Trump spune că îi place „conceptul” unui armistițiu, dar pledează pentru un acord de pace mai extins

În cadrul întâlnirii de la Casa Albă cu șeful statului ucrainean Volodimir Zelenski, președintele american Donald Trump a declarat că îi place „conceptul” unui armistițiu, dar a minimizat apelul său anterior în acest sens, pledând în schimb pentru un acord de pace mai amplu, scrie CNN.

„Îmi place conceptul unui armistițiu dintr-un singur motiv: pentru că astfel s-ar opri imediat uciderea oamenilor, spre deosebire de peste două săptămâni, o săptămână sau oricât ar fi nevoie”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval.

Acesta a adăugat că din punct de vedere strategic, un armistițiu „ar putea fi un dezavantaj” pentru una dintre părți.

„De asemenea, pot înțelege din punct de vedere strategic de ce, ei bine, știți, una dintre țări nu ar dori acest lucru. Aveți un armistițiu, iar ei reconstruiesc și reconstruiesc și reconstruiesc. Și știți, poate că nu vor asta”, a spus el.

Trump a mai menționat că „nu a încheiat niciun armistițiu” în alte conflicte pe care a pretins că le-a rezolvat. Cu toate acestea, el și-a lăudat eforturile în negocierea unui armistițiu între India și Pakistan în luna mai.

După summitul avut vineri, 15 august, în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin, președintele american a anunțat că, în urma progreselor obținute la această întâlnire, îl va primi luni pe Zelenski la Casa Albă, iar dacă decurge bine discuția cu acesta privind o soluționare negociată a războiului din Ucraina va fi apoi organizat un summit tripartit Trump-Putin-Zelenski, transmite Agerpres.

Zelenski respinge însă cedarea oricărui teritoriu şi insistă pe un armistiţiu, dar rămâne de văzut dacă îşi va menţine aceste poziţii la întâlnirea cu Trump, care a subliniat că, pentru un acord de pace, Ucraina va trebui să renunţe la unele teritorii.

Cei doi vor avea luni o reuniune bilaterală la Casa Albă, la care va participa şi vicepreşedintele american J.D. Vance, după care va urma o întâlnire în format extins la care se vor alătura liderii europeni susţinători ai Ucrainei veniţi acum la Washington, respectiv preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO Mark Rutte.