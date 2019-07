Șeful PG răspunde procurorului anticorupție care îl acuză de „abuz” și „comportament ilegal”

Procurorul general Eduard Harunjen susține că el a fost cel care a cerut procurorului anticorupție Gheorghe Ciobanu să depună cerere de demisie și să plece din sistem, și neagă acuzațiile acestuia la adresa sa. Șeful PG afirmă că l-a certat pe procuror pe motiv că ultimul nu a informat conducerea despre incidentul din trafic în care a fost implicat fiul său și a admis astfel prejudicierea imaginii instituției.

Astăzi, procurorul anticorupție Gheorghe Ciobanu a depus cerere de demisie invocând că nu-și poate exercita activitatea în conformitate cu „convingerile profesionale reieșite din statutul de om al legii” și că vinovat de acest lucru s-ar face procurorul general, pe care îl acuză de provomarea intereselor personale, abuz și comportament ilegal.

Contactat, Eduard Harunjen a declarat că Gheorghe Ciobanu urma să scrie cererea de demisie mai devreme, deoarece el a fost cel care i-a solicitat procurorului în cadrul unei discuții telefonice „dure” să facă acest lucru.

Potrivit lui Harunjen, demisia a solicitat-o pentru că Gheorghe Ciobanu nu a informat conducerea Procuraturii Generale despre faptul că fiul său a fost implicat într-un incident în trafic, iar în presă au apărut informații precum că procurorul ar fi influențat ancheta în care era vizat feciorul său.

Procurorul general spune însă că bănuielile de implicare a lui Gheorghe Ciobanu în dosarul fiului său nu s-au adeverit, doar că acest lucru l-a constatat personal și nu în cadrul unei anchete de serviciu.

Procurorul general a mai precizat că nu vede ceva ieșit din comun în acuzațiile formulate de Gheorghe Ciobanu și consideră că procurorul a scris-o pentru ca să „se manifeste”.

La 13 martie 2019, fiul lui Gheorghe Ciobanu a fost implicat într-un incident în trafic. La sfârșitul lunii mai, cealaltă persoană implicată în incident, Oleg Ursachi, a declarat că ancheta ar fi fost influențată de Gheorghe Ciobanu, tatăl tânărului.

Potrivit lui Oleg Ursachi, fiul procurorului l-ar fi claxonat în trafic, i-ar fi creat situație de accident și i-ar fi arătat gesturi obscene, iar el, drept replică, a lovit cu pumnul retrovizor mașinii conduse de tânăr. Ursachi, invocă că urma a fi pedepsit contravențional, pe când procurorii au deschis un dosar penal pentru huliganism. În prezent, dosarul se află pe rol la Judecătoria Chișinău, următoarea ședință fiind programată pentru 30 septembrie.