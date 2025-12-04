Stenograme cu discuții între Platon și Șor și articole din presă, probe ale apărării în dosarul Plahotniuc. O nouă ședință de judecată, fără prezența inculpatului și fără aducerea martorilor

Vladimir Plahotniuc, inculpat în dosarul privind frauda bancară aflat în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a revenit la practica de a nu se prezenta la ședințele de judecată. După ce a participat la ședințele din 2 și 3 decembrie 2025, pentru prima dată de când este examinată în instanță cauza pe numele lui, Plahotniuc a lipsit la cea din 4 decembrie.

Avocatul lui, Lucian Rogac, a declarat că Vladimir Plahotniuc „a considerat necesar să rămână pentru a pregăti întrebările pentru martorii apărării”.

Menționăm că instanța a acceptat în ședința anterioară 27 dintre cei 164 de martori propuși de apărare. Printre ei se numără fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Dorin Drăguțanu; foștii viceguvernatori al BNM, Ion Sturzu și Emma Tăbîrță; fostul premier Iurie Lenacă; fostul vicepremier Andrian Candu; fostul ministru al Finanțelor, Anatolie Arapu; fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu; fostul vicepreședinte al Parlamentului, Sergiu Sîrbu; foștii deputați Oleg Reidman și Veaceslva Ioniță; foștii deputați Vladimir Andronachi și Denis Ulanov și fosta notară Olga Bondarciuc.

Întrebat de ce nu a fost asigurată prezența martorilor în instanță, avocatul Rogac a spus că „totul depinde de bunăvoința martorilor, noi nu avem pârghiile pe care le au procurorii. În mare parte, martorii pe care i-am solicitat și pe care i-a admis instanța au calitatea de învinuți, de inculați pe alte dosare și avem frica și bănuiala că s-ar putea să fie intimidați să nu se prezinte în calitate de martori”, a mai spus apărătorul, dar nu a precizat de cine ar putea fi intimidați.

În cadrul ședinței, avocatul Lucian Rogac a prezentat probele apărării, între care s-au numărat articole din presă cu declarații ale unor politicieni, în mare parte din perioada de guvernare a Alianțelor pentru Integrare Europeană. De asemenea, apărătorul a dat citirii stenograme ale unor discuții purtate de Veaceslav Platon cu Ilan Șor despre sistemul bancar, despre Banca de Economii, Banca Socială, Unibank, precum și despre politicieni precum Vlad Filat, Vladimir Plahotniuc, Iurie Leancă, Valeriu Streleț, etc. Toate stenogramele se înșiră pe un volum de peste 250 de pagini, iar conversațiile sunt în limba rusă. Avocatul a insista să le citească integral. La ședința din 4 decembrie au fost prezentate doar câteva. Procurorul de caz Alexandru Cernei a solicitat, iar instanța a acceptat, ca următoarele să fie prezentate sub forma unui rezumat.

„Am citit mai multe conversații, mai multe acte procesuale și o să dăm apreciere la etapa cuvenită”, a precizat avocatul după ședință. El s-a arătat nemulțumit de faptul că a fost obligat să prezinte stenogramele mai pe scurt.

Procurorul de caz, Alexandru Cernei a spus că nu se poate pronunța la această etapă asupra pertinenței probelor prezentate de apărare, dar că a obiectat să nu fie îngreunat procesul de examinare și să se prezinte un rezumat al înscrisurilor.

„Această cauză se examinează cu prioritate și trebuie să respectăm acest termen rezonabil de examinare a cauzei”, a spus procurorul. „Toate probele care au fost prezentate până la această etapă de partea apărării reprezintă articole din mass media, acte normative, declarații ale unor politicieni, declarații ale unor partide politice, extrase din alte cauze penale, nu putem să pronunțăm acum pe utilitatea lor”, a adăugat Alexandru Cernei.