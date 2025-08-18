Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Peste 100 de judecători și…

Peste 100 de judecători și procurori au plecat din sistem: au picat testul integrității ori au demisionat înainte de evaluare

Peste o sută de judecători și procurori au plecat din sistem în ultimii trei ani „pe ușa din spate” după ce NU au promovat evaluarea externă a integrității sau au refuzat să fie verificați și au ales să demisioneze. 

La circa trei ani de la începutul procesului de evaluare a judecătorilor și procurorilor, ZdG vă propune să aflați cine sunt judecătorii și procurorii care au promovat evaluarea, cine sunt cei care au picat testul integrității și cine sunt cei care au ales să demisioneze din sistem înainte de a fi evaluați. 

În aprilie 2022 s-a dat startul evaluării judecătorilor și procurorilor care activau în sistemul de drept. Prima și-a început activitatea Comisia Pre-Vetting, cea care urma să verifice dacă cei care doreau să ajungă în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor sunt integri. De atunci până la mijlocul lunii august 2025, zeci de judecători și procurori au trecut prin procesul de evaluare a integrității.  

Cum au fost evaluați procurorii

În ultimii ani, Comisia de evaluare a procurorilor a emis 32 de decizii în privința candidaților la funcțiile de membri în colegiile din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), dintre care 26 în privința unor procurori. 

Procurorii candidați care AU promovat evaluarea:

  1. Marcel Dimitraș
  2. Mariana Gornea
  3. Natalia Andronic
  4. Corneliu Lavciuc
  5. Constantin Șușu
  6. Tatiana Gulea
  7. Nicolae Zanevici
  8. Octavian Lazarev
  9. Grigore Niculiță
  10. Vasile Buzu
  11. Viorel Beiu
  12. Alexandru Lozan
  13. Eugenia Zubco

Procurorii candidați care NU au promovat evaluarea:

  1. Ina Fencovschi
  2. Alexandru Nichita
  3. Oleg Baciu
  4. Ghenadie Pîrlii
  5. Dumitru Triboi
  6. Valeriu Sîrbu
  7. Victor Comerzan
  8. Ion Bunica
  9. Vladislav Guțan
  10. Vsevolod Ivanov
  11. Corneliu Popescu
  12. Iancu Zaporojan
  13. Ion Tețcu

Procurorii care au fost evaluați pentru că-și doreau să candideze la funcții în organele de autoadministrare ale procurorilor, dar au picat evaluarea, pot continua să activeze în sistem, pentru că legea din 2022 nu prevede restricții. 

În 2024 a început evaluarea ordinară a procurorilor. Într-un răspuns pentru ZdG, Comisia menționează că după ce au primit notificări despre inițierea evaluării ordinare, în termenul legal de 20 de zile de la data notificării, au demisionat nu mai puțin de 27 de procurori – 10 de la Procuratura Anticorupție (PA), 15 de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și doi de la Procuratura Generală (PG). Veronica Dragalin, fosta șefă a PA, a demisionat la peste 9 luni din data notificării, astfel că nu a promovat evaluarea externă, conform prevederilor legale. 

Procurorii din PA care au demisionat:

  1. Mariana Bocșanean
  2. Mariana Botezatu
  3. Dorin Burlacu
  4. Dorin Compan
  5. Irina Gheorghiștean
  6. Igor Pasat
  7. Constantin Popa
  8. Lilia Selevestru
  9. Alexandru Casir
  10. Andrei Formusatîi

Procurorii din PCCOCS care au demisionat:

  1. Oleg Baciu
  2. Elena Lisnic
  3. Ina Malai
  4. Timofei Osadcenco
  5. Corneliu Popescu
  6. Vitalie Roșior
  7. Sergiu Roșu
  8. Alexei Stăvilă
  9. Vasile Stoinov
  10. Carolina Vicol
  11. Maxim Gropa
  12. Alexandru Gavajuc
  13. Dan Bitianov
  14. Vladislav Harti
  15. Alexandru Păun

Procurorii din PG care au demisionat:

  1. Alexandru Nichita
  2. Veaceslav Soltan

Conform informațiilor furnizate ZdG de către Comisia de evaluare a procurorilor, până la 11 august 2025, Comisia a aprobat 8 rapoarte de evaluare în privința procurorilor. Decizia finală aparține CSP, care poate accepta sau respinge rapoartele de evaluare. Astfel, conform acelorași informații, doi procurori nu au promovat evaluarea, iar șase au promovat-o. Procurorii care nu au promovat evaluarea comisiei au interdicția de a ocupa funcția de procuror, precum și alte funcții de demnitate publică timp de 5 ani. 

