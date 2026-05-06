„Prejudiciul este cert”. Unul dintre „vânătorii de terenuri”, obligat să întoarcă bunurile capitalei. Primăria Chișinău a fost recunoscută ca parte vătămată în dosarul schemei de deposedare a peste 5 hectare de terenuri

La data de 5 mai, Judecătoria Chișinău a emis o sentință prin care a admis acțiunea civilă a Primăriei Chișinău prin care a solicitat instanței să dispună întoarcerea a mai multor terenuri care au fost deposedate din proprietatea statului.

Anterior, ZdG a scris despre cum timp de mai mulți ani, printr-o schemă în care au fost implicaţi avocaţi, executori judecătoreşti, judecători, oameni de afaceri, dar şi diverşi funcţionari, municipiul Chişinău a fost deposedat de peste 30 de loturi de teren, cu o suprafaţă totală de aproximativ 5,5 hectare şi o valoare de piaţă de peste 100 de milioane de lei.

„O obligațiune de a întreprinde toate măsurile pentru revendicarea bunului”

Sentința emisă de judecătoarea Liliana Cușcă îl vizează pe unul dintre protagoniștii investigațiilor ZdG despre deposedarea capitalei de mai multe terenuri, Oleg Lucanov, care a reprezentat două firme care au cumpărat la prețuri mici terenurile aflate în proprietatea Primăriei Chișinău, în urma unor licitații fictive.

Lucanov a fost găsit vinovat în 2020 de fals în acte publice și abuz în serviciu, însă a fost liberat de răspundere penală din motivul intervenirii termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală.

În sentința emisă pe 5 mai se menționează că reprezentantului Primăriei Chișinău și Consiliului municipal Chișinău, Ivan Coica, a solicitat admiterea acțiunii civile în principiu, urmând ca asupra acesteia să se expună instanța civilă.

Cu referire la solicitarea de a se recupera toate terenurile, Coica a menționat, că la moment o parte sunt deja întoarse către autoritățile publice locale, celelalte se află sau la etapa primelor instanțe sau la scoaterea sechestrelor. Astfel, cererea depusă fiind „o confirmare a autorităților publice locale și este o obligațiune de a întreprinde toate măsurile pentru revendicarea bunului”.

Procuroarea pe caz, Ala Căuș, a menționat că potrivit prevederilor Codului de procedură penală instanța este obligată a se expune asupra acțiunii civile înaintate în mod obligatoriu. „Reieșind din cele menționate se înțelege că există anumite acțiuni civile care se află pe rolul instanței și nu este clar care terenuri și care este soarta lor. Consideră că acțiunea civilă urmează a fi admisă integral în formula în care a fost prezentată”, se arată în sentință.

Avocatul lui Oleg Lucanov, Iurie Bucliș a comunicat că bunurile urmează a fi restituite Primăriei și că „acțiunea înaintată este formulată corect și urmează a fi admisă în principiu deoarece urmează în proces să fie atrase în jur de 10-20 persoane”.

Motivarea instanței: o asemenea examinare ar conduce inevitabil la tergiversarea soluționării cauzei (…) ceea este inadmisibil

„Instanța reține că acțiunea civilă vizează un număr semnificativ de bunuri imobile și raporturi juridice succesive, iar în circuitul juridic al acestora au intervenit mai multe persoane juridice, precum și că în privința unor bunuri există deja litigii civile pendinte sau soluționate parțial (…) În același timp, instanța subliniază că, deși prejudiciul este cert, determinarea întinderii exacte a acestuia, a situației juridice individuale a fiecărui bun și subiecților obligației civile, presupune examinarea unor chestiuni de drept civil care implică participarea tuturor persoanelor interesate, inclusiv a celor care nu au avut calitatea de parte în procesul penal. Or, o asemenea examinare ar conduce inevitabil la tergiversarea soluționării cauzei penale și ar transforma procesul penal într-un litigiu civil complex, ceea este inadmisibil”, se arată în sentința emisă de judecătoarea Liliana Cușcă.

La fel, în document se menționează că acțiunea civilă înaintată în cadrul cauzei penale a avut „inițial un obiect complex”, vizând constatarea nulității contractelor de vânzare-cumpărare, aplicarea măsurilor de asigurare, radierea înscrierilor din Registrul bunurilor imobile, pretenții care, „prin natura lor, implică examinarea unor raporturi juridice civile distincte și complexe, ce exced limitele procesului penal”, a constatat instanța.

„Ulterior, reprezentantul autorității publice locale și-a ajustat poziția procesuală, solicitând admiterea acțiunii civile în principiu, cu mențiunea expresă că pretențiile concrete vor fi valorificate în cadrul unui proces civil separat, în procedura generală contencioasă. Instanța apreciază această modificare ca fiind una conformă cu exigențele legale și cu natura juridică a pretențiilor deduse judecății, întrucât pretențiile inițiale presupuneau atragerea în proces a unui număr semnificativ de persoane juridice”, a concluzionat judecătoarea.

Astfel, instanța a admis „în principiu acțiunea civilă de către reprezentantul Primarului General și a Consiliului municipal Chișinău, Ivan Coica (…) urmând ca asupra întinderii prejudiciului, a modalităților de reparare și a subiecților obligației civile să se pronunțe instanța civilă competentă. Sentința poate fi atacată cu recurs, la Curtea de Apel”.