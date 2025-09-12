Un nou șef interimar, numit de CSP la Oficiul Călărași al Procuraturii Strășeni

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a susținut în ședința de vineri, 12 septembrie, numirea lui Anatolie Maliuta în funcția de adjunct-interimar al procurorului-șef al Procuraturii Strășeni, șef al Oficiului Călărași.

Ordinul procurorului general interimar cu privire la dispunerea interimatului funcției a venit după ce contestația procurorului Ion Tețcu, împotriva unei decizii a Consiliului Superior al Magistraturii privind constatarea nepromovării evaluării externe a integrității, a fost respinsă de Curtea Supremă de Justiție. Astfel, acesta a fost eliberat din funcția de procuror.

Anatolie Maliuta este procuror în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, sediul Rîșcani.

În iunie 2022, în timp ce asigura interimatul funcției, Anatolie Maliuta a fost desemnat câștigător al concursului pentru suplinirea funcției vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Rezina, pentru un mandat de 5 ani.

Maliuta a fost numit în funcția de procuror în Procuratura raionului Rezina în mai 2009.