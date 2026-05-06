Un „curier” al ex-partidului „Șor”, condamnat la 4 ani de închisoare și anunțat în căutare

Un bărbat, care ar fi lucrat neoficial pentru ex-partidul „Șor” în calitate de curier, a fost găsit vinovat de prima instanță luni, 4 mai, pentru „acordarea de mijloace sau instrumente în vederea acceptării cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat”, a anunțat Procuratura Anticorupție. Conform sentinței consultate de ZdG, este vorba despre Denis Delescu.

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, și cu privarea de dreptul de a deține funcții în cadrul partidelor politice pe o perioadă de 4 ani.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, în privința inculpatului a fost menținută măsura preventivă aplicată de judecătorul de instrucție în noiembrie 2025, arestul preventiv. Delescu nu a fost prezent la examinarea dosarului, fiind anunțat în căutare de poliție.

Totodată, instanța a dispus confiscarea specială din contul inculpatului în folosul statului a sumei de 1 500 000 de lei și 41 100 de dolari.

Potrivit probelor acumulate de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, învinuitul, acționând conform unei scheme infracționale stabilite din timp și coordonate în prealabil cu vicepreședinți ai ex-partidului politic „Șor”, activând neoficial în calitate de curier, ar fi transmis, dintr-o geantă ce conținea mai multe pungi cu mijloace bănești, secretarei și vicepreședintei organizației teritoriale a ex-partidului „Șor” din sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău o pungă cu suma de 1 500 000 de lei. Ulterior, acestea au împărțit banii în sume mai mici și i-au transmis reprezentanților organizației teritoriale și organizațiilor primare ale partidului din oficiul teritorial Rîșcani.

Conform aceleiași scheme, învinuitul ar fi transmis vicepreședintelui oficiului teritorial Bălți al ex-partidului „Șor” mijloace bănești în sumă totală de 41 100 de dolari, echivalentul a 788 709 lei, bani destinați achitării persoanelor mobilizate de organizația teritorială Bălți a partidului pentru participarea la protestele organizate de PP „Șor” în municipiul Chișinău, inclusiv în corturi. Ulterior, banii au fost împărțiți în sume mai mici și transmiși coordonatorilor organizațiilor primare ale partidului din oficiul teritorial Bălți.