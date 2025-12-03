Închiderea „proiectelor sociale” ale lui Șor marchează „eșecul monumental al Moscovei”: o rețea pro-Kremlin amplifică victimizarea liderului fugar, iar experții avertizează că urmează reorganizarea rețelelor pro-ruse

Anunțul făcut de Ilan Șor la 1 decembrie precum că închide așa-zisele programe de susținere socială nu este doar o simplă retragere a ajutoarelor, ci semnalează, potrivit analiștilor politici consultați de Ziarul de Gardă, „eșecul monumental al Moscovei” în influențarea vectorului european al R. Moldova. Specialiștii avertizează că liderul fugar își mută operațiunile în afara țării, însă rețelele propagandistice rămân active și pregătite să continue presiunea politică. Între timp, anunțul lui Șor a declanșat un val de reacții coordonate în ecosistemul pro-rus, care încearcă să transforme decizia într-un episod de victimizare politică.

Anunțul lui Ilan Șor privind închiderea programelor sale sociale a declanșat în doar 24 de ore o campanie coordonată pe Telegram și Facebook, menită să transforme decizia într-o „criză națională”. Zeci de canale pro-ruse au publicat zeci de mesaje, vizualizate de peste 40 de mii de ori, în care guvernarea este acuzată că „blochează ajutoarele” și îi „persecută” pe susținătorii lui Șor. Mesajele folosesc un limbaj extrem, comparând autoritățile cu „Gestapo” și prezentându-l pe Șor drept singurul „protector al oamenilor simpli”. Campania exploatează teme identitare și emoționale pentru a alimenta furia publică și pentru a justifica lansarea unui presupus „front național”.

Igor Boțan: „Este o recunoaștere a prăbușirii unui proiect construit timp de 10 ani”

Analistul politic Igor Boțan afirmă că anunțul lui Șor reprezintă, de fapt, „o recunoaștere a eșecului unui proiect construit încă din 2015”. El trece în revistă condamnările succesive pronunțate în ultimii ani împotriva liderilor rețelei Șor – de la Ilan Șor în 2023 la Marina Tauber, Evghenia Guțul, Nesterovschi, Lozovan și alți activiști în 2025 – precum și sancționarea a circa 10 mii de cetățeni implicați în coruperea alegătorilor. Boțan amintește și de decizia Fiscului de a stopa activitatea magazinelor sociale – „baza electorală a partidului”, precum și de blocarea fluxurilor financiare ale rețelei.



În acest context, „frontul național” anunțat de Șor nu ar fi decât o reluare a promisiunilor din 2022, în timp ce liderii săi locali sunt condamnați pe bandă rulantă. „Totul depinde de bani și cum ajung banii. Am văzut că Ilan Șor s-a plâns că a pompat 50 de milioane de dolari anul curent în rețeaua lui de aici și toate aceste eforturi s-au ruinat, pentru că partidele din blocul «Pobeda» au fost scoase din cursa electorală. Mai mult decât atât, autoritățile din R. Moldova au învățat a bloca și confisca acești bani. Problema este că Ilan Șor nu spune de unde are banii aceștia, pentru că în 2021, când a participat la alegerile parlamentare, a depus declarația la Comisia Electorală Centrală în care a raportat venituri foarte modeste, iar datoriile domniei sale erau de două ori mai mari decât veniturile. Apare întrebarea firească de unde Ilan Șor are zeci de milioane de dolari ca să îi pompeze în R. Moldova pentru a ajuta oamenii? Sursa banilor este Fondul «Evrazia», al cărui președinte al Consiliului de Administrație este președintele Dumei de Stat, Volodin; membru al acestui Consiliu este Fratkov, care este și președinte al PromSviazBank, prin care în 2024 s-au făcut transferurile către 140 de mii de cetățeni. El a semnat public un acord cu această fundație «Evrazia» și a făcut și o declarație publică că acești bani, 250 de milioane, sunt o sumă imensă, cu care se pot face lucruri foarte mari în R. Moldova. El recunoaște că nu a reușit și asta îl întristează”, a menționat analistul.

