare pe pagina de Facebook este însă în limba română: „Dorim să lucrăm împreună. Noi câștigăm, Voi câștigați. Oferim 10% din orice sumă realizată din tranzacția finalizată, astfel, puteți câștiga venit din recomandări. Suntem la fel deschiși pentru orice propuneri de afaceri și cooperări”, se arăta în mesajul publicat în martie 2017.

Pagina și-a schimbat denumirea de câteva ori. A fost creată în martie 2017, cu denumirea „Margor”, fiind modificată în aceeași zi în „Margor Advisory”, peste o lună – în „MCG Advisory”, iar în august 2018 – în „MCE Advisory”. Este administrată din Kazahstan, Ucraina și Emiratele Arabe Unite. Adresa pentru corespondență a firmei pare să fie una „închiriată”, întrucât aceeași adresă este folosită de mai multe companii.

Vitalie Pîrlog este avocat și este directorului Biroului de avocați „MGS Legal Consulting”. O întreprindere mixtă cu aceeași denumire, „MGS Legal Consulting” SRL, a fost înregistrată în aceeași zi în care a fost înregistrat și Biroul de avocați, în ianuarie 2010, și la aceeași adresă. Compania este deținută de un cetățean al R. Moldova, Andrian Rusu și de o companie străină, „Trabel Investments Limited”, înregistrată în Cipru. Ca și directoare figurează o oarecare Cristina Correia van den Berg.

Am încercat să-l contactăm pe Vitalie Pîrlog, prin intermediul biroului de avocați la care figurează ca director. Am discutat cu avocatul Petru Balan din cadrul acestui birou, care ne-a confirmat faptul că Vitalie Pîrlog nu se află în R. Moldova și a spus că are un avocat în calitate de figurant în acest dosar.