Și-ar fi înjunghiat soția și a chemat ambulanța abia a doua zi. Un bărbat din capitală, condamnat la peste 12 ani de închisoare pentru violență domestică

Un bărbat de 51 de ani din Chișinău a fost condamnat, de prima instanță, la 12 ani și 6 luni de închisoare, după ce ar fi agresat-o cu un cuțit pe femeia cu care locuia, iar aceasta a murit ulterior din cauza leziunilor suferite, anunță Procuratura Generală.

Cazul s-a produs în decembrie 2017, într-o locuință din sectorul Botanica al capitalei. Potrivit PG, între bărbat și concubina sa ar fi izbucnit un conflict, care a degenerat într-o altercație.

În timpul conflictului, bărbatul i-a aplicat femeii mai multe lovituri cu un cuțit, inclusiv în regiunea toracelui și în regiunea lombară, precum și în alte zone ale corpului.

Deși femeia a suferit leziuni grave, inculpatul nu a întreprins măsurile necesare pentru a-i acorda asistență medicală de urgență și a solicita imediat intervenția ambulanței. Aceasta a fost chemată abia a doua zi, iar victima a decedat ulterior în urma complicațiilor provocate de leziunile suferite.

Cu puțin timp înainte de tragicul incident, femeia își înmormântase tatăl și încă nu finalizase toate procedurile aferente funeraliilor acestuia. PG precizează că inculpatul și-a negat vinovăția.