Peste 100 de judecători și procurori au plecat din sistem: au picat testul integrității ori au demisionat înainte de evaluare

Peste o sută de judecători și procurori au plecat din sistem în ultimii trei ani „pe ușa din spate” după ce NU au promovat evaluarea externă a integrității sau au refuzat să fie verificați și au ales să demisioneze.

La circa trei ani de la începutul procesului de evaluare a judecătorilor și procurorilor, ZdG vă propune să aflați cine sunt judecătorii și procurorii care au promovat evaluarea, cine sunt cei care au picat testul integrității și cine sunt cei care au ales să demisioneze din sistem înainte de a fi evaluați.

În aprilie 2022 s-a dat startul evaluării judecătorilor și procurorilor care activau în sistemul de drept. Prima și-a început activitatea Comisia Pre-Vetting, cea care urma să verifice dacă cei care doreau să ajungă în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor sunt integri. De atunci până la mijlocul lunii august 2025, zeci de judecători și procurori au trecut prin procesul de evaluare a integrității.

Cum au fost evaluați procurorii

În ultimii ani, Comisia de evaluare a procurorilor a emis 32 de decizii în privința candidaților la funcțiile de membri în colegiile din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), dintre care 26 în privința unor procurori.

Procurorii candidați care AU promovat evaluarea:

Marcel Dimitraș Mariana Gornea Natalia Andronic Corneliu Lavciuc Constantin Șușu Tatiana Gulea Nicolae Zanevici Octavian Lazarev Grigore Niculiță Vasile Buzu Viorel Beiu Alexandru Lozan Eugenia Zubco

Procurorii candidați care NU au promovat evaluarea:

Ina Fencovschi Alexandru Nichita Oleg Baciu Ghenadie Pîrlii Dumitru Triboi Valeriu Sîrbu Victor Comerzan Ion Bunica Vladislav Guțan Vsevolod Ivanov Corneliu Popescu Iancu Zaporojan Ion Tețcu

Procurorii care au fost evaluați pentru că-și doreau să candideze la funcții în organele de autoadministrare ale procurorilor, dar au picat evaluarea, pot continua să activeze în sistem, pentru că legea din 2022 nu prevede restricții.

În 2024 a început evaluarea ordinară a procurorilor. Într-un răspuns pentru ZdG, Comisia menționează că după ce au primit notificări despre inițierea evaluării ordinare, în termenul legal de 20 de zile de la data notificării, au demisionat nu mai puțin de 27 de procurori – 10 de la Procuratura Anticorupție (PA), 15 de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și doi de la Procuratura Generală (PG). Veronica Dragalin, fosta șefă a PA, a demisionat la peste 9 luni din data notificării, astfel că nu a promovat evaluarea externă, conform prevederilor legale.

Procurorii din PA care au demisionat:

Mariana Bocșanean Mariana Botezatu Dorin Burlacu Dorin Compan Irina Gheorghiștean Igor Pasat Constantin Popa Lilia Selevestru Alexandru Casir Andrei Formusatîi

Procurorii din PCCOCS care au demisionat:

Oleg Baciu Elena Lisnic Ina Malai Timofei Osadcenco Corneliu Popescu Vitalie Roșior Sergiu Roșu Alexei Stăvilă Vasile Stoinov Carolina Vicol Maxim Gropa Alexandru Gavajuc Dan Bitianov Vladislav Harti Alexandru Păun

Procurorii din PG care au demisionat:

Alexandru Nichita Veaceslav Soltan

Conform informațiilor furnizate ZdG de către Comisia de evaluare a procurorilor, până la 11 august 2025, Comisia a aprobat 8 rapoarte de evaluare în privința procurorilor. Decizia finală aparține CSP, care poate accepta sau respinge rapoartele de evaluare. Astfel, conform acelorași informații, doi procurori nu au promovat evaluarea, iar șase au promovat-o. Procurorii care nu au promovat evaluarea comisiei au interdicția de a ocupa funcția de procuror, precum și alte funcții de demnitate publică timp de 5 ani.

Procurorii cu propunere de promovare:

Marcel Dumbravan Octavian Iachimovschi Mariana Leahu Alexandru Cernei Victor Muntean Gheorghe Caragia

Procurorii cu propunere de nepromovare:

Irina Toncoglaz (Murguleț) Veronica Dragalin

Cum au fost evaluați judecătorii

Într-un răspuns pentru ZdG, Comisia de Evaluare a Judecătorilor ne-a prezentat lista magistraților care au promovat evaluarea și a celor care au picat testul integrității. În cadrul procedurii de pre-vetting, potrivit legii, retragerea candidatului din concurs este echivalentă cu nepromovarea evaluării. La fel ca și în cazul procurorilor, judecătorii care au candidat pentru a accede în organele de autoadministrare ale judecătorilor, dar nu au trecut testul integrității, nu au avut restricții de a munci în sistem. În schimb, judecătorii care au fost evaluați ordinar nu vor putea deține funcții în sistem timp de cinci sau șapte ani.

