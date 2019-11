Ultima oră: Chitoroagă, fostul șef al PCCOCS, reținut pentru 72 de ore

Nicolae Chitoroagă, fostul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) ar fi fost reținut pentru 72 de ore. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către surse din cadrul Procuraturii.

Știrea se actualizează…

Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție nu a confirmat, dar nici nu a infirmat reținerea lui Chitoroagă. „În prezent sunt efectuate acțiuni de urmărire penală. Procuratura Anticorupție va reveni cu detalii”, a precizat Morari.

Nicolae Chitoroagă, șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în perioada guvernării Partidului Democrat din Moldova a plecat din funcție după schimbarea guvernării. Chitoroagă și-a dat demisia din funcția de procuror-șef la sfârșitul lunii iunie, fiind transferat în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Chișinău. La scurt timp, însă, Chitoroagă a depus cerere de concediu, iar surse ale ZdG din cadrul Procuraturii Generale ne-au informat că acesta ar fi plecat în concediu pentru aproximativ șapte luni, până în februarie 2020. Contactat anterior, Chitoroagă a refuzat să spună pentru ce perioadă pleacă în concediu, invocând doar că de șase ani nu a avut nici o zi de concediu.

Întrebat anterior de ZdG dacă motivele pentru care a plecat în concediu sunt aceleași pentru care a renunțat la șefia PCCOCS, Nicolae Chitoroagă a confirmat că este vorba despre presiune asupra sa și înlăturarea oricăror bănuieli precum că ar putea exista influență privind verificarea activității PCCOCS. „Mai sunt și alte motive. Eu șase ani nu am fost în concediu nici o zi. Concediul este legal și nu există nimic ieșit din comun”, a precizat Chitoroagă pentru ZdG, acum câteva săptămâni. Despre perioada concediului lui Chitoroagă am întrebat, oficial, la Procuratura Generală. După două săptămâni am primit un răspuns în care instituția confirmă doar că Nicolae Chitoroagă nu a utilizat concediul pentru anii 2013-2017, dar nu spune cât timp procurorul va lipsi de la muncă. Ordinul de acordare a concediului de odihnă anual a fost semnat la 28 iunie 2019, de către procurorul general din acea perioadă, Eduard Harunjen.