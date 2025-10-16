„Probe suficiente” pentru condamnarea lui Alexei Cotorobai, învinuit de omor și viol. Acesta a ajuns pe banca acuzaților după o anchetă ZdG

Alexei Cotorobai, bărbatul care a fost acuzat că ar fi omorât un copil de 10 luni acum 15 ani, la Telenești, dar cazul ar fi fost mușamalizat, a ajuns din nou în faţa instanţei. Pe caz a fost audiată bunica bebelușului ucis. Procurorii susţin că au suficiente probe care demonstrează vinovăţia inculpatului, scrie TVR Moldova.

Joi, 16 octombrie, a avut loc o nouă ședință în dosarul lui Alexei Cotorobai, acuzat de omor, viol şi răpire de persoane. Acesta a fost escortat în faţa instanţei, pledând din nou „nevinovat”.

La proces s-a prezentat mama fetei care ar fi fost agresată sexual de către Alexei Cotorobai. Femeia a spus că a fost ameninţată de familia inculpatului și, din acest motiv, i-a fost frică să facă publice cazul.

După mai bine de trei ore de audieri în instanţă, Cotorobai a fost escortat înapoi în penitenciar. El a declarat că nu se cunoaşte cu martora.

Potrivit procurorilor, până acum au fost audiaţi şase martori, urmând alţi trei. Acuzatorii susţin că au suficiente probe care demonstrează vinovăţia inculpatului.

„Pe cauza penală a fost audiată partea vătămată, au fost audiaţi martori. Au fost date citire probelor scrise, care sunt incluse de către acuzare în cauza penală. Urmează după cercetarea probelor acuzării, care practic sunt deja pe final, urmează probele apărării şi deja finalizarea cercetării judecătoreşti, dezbaterile şi pronunţarea sentinţei. Clar că nu putem spune în cât timp va fi aceasta, dar sunt stabilite mai mutle şedinţe unde urmează să fie cercetate respectivele probe”, a declarat procurora pe caz, Lilia Calugher.

Potrivit Procuraturii Generale, acesta riscă detenţie pe viaţă. În prezent, el se află în arest preventiv.

Alexei Cotorobai este fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat la închisoare pe viață în cazul omorului tinerei de 19 ani care era însărcinată, Ana-Maria. PG s-a autosesizat după ce Ziarul de Gardă a scris despre acest caz.

Ziarul de Gardă a relatat, în aprilie 2024, că mama tinerei care născuse copilul, adică bunica bebelușului decedat, l-a acuzat pe Alexei Cotorobai că ar fi fost cel care ar fi omorât copilul. În februarie 2010, pentru decesul copilului a fost condamnată mama acestuia, care era minoră atunci.

Cauza decesului copilului, conform raportului de expertiză legală, citat în sentința de judecată consultată de ZdG, ar fi fost sindromul copilului scuturat, iar leziunile ar fi fost provocate „în rezultatul zdruncinării acestuia de către persoane neidentificate”.

Mama copilului a fost recunoscută vinovată pentru „lăsarea cu bună știință fără ajutor a unei persoane care se află într-o stare periculoasă pentru viață și este lipsit de posibilitatea de a se salva”.

Conform unor acte consultate anterior de ZdG, tânăra mamă a declarat atunci că, la 10 februarie 2010, Alexei Cotorobai ar fi venit în locuința ei, unde se afla și bebelușul său, în vârsta de 10 luni. Cotorobai ar fi fost în stare de ebrietate, ar fi început s-o agreseze și i-a cerut să întrețină relații sexuale. Pentru că a început să plângă copilul, bărbatul l-ar fi luat de cap, și „a strigat la ea să iasă afară din casă, amenințând-o că o omoară”. Tânăra ar fi ieșit și ar fi auzit un zgomot, iar când a revenit „a văzut copilul ei jos la podea, în poziție pe spate, cu capul pe o parte și cu ochii închiși”.

Ulterior, Alexei Cotorobai a figurat în calitate de martor în acest proces. El a declarat la faza de urmărire penală că nu ar fi fost niciodată la locuința tinerei și nici la data de 10 februarie 2010. El a mai spus că știa că fata avea un copil dar că niciodată nu l-ar fi văzut în realitate, doar prin intermediul telefonului mobil.

Acesta caz a ieșit la suprafață după omorul Anei-Maria, o tânără de 19 ani însărcinată, care dispăruse după ce urcase într-un automobil, în raionul Orhei, iar apoi a fost găsită decedată.