„S-au dat drept polițiști”: O femeie din Chișinău, lăsată fără 178 de mii de lei și 1000 de euro de escroci

O femeie din Chișinău a fost înșelată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai serviciului pentru combaterea spălării banilor și au convins-o că pe numele ei ar fi fost contractate mai multe credite. În urma schemei, victima a transmis escrocilor 178 de mii de lei și 1000 de euro, informează Poliția.

Potrivit informațiilor preliminare, femeia a fost contactată de un presupus angajat al serviciului pentru combaterea spălării banilor, care i-ar fi spus că pe numele ei au fost contractate mai multe credite.

Sub acest pretext, victima a transmis unei persoane necunoscute 78 de mii de lei și 1000 de euro, în apropierea blocului în care locuiește.

Ulterior, femeia a fost convinsă să contracteze un credit bancar, după care a transmis încă 100 de mii de lei unei persoane necunoscute, pe o stradă din Chișinău. Banii proveneau atât din economiile personale ale victimei, cât și din creditul bancar.

Cazul a fost sesizat Poliției la 30 septembrie, iar oamenii legii investighează circumstanțele.

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat și 61 de tentative de escrocherie, însă în aceste cazuri victimele nu au suferit prejudicii materiale.

Poliția a recomandat cetățenilor să fie vigilenți și să nu transmită bani sau date confidențiale persoanelor care se prezintă drept polițiști, angajați ai băncilor sau reprezentanți ai altor instituții. În cazul unor astfel de apeluri, oamenii legii recomandă întreruperea conversației și sesizarea imediată a Poliției la 112