Victor Ciobanu: „Kremlinul a eșuat monumental în R. Moldova”

Potrivit analistului Victor Ciobanu, decizia vine după „conștientizarea la Moscova a unui eșec monumental”. Zeci și sute de milioane de dolari nu au reușit să modifice vectorul european al R. Moldova. „Patrioții nu au luat peste 40%, Șor nu a trecut de 10%”, subliniază expertul. El menționează că Șor s-a reorientat deja spre Kîrgîzstan, unde și-a mutat infrastructura mediatică și operațională, fiind obligat să ofere moldovenilor o narațiune justificativă.

„Evident că trebuia să ofere o explicație, că nu a dispărut pur și simplu în ceață. Iată ce a spus – că guvernarea i-ar împiedica ajutoarele pe care el, din inimă mare și suflet inocent, le oferea cetățenilor R. Moldova, acestea acum fiind imposibile. Este și o victimizare, pentru că în asemenea mod se va spune că iată, Șor a vrut în continuare să ofere ajutoare sociale, dar guvernarea galbenă și Maia Sandu i-au închis aceste căi de acces financiar și din cauza asta el ne părăsește. Acum întrebarea fundamentală este nu Șor personal, pentru că el își va manifesta talentele deja în Kîrgîzstan, ci dacă ne abandonează Moscova sau este doar o mică pauză înainte de următoarele intervenții și de o posibilă restructurare și organizare a forțelor proxy kremlineze în R. Moldova”, remarcă Ciobanu, care avertizează însă că influența Rusiei nu dispare, ci doar intră într-o nouă fază: „Simpatizanții lumii ruse sunt pe poziții și așteaptă semnalul”, este de părere analistul politic.

Ion Tăbârță: „Moscova a decis că Șor nu mai merită investiția”

Analistul Ion Tăbârță consideră că anunțul lui Șor reflectă schimbarea strategiei Kremlinului după rezultatele „răsunător de slabe” ale structurilor pro-ruse la parlamentare. „S-a investit enorm în Șor din 2021 încoace, dar el nu mai este perceput ca o investiție rentabilă”, afirmă Tăbârță.

În opinia sa, liderul fugar invocă presiunile guvernării pentru a masca realitatea: „Federația Rusă a hotărât să nu mai investească în el.” Totuși, Șor nu va dispărea complet din peisaj, urmând a fi folosit punctual „când Moscova va considera necesar”.

Și președintele WatchDog.MD, Valeriu Pașa, avertizează că Rusia își schimbă tactica: „Se pregătește pentru un război hibrid de uzură contra ideii proeuropene în R. Moldova, iar coruperea alegătorilor este prea scumpă pentru a fi menținută până la următoarele alegeri. Toate investițiile vor merge acum în propagandă și partide proxy.” Autoritățile, spune Pașa, trebuie să se concentreze „pe contracararea finanțării ilegale pentru partide și pentru propagandiști”.

Oligarhul Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălarea banilor în dosarul „Frauda bancară”, a anunțat că-și închide „proiectele sociale” din R. Moldova. Anunțul a fost făcut luni, 1 decembrie, pe Telegram.

Fostul deputat fugar, care se ascunde de justiție în Federația Rusă, lansează acuzații împotriva președintei Maia Sandu și a partidului de guvernământ, susținând că „au blocat toate posibilitățile tehnice de a ajuta oamenii”. „Astăzi, cu inima grea, anunț că sunt nevoit să închid proiectele mele sociale din R. Moldova, care tot acest timp i-au ajutat pe oameni să supraviețuiască. Fondurile pe care le transferăm sunt blocate total, angajații noștri sunt arestați – vedeți și știți cu toții acest lucru. Doar în ultimele șase luni, Sandu a blocat și, pur și simplu, a furat 50 de milioane de dolari pe care i-am direcționat pentru susținerea cetățenilor Moldovei”, a spus Ilan Șor.

Totodată, el a anunțat crearea unui „front național comun”. „Prima sarcină este să-i scoată din închisoare și din necaz pe cei persecutați de sandiști. Oamenii noștri nu-i vom lăsa și nu-i vom uita. A doua sarcină – să dărâmăm regimul. Ajutorul pentru oameni și proiectele sociale vor fi reluate în totalitate imediat ce se va schimba această putere animalică, care îi persecută pe oameni doar pentru faptul că îi ajutăm”, a mai spus Șor.