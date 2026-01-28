Trei bărbați din orașul Rîșcani, reținuți de oamenii legii într-un dosar penal de trafic și consum de droguri

Trei bărbați, cu vârste de 44, 45 și 51 de ani, locuitori ai orașului Rîșcani, au fost reținuți de polițiștii Inspectoratului Rîșcani, fiind bănuiți de implicare în activități ilegale ce țin de traficul și consumul de droguri pe teritoriul raionului.

Conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP), în urma unei documentări desfășurate timp de trei luni, polițiștii și procurorii au efectuat șapte percheziții autorizate la domiciliile suspecților.

„În cadrul acțiunilor au fost depistate substanțe de origine vegetală și alte materiale, presupuse a avea proprietăți narcotice, dispozitive artizanale destinate consumului de droguri, echipamente pentru mărunțirea marijuanei, muniții deținute ilegal, precum și alte obiecte relevante pentru cauza penală”, se menționează în comunicatul de presă.

„În baza probelor acumulate”, bărbații au fost reținuți pentru 72 de ore. Bunurile au fost ridicate, sigilate și transmise spre expertiză.