„Am simțit că locul meu e aici și am ales să mă întorc.” Istoria Marcelei, tânăra care a lăsat SUA pentru a dezvolta o afacere made in Moldova

Marcela Mastac este o tânără antreprenoare din R. Moldova. Deși a studiat marketing, comunicare și a locuit o perioadă în SUA, Marcela a ales să se întoarcă în R. Moldova pentru a-și îndeplini visul de a crea produse autentice, durabile și pline de povești. „Viața mea s-a scris mai mult din întâmplări decât din planuri”, mărturisește tânăra. Împreună cu soțul ei, Andrei, a fondat un atelier de familie care produce jucării din lemn pentru copii, inspirate din abordările pedagogice Montessori și Waldorf, dar și din cultura tradițională și natură.

„Dincolo de produse, încercăm să păstrăm copilăria vie – pentru copii, pentru părinți și, poate, puțin și pentru mine”

Când avea nouă ani, părinții ei au plecat peste hotare. Atunci, își amintește Marcela, copilăria i s-a încheiat. Brusc. A crescut cu dorul în suflet pentru copilăria și jocurile pierdute prea devreme și cu o promisiune față de sine că, într-o zi, va oferi altor copii ceea ce i-a lipsit ei. Spune că este o visătoare – dar una cu picioarele pe pământ – care, deși avea toate condițiile să rămână cu traiul în SUA, a ales să revină în R. Moldova ca să-și îndeplinească visul.

„Am simțit că locul meu e aici și am ales să mă întorc. Nu a fost ușor, dar a fost alegerea care m-a adus la GUGA GAGA. Astăzi sunt cofondatoarea acestui atelier de familie, împreună cu Andrei, soțul meu. Facem jucării din lemn și mobilier pentru copii. Folosim lemn local, culori blânde, inspirate din Montessori și Waldorf. Dar, dincolo de produse, încercăm să păstrăm copilăria vie – pentru copii, pentru părinți și, poate, puțin și pentru mine”, povestește Marcela.

Marcela Mastac și Andrei Gramațchii/ Sursa foto: arhiva personală

GUGA GAGA a luat naștere spontan. Tânăra spune că totul a pornit de la un panou educativ din lemn creat pentru fratele mai mic al soțului ei. Văzând cum se juca, Marcela și Andrei și-au dat seama că pot crea jucării mai bune, mai sigure și mai sănătoase decât cele din plastic.

„La început eram doar noi doi – Andrei cu ochiul de designer de produs, eu cu analiza și comunicarea. Atelierul? O cameră mică, primită de el ca tânăr specialist. Bugetul? Cât am strâns după ce ne-am întors din America și am vândut mașina. Am investit tot. A urmat un grant, care ne-a dat curaj, dar și o așteptare lungă – aproape un an până să ajungă echipamentele din China, în plină pandemie – nopți nedormite, emoții, dar și o încăpățânare bună de a nu renunța”, explică tânăra antreprenoare.

„Prima colecție, «Natural», a fost ca o scrisoare către rădăcinile noastre: un ulcior de stivuit sculptat din lemnul nucului din curtea bunicii mele, «Miorița cu șiret», «Ciobănașul» – obiecte care poartă povești și simboluri, dar care în mâinile copiilor devin joc și bucurie”, își amintește Marcela.

Sursa foto: arhiva personală

„Sunt atât de sigure încât, dacă un copil le duce la gură, nu există niciun risc”

Alegerea materialelor este pentru Marcela „un amestec de instinct și convingere”: instinctul de a oferi siguranță copiilor și convingerea că jucăriile din lemn, spre deosebire de cele din plastic, sunt durabile, pline de povești și prietenoase cu mediul.

„Jucăriile noastre sunt din lemn local, cu vopsele pe bază de apă și pigmenți naturali. Nu doar că sunt mai sigure pentru copii, dar sunt și mai blânde cu planeta. Lemnul are o textură vie, caldă, care îi conectează pe copii cu natura. Și, poate cel mai important, e un material care îmbătrânește frumos. O jucărie din lemn poate trece de la un copil la altul, dintr-o generație în alta, păstrând amintiri”, afirmă Marcela.

Plasticul, după părerea ei, este rece, uniform și fără poveste.

Folosesc lemn doar din R. Moldova – tei, frasin, cireș, stejar și nuc – selectat manual. Tinerii cunosc originea fiecărei bucăți de lemn și modul în care a fost prelucrată. „Aceasta ne asigură nu doar frumusețea și rezistența, ci și amprenta redusă asupra mediului, pentru că nu transportăm materia primă mii de kilometri”, accentuează antreprenoarea. De asemenea, aleg vopsele pe bază de apă, pigmenți naturali, uleiuri și ceruri vegetale. „Sunt atât de sigure încât, dacă un copil le duce la gură, nu există niciun risc – lucru perfect normal în primele etape de explorare. Nu folosim substanțe ascunse sau tratamente chimice agresive.”

Sursa foto: arhiva personală

Marcela și Andrei respectă standardele internaționale de calitate, fiecare jucărie fiind creată conform normelor europene privind materialele, rezistența și lipsa substanțelor toxice. Verifică atent fiecare detaliu – de la lemn și prinderea pieselor până la finisaj și ultima șlefuire. Ambalajele sunt concepute să protejeze: fără plastic, realizate din materiale reciclabile. Folosesc punguțe din bumbac și cutii din placaj natural de lemn pentru depozitare și păstrare. „Asta ne definește: nu doar o jucărie frumoasă, ci o jucărie care poartă în ea grijă, cultură și respect față de copil și față de natură”, spune fondatoarea GUGA GAGA.

„Îmi doresc ca un copil care descoperă jucăriile noastre să dobândească nu doar deprinderi practice, ci și amintiri calde”

Tânăra antreprenoare mărturisește că se inspiră în crearea jucăriilor din mai multe surse: din copilăria pe care și-a dorit-o, din cultura tradițională – forme, culori și simboluri pe care le-a văzut la bunici, în sat sau în povești, din natură și din abordările pedagogice Montessori și Waldorf.

„Când creăm o jucărie, ne gândim la ce poate învăța copilul fără să simtă că «învață». Abilități motorii fine, coordonare mână-ochi, logică, creativitate, răbdare. Dar și valori mai puțin vizibile, cum ar fi respectul pentru lucrurile făcute să dureze, bucuria de a explora în ritmul propriu sau legătura cu natura prin texturi și miros. Îmi doresc ca un copil care descoperă jucăriile noastre să dobândească nu doar deprinderi practice, ci și amintiri calde. Pentru că, în final, aceasta rămâne: nu doar ce ai construit, ci cum te-ai simțit când ai făcut-o.”

Sursa foto: arhiva personală

Marcela își dorește ca jucăriile create de GUGA GAGA să rămână în viața copiilor nu doar ca obiecte, ci și ca purtătoare de valori – respect pentru natură, plăcerea de a învăța prin joacă și aprecierea lucrului bine făcut. „Îmi imaginez GUGA GAGA ca pe un loc unde copilăria se trăiește frumos, zi de zi. Să fim un brand de referință, recunoscut pentru calitate, design și autenticitate, și să lăsăm în urmă obiecte care, peste ani, vor fi regăsite în podul bunicii sau expuse într-un muzeu, ca parte dintr-o poveste mai mare”, mărturisește tânăra.

„Avem abilitățile și viziunea să creștem la nivel global, păstrându-ne rădăcinile locale. Iar pentru mine, aceasta înseamnă nu doar să creez produse, ci să construiesc o moștenire palpabilă, frumoasă și durabilă”, afirmă ea cu încredere.