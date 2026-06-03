Parlamentul European cere accelerarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE

Comisia pentru afaceri externe a Parlamentul European a adoptat miercuri, 3 iunie, raportul privind Republica Moldova, document care include amendamente ce solicită accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, inclusiv deschiderea negocierilor pe clustere fără întârziere, cu 58 de voturi pentru, 16 împotrivă și 3 abțineri, potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului European.

În ceea ce privește procesul formal de extindere a UE, eurodeputații salută finalizarea cu succes a procesului bilateral de screening și îndeamnă statele membre din Consiliu să deschidă „clusterele de negociere” fără alte întârzieri, în conformitate cu abordarea bazată pe merit. Ei subliniază, de asemenea, că deschiderea negocierilor formale de aderare cu Republica Moldova ar transmite un semnal că UE recunoaște și recompensează realizările concrete ale țării, afirmând că orice proces de negociere nu ar trebui blocat sau întârziat din cauza unor chestiuni bilaterale.

Reforma justiției, lupta împotriva corupției

Raportul notează evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia Republica Moldova a înregistrat progrese bune în reformarea sectorului justiției. Acesta reamintește autorităților moldovene angajamentul de a urma recomandările Comisiei de la Veneția și de a asigura că procesul de vetting al judecătorilor și procurorilor se desfășoară într-un mod incluziv, predictibil și solid din punct de vedere juridic. Raportul subliniază că acest lucru este esențial, deoarece vettingul este crucial pentru consolidarea încrederii publice în sistemul judiciar, eliminarea magistraților compromiși și întărirea statului de drept ca piatră de temelie a integrării europene.

Eurodeputații mai constată progresele constante ale Republicii Moldova în prevenirea și combaterea corupției, subliniind însă că eforturile anticorupție trebuie continuate într-un mod coerent, depolitizat și transparent. Ei evidențiază, de asemenea, importanța continuării combaterii influenței structurilor oligarhice în viața politică, economică și media, ca priorități esențiale pentru avansarea parcursului european al Moldovei.

Ingerințe ruse persistente în Republica Moldova

În text, eurodeputații avertizează ferm asupra presiunilor și ingerințelor continue ale Rusiei în afacerile interne și procesele democratice ale Republicii Moldova, precum și asupra tentativelor de a semăna diviziuni în societatea moldovenească privind parcursul de aderare la UE. Ei afirmă că ingerința malignă a Rusiei este un proces continuu și în evoluție, care necesită monitorizare constantă și răspunsuri bazate pe o abordare la nivelul întregii societăți, precum și capacități instituționale și resurse adecvate.

Eurodeputații solicită Uniunii Europene și statelor sale membre să își consolideze sprijinul pentru reziliența instituțională a Republicii Moldova, capacitățile de comunicare strategică, securitatea cibernetică, mass-media independentă și garanțiile democratice. Ei mai cer Comisiei Europene și statelor membre să ajute Moldova în combaterea fluxurilor financiare ilicite, a dezinformării și a interferențelor electorale, inclusiv prin sancțiuni țintite și măsuri de monitorizare cibernetică.

„Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European a votat astăzi Raportul privind Republica Moldova. Documentul cuprinde și amendamentul propus de mine, prin care cerem deschiderea cât mai rapidă a negocierilor de aderare pe clustere cu Republica Moldova. (…) De asemenea, documentul mai include un amendament depus de mine prin care solicităm ca Uniunea Europeană să își sporească sprijinul pentru Republica Moldova”, a scris pe pagina sa de Facebook, eurodeputatul Siegfried Mureșan.

Integrarea în piața UE, energie, Transnistria

Raportul salută aprofundarea integrării economice a Republicii Moldova în piața unică a UE și încurajează noi pași către o integrare sectorială graduală și o liberalizare comercială ambițioasă și sustenabilă.

Pe energie, eurodeputații salută planul guvernului moldovean de a elimina complet dependența de resursele energetice rusești în sectoarele electricității, gazelor și petrolului, ca mijloc de reducere a vulnerabilităților majore.

În ceea ce privește regiunea separatistă Transnistria, textul reafirmă angajamentul de lungă durată al Parlamentului European față de integritatea teritorială a Republicii Moldova și față de o soluționare pașnică a conflictului. Aceasta include apeluri către Rusia de a retrage toate trupele militare, echipamentele și munițiile din zonă. Eurodeputații își exprimă sprijinul pentru eforturile autorităților moldovene de reintegrare graduală a Transnistriei și cer UE să contribuie activ la acest proces, inclusiv prin finanțare.

„Lăudăm Republica Moldova pentru progresele solide pe calea reformelor, în ciuda circumstanțelor dificile. Atingerea obiectivului ambițios de a finaliza negocierile de aderare până în 2028 va necesita accelerarea acestui ritm de reforme, iar UE trebuie să ofere un sprijin neclintit pentru a ajuta Moldova să reușească. Acum este momentul să recompensăm realizările concrete ale țării. Îi îndemn pe statele membre să avanseze rapid în deschiderea negocierilor formale”, a declarat raportorul Sven Mikser (S&D, Estonia) Grupul S&D (Socialiști și Democrați).

Raportul urmează să fie supus votului în plenul Parlamentul European.