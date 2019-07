Prima declarație a lui Victor Micu, după ce a fost revocat din funcția de președinte al CSM

Victor Micu, revocat astăzi, 16 iulie, din funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cu votul unanim al colegilor săi, consideră decizia drept „pripită” și „neîntemeiată”. Acesta afirmă că așteaptă hotărârea motivată pentru a vedea argumentele, dar admite că cineva ar fi avut nevoie „de schimbat fața Consiliului”.

„Au fost invocate mai multe chestiuni: că am fost în concediu în perioada în care au fost adoptate niște hotărâri. Nu am cunoscut faptul că marți (25 iunie – n.r.) au fost înlăturați unii președinți, vicepreședinți, eu eram deja în concediu, din data de 20 iunie. Mi s-a mai invocat că am o altă opinie față de unele acțiuni ale CSM-ului. Am spus că fiecare are dreptul la opinie. Până la urmă, deciziile într-un organ colegial se adoptă cu o majoritate de voturi și, e clar, toți se conformează, dar eu întotdeauna am fost pentru întărirea independenței sistemului judecătoresc. (…) Faptul că m-au demis din funcția de președinte nu consider că este o tragedie. Dimpotrivă, voi avea mai mult timp liber. Eu rămân membru al Consiliului Superior al Magistraturii și voi apăra în continuare interesele sistemului judecătoresc”, a declarat Victor Micu pentru ZdG, întrebat care au fost motivele invocate de membrii CSM.