Averea procurorului vizat în dosarul „mitei de 400 de mii de dolari SUA” în criptomonede, verificată de ANI

Cristin Ghemu, procurorul vizat în dosarul „mitei de 400 de mii de dolari SUA” în criptomonede, este verificat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) referitor la o eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Controlul a fost inițiat de ANI la data de 8 mai 2026.

O sesizare pe numele acestuia a fost depusă la 9 aprilie 2026. „Potrivit sesizării, se invocă suspiciuni cu privire la donațiile primite și la disponibilitatea financiară a dlui Ghemu Cristin, procuror în cadrul Procuraturii Ialoveni, în raport cu achizițiile efectuate, în vederea stabilirii unei eventuale diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate”, se arată în procesul-verbal de inițiere a controlului.

Procurorului Cristin Ghemu i se impută primirea a două transferuri în criptovalută în valoare totală de 55 de mii de dolari SUA, însă actele de învinuire prezentate de procurori în instanță nu indică cine este, de fapt, beneficiarul portofelului electronic în care ar fi ajuns banii, după cum a relatat Ziarul de Gardă anterior.

Procurorul Ghemu a fost reținut în baza unei mărturii depuse de Daniel Plugaru, fiul fostului procuror Victor Plugaru, la două zile după ce acesta fusese reținut la frontieră într-un dosar în care era acuzat de trafic de influență.