Judecătorii care AU promovat evaluarea integrității în cadrul procedurii de pre-vetting:

Sergiu Caraman Ioana Chironeț Maria Frunze Livia Mitrofan Aliona Miron Vasile Șchiopu Eugeniu Beșelea Stanislav Grosu Ghenadie Mîra Vitalie Pîslariuc Petru Păun Dumitru Racoviță Vladislav Schibin Ion Talpa Natalia Bondarenco Andrei Cazacicov Valentina Stratulat Lucia Bagrin Lilia Potînga

Judecătorii care NU au promovat evaluarea integrității în cadrul procedurii de pre-vetting (pot activa în sistem):

Gheorghe Balan Iurie Bejenaru Mihail Bușuleac Angela Bostan Ecaterina Buzu Mihail Cojocaru Iurie Cotruță Veronica Cupcea Natalia Clevadî Vladislav Holban Sergiu Osoianu Dumitru Pușca Alexei Paniș Aureliu Postică Marina Rusu Stanislav Sorbalo Vitalie Stratan Victor Sandu Nicolae Șova Iana Talmaci Anatolie Țurcan Ștefan Starciuc Sofia Aramă Stelian Teleucă

Judecătorii care au promovat procedura de vetting la CSJ:

Stella Bleșceaga Aurelia Cazacliu Adrian Cerbu Aliona Miron Alexandru Negru Stela Procopciuc Viorica Puica Gheorghe Stratulat

Judecătorii care NU au promovat procedura de vetting la CSJ (nu mai pot activa în sistem):

Andrian Ciobanu Grigore Manoli Dorin Munteanu Mariana Ursachi (Pitic) Anatolie Țurcan

Judecătorii care au promovat procedura de vetting la Curțile de Apel:

Denis Băbălău Angela Bostan (raport respins, în proces de reevaluare) Angela Braga (raport respins, în proces de reevaluare) Igor Chiroșca (raport respins, în proces de reevaluare) Olga Cojocari (raport respins, în proces de reevaluare) Marcel Juganari Ana Panov (raport respins, în proces de reevaluare) Alexandru Spoială Victoria Sîrbu Elena Grumeza Ghenadie Liulca Grigorii Colev Andrei Mironov Vitalie Movilă Eleonora Badan-Melnic Elena Bolocan Andrei Cașcaval Diana Corlăteanu Serghei Dimitriu Violeta Gîrleanu Ivan Parii

Judecătorii care NU au promovat procedura de vetting la Curțile de Apel (nu mai pot activa în sistem):

Marina Anton (pendinte la CSJ) Ion Bulhac Silvia Cecan (raport respins, în proces de reevaluare) Grigore Dașchevici Mihail Diaconu Dorin Dulghieru Ala Malîi Ruxanda Pulbere (raport respins, în proces de reevaluare) Oxana Robu Oxana Mironov

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a precizat că 22 din cei 25 de judecători ai CSJ au demisionat până să înceapă vettingul, iar doi, Ion Guzun și Tamara Chișca- Doneva, au demisionat după ce au fost notificați de către Comisie.

Totodată, 36 de judecători de la Curțile de Apel și 10 președinți sau vicepreședinți de instanțe au demisionat din sistemul judecătoresc înainte de a fi notificați că urmează să fie evaluați.

Judecătorii care au demisionat înainte de evaluare:

Sergiu Arnăut Nelea Budăi Liubovi Brînza Nina Cernat Eugeniu Clim Elena Cojocari Vitalie Cotorobai Sergiu Daguța Ina Dutca Silvia Gîrbu Steliana Iorgov Ghenadie Lîsîi Viorica Mihaila Igor Mânăscurtă Veronica Negru Anatolie Pahopol Ecaterina Palanciuc Boris Talpă Ion Secrieru Stelian Teleucă Ion Țurcan Ruslana Burdeniuc Natalia Chircu Dumitru Corolevschi Adriana Garbuz Iulia Grosu Oleg Moraru Dumitru Pușca Viorel Pușcaș Angela Revenco Ala Rotaru Gheorghe Scutelnic Svetlana Șleahtițki Evghenii Dvurecenschii Ștefan Starciuc Galina Vavrin

Președinții/vicepreședinții de instanțe care au demisionat înainte de evaluare:

Corina Albu Vadim Belous Elvira Lavciuc Alexandru Motricală Sergiu Osoianu Valeriu Pădurari Eugeniu Pșenița Nicolae Șova Vitalie Stratan Lilia Țurcan

Procesul de evaluare a judecătorilor și procurorilor a fost prelungit până la 31 decembrie 2026.