După trei episoade de conducere a vehiculului în stare de ebrietate, dar și alte infracțiuni, un tânăr din Chișinău a fost condamnat la închisoare

Un tânăr de 25 de ani a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de furt, trei episoade de conducere a unui vehicul în stare de ebrietate și fals în declarații. Conform sentinței, el urmează să-și execute pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis. În plus, inculpatului i s-a retras dreptul de a conduce mijloace de transport, potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale.

Furtul a avut loc la 20 ianuarie 2025, într-un garaj dintr-o cooperativă de construcții din municipiul Chișinău. Tânărul a sustras atunci o brățară de aur în valoare de 25 000 de lei, pe care ulterior a vândut-o la un magazin de amanet pentru aproximativ 20 000 de lei.

Pe 19 octombrie 2025, același tânăr, conducând fără permis, a fost implicat într-un accident rutier în sectorul Rîșcani al capitalei. Testul alcoolscopic a indicat o concentrație de 0,51 mg/l alcool în aerul expirat, iar analizele medicale au confirmat 1,22 g/l alcool în sânge și prezența cannabinoidelor. La examinarea repetată s-a confirmat starea de ebrietate și prezența în sânge a substanțelor stupefiante.

„În timpul documentării accidentului rutier, a furnizat date false, prezentând un act de identitate pe numele altei persoane, pe care l-a folosit la semnarea tichetului alcooltest și a procesului-verbal de examinare medicală”, menționează Procuratura în comunicat.

Anterior, La 18 august 2024, a fost oprit de inspectorii de patrulare într-o intersecție din municipiul Chișinău, conducând fără permis și în stare de ebrietate, cu o concentrație de 1,32 g/l alcool în sânge și 0,58 mg/l în aerul expirat. Peste doar câteva săptămâni, la 6 septembrie 2024, tot el a condus un automobil în sectorul Ciocana al municipiului Chișnău fără permis și în stare de ebrietate, cu 1,74 g/l alcool în sânge și 0,82 mg/l în aerul expirat, fiind identificate și substanțe stupefiante.

Inculpatul și-a recunoscut integral vina și a declarat că regretă cele comise. Acesta nu se află la prima abatere de lege, fiind anterior judecat pentru conducerea unui vehicul în stare de ebrietate.