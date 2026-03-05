„Trei tineri făceau săpături în fața casei părinților mei”. Poliția a anunțat că a identificat trei persoane care ar fi căutat droguri pe o stradă din capitală și alți doi tineri care le-ar fi plasat acolo

Doi cetățeni străini, în vârstă de 23 de ani, suspectați de plasarea drogurilor în ascunzișuri, au fost reținuți de oamenii legii. Se întâmplă după ce o femeie a alertat Poliția în seara zilei de miercuri, 4 martie, despre un grup de tineri care ar fi căutat droguri ascunse în fața casei părinților ei.

Potrivit unui comunicat de presă emis joi, 5 martie, de către Inspectoratul General al Poliției (IGP), „ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public”, au fost identificate „trei persoane ca consumatori de droguri”, care s-ar fi aflat în zonă „în căutarea pachețelelor cu substanțe narcotice”. „Aceștia au fost depistați inclusiv datorită sesizării”, menționează IGP.

„Ulterior, în urma acțiunilor întreprinse de polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru, au fost reținuți doi tineri, ambii în vârstă de 23 de ani, cetățeni străini, suspectați de plasarea drogurilor. Potrivit informațiilor preliminare, aceștia ar fi ascuns substanțe narcotice în mai multe locuri din Chișinău, utilizând diferite ascunzișuri. În cursul zilei de astăzi, polițiștii au desfășurat acțiuni procesuale în prezența suspecților, de unde au fost depistate și ridicate pachețelele cu droguri pe care aceștia le-ar fi ascuns anterior”, se mai arată în comunicatul de presă.

Irina Caliman, cea care a alertat oamenii legii, a publicat pe rețelele de socializare un clip video cu momentul în care s-a apropiat de persoanele care scormoneau în fața unei case. Doi dintre ei s-au arătat nemulțumiți atunci când au fost întrebați ce caută și li s-a spus că va fi chemată Poliția.