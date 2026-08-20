Deși spune că atacurile Ucrainei nu au consecințe critice, Putin cere sprijin pentru centrele logistice afectate

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri, 19 august, guvernului rus să lanseze un program pentru reconstrucția depozitelor comerciale avariate sau distruse în urma atacurilor ucrainene cu drone. Deși Ucraina a atacat cel puțin 24 de depozite ale Wildberries, dar și porturile de la Marea Neagră și Marea Azov, Putin a declarat că acest lovituri „nu ar fi putut procova consecințe critice”, scrie The Moscow Times.

De la mijlocul lunii iulie, Ucraina a efectuat atacuri cu drone asupra a cel puțin 24 de depozite ale Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, provocând explozii și incendii care au distrus o parte semnificativă din capacitatea de stocare a companiei. Totodată, Ucraina a lovit și alte locuri importante, precum porturile de la Marea Neagră și Marea Azov.

Putin, fără a menționa în mod explicit Wildberries, a declarat că mai multe centre logistice au nevoie de sprijin din partea statului pentru a fi reconstruite.

„Este esențial să ne asigurăm că refacerea obiectivelor avariate este realizată la un nivel tehnologic calitativ nou”, a declarat el în cadrul unor declarații televizate, făcute la o conferință cu participarea miniștrilor și reprezentanților mediului de afaceri, dedicată economiei.

Putin a afirmat că economia Rusiei înregistrează o creștere modestă, în pofida sancțiunilor occidentale și a atacurilor ucrainene asupra obiectivelor industriale și de infrastructură.

„Desigur, astfel de atacuri nu au provocat și nici nu ar fi putut provoca consecințe critice. Cu toate acestea, ele produc pagube. Acest lucru este evident, iar noi îl înțelegem și îl recunoaștem pe deplin”, a declarat liderul de la Kremlin.

Ucraina, ale cărei orașe, porturi și centre logistice sunt, la rândul lor, ținta atacurilor, acuză Wildberries că furnizează armatei ruse componente pentru drone și alte echipamente. Compania a respins acuzațiile și susține că atacurile asupra facilităților sale reprezintă acte de terorism.