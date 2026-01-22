Rețea internațională de trafic de droguri, destructurată cu sprijinul autorităților din Germania

Un grup specializat în traficul de droguri în proporții deosebit de mari, prin intermediul platformelor darknet și clearnet, a fost destructurat de Inspectoratul Național de Investigații (INI), în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Germania, anunță joi, 22 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP)

Investigațiile au fost inițiate în martie 2023 și vizează un grup infracțional format din 11 persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 36 de ani, de cetățenie germană, poloneză, turcă, rusă și ghaneză.

Potrivit informațiilor acumulate, gruparea, având centrul de activitate în Berlin, comercializa stupefiante, medicamente eliberate pe bază de rețetă, substanțe psihoactive noi și produse din cannabis. Acestea erau expediate ulterior prin servicii poștale către clienți, majoritatea aflați pe teritoriul Germaniei.

În perioada 6 – 14 ianuarie 2026, în cadrul operațiunii internaționale, au fost puse în aplicare patru mandate de arestare pe teritoriul mai multor state și au fost efectuate 31 de percheziții în Berlin, Hessa, Saxonia-Anhalt și Polonia.

Totodată, o persoană a fost reținută și plasată în arest preventiv, fiind în desfășurare procedurile de extrădare.

„În timpul perchezițiilor au fost ridicate substanțe stupefiante (amfetamină, cocaină, ecstasy, LSD), medicamente eliberate pe bază de rețetă, articole supuse legislației privind regimul armelor, documente, suporturi de stocare a datelor, echipamente de comunicații, precum și mijloace financiare și bunuri în valoare totală de peste 85 de mii de euro, inclusiv peste 60 de mii de euro în numerar și un automobil. De asemenea, a fost dezactivat software-ul utilizat de suspecți pentru gestionarea tranzacțiilor ilegale”, a precizat IGP.

IGP a menționat că, timp de un an, INI a desfășurat măsuri speciale de investigație, inclusiv accesarea, interceptarea și înregistrarea în timp real a datelor informatice de pe serverul care găzduia platforma online, în vederea monitorizării și obținerii probelor relevante privind activitatea infracțională a grupării.