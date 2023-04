Un procuror din dosarul Petic, desemnat învingător al concursului pentru funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Ungheni

Anatolie Gîrbu, unul dintre procurorii care a condus urmărirea penală în dosarului de viol pe numele fostului polițist de frontieră, Gheorghe Petic, a fost desemnat învingător al concursului pentru funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Ungheni. Decizia a fost aprobată de membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) în ședința din 10 aprilie 2023.

Astfel, hotărârea CSP urmează a fi transmisă procurorului general interimar, Ion Munteanu, pentru demararea procedurii de emitere a actelor privind numirea lui Anatolie Gîrbu în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Ungheni pentru un mandat de cinci ani.

Anatolie Gîrbu a declarat în fața membrilor CSP că în funcția respectivă își propune ca obiectiv „creșterea calității fazelor procesului penal”. Procurorul spune că repartizarea activității în cadrul instanței trebuie să se facă „pe principii oneste”, de „egalitate a muncii” și că el optează pentru „specializarea procurorilor în domenii precum traficul de ființe umane, combaterea torturii, violenței în familie”.

Cât despre dosarul de viol pe numele fostului polițist de frontieră, Gheorghe Petic, procurorul spune că respectiva cauză penală „i-a fost repartizată” pentru că „era procuror de serviciu” și că nu a reușit să analizeze informațiile din cauza penală, deoarece aceasta i-a fost retrasă la câteva zile după repartizare.

„Cauza penală respectivă mi-a fost repartizată, deoarece în săptămâna respectivă eram procuror de serviciu. (…) Am condus urmărirea penală care a fost pornită de organul de urmărire penală. Persoana a fost reținută de către organul de urmărire penală, eu în ziua respectivă nu eram în raionul Ungheni. (…) Am fost informat că mi s-a vizat de a conduce urmărirea penală și că persoana este reținută abia când mă întorceam din municipiul Chișinău. (…) Am condus urmărirea penală de vineri spre seară și luni mi-a fost retrasă această cauză penală”, a declarat Anatolie Gîrbu.