Procurorii cu propunere de promovare:

  1. Marcel Dumbravan
  2. Octavian Iachimovschi
  3. Mariana Leahu
  4. Alexandru Cernei
  5. Victor Muntean
  6. Gheorghe Caragia

Procurorii cu propunere de nepromovare:

  1. Irina Toncoglaz (Murguleț)
  2. Veronica Dragalin

Cum au fost evaluați judecătorii

Într-un răspuns pentru ZdG, Comisia de Evaluare a Judecătorilor ne-a prezentat lista magistraților care au promovat evaluarea și a celor care au picat testul integrității. În cadrul procedurii de pre-vetting, potrivit legii, retragerea candidatului din concurs este echivalentă cu nepromovarea evaluării. La fel ca și în cazul procurorilor, judecătorii care au candidat pentru a accede în organele de autoadministrare ale judecătorilor, dar nu au trecut testul integrității, nu au avut restricții de a munci în sistem. În schimb, judecătorii care au fost evaluați ordinar nu vor putea deține funcții în sistem timp de cinci sau șapte ani. 

Judecătorii care AU promovat evaluarea integrității în cadrul procedurii de pre-vetting:

  1. Sergiu Caraman
  2. Ioana Chironeț
  3. Maria Frunze
  4. Livia Mitrofan
  5. Aliona Miron
  6. Vasile Șchiopu
  7. Eugeniu Beșelea
  8. Stanislav Grosu
  9. Ghenadie Mîra
  10. Vitalie Pîslariuc
  11. Petru Păun
  12. Dumitru Racoviță
  13. Vladislav Schibin
  14. Ion Talpa
  15. Natalia Bondarenco
  16. Andrei Cazacicov
  17. Valentina Stratulat
  18. Lucia Bagrin
  19. Lilia Potînga

Judecătorii care NU au promovat evaluarea integrității în cadrul procedurii de pre-vetting (pot activa în sistem):

  1. Gheorghe Balan
  2. Iurie Bejenaru
  3. Mihail Bușuleac
  4. Angela Bostan
  5. Ecaterina Buzu
  6. Mihail Cojocaru
  7. Iurie Cotruță
  8. Veronica Cupcea
  9. Natalia Clevadî
  10. Vladislav Holban
  11. Sergiu Osoianu
  12. Dumitru Pușca
  13. Alexei Paniș
  14. Aureliu Postică
  15. Marina Rusu 
  16. Stanislav Sorbalo
  17. Vitalie Stratan
  18. Victor Sandu 
  19. Nicolae Șova
  20. Iana Talmaci
  21. Anatolie Țurcan
  22. Ștefan Starciuc
  23. Sofia Aramă
  24. Stelian Teleucă

Judecătorii care au promovat procedura de vetting la CSJ:

  1. Stella Bleșceaga
  2. Aurelia Cazacliu
  3. Adrian Cerbu
  4. Aliona Miron
  5. Alexandru Negru
  6. Stela Procopciuc
  7. Viorica Puica
  8. Gheorghe Stratulat

Judecătorii care NU au promovat procedura de vetting la CSJ (nu mai pot activa în sistem):

  1. Andrian Ciobanu
  2. Grigore Manoli
  3. Dorin Munteanu
  4. Mariana Ursachi (Pitic)
  5. Anatolie Țurcan

Judecătorii care au promovat procedura de vetting la Curțile de Apel:

  1. Denis Băbălău
  2. Angela Bostan (raport respins, în proces de reevaluare)
  3. Angela Braga (raport respins, în proces de reevaluare)
  4. Igor Chiroșca (raport respins, în proces de reevaluare)
  5. Olga Cojocari (raport respins, în proces de reevaluare)
  6. Marcel Juganari
  7. Ana Panov (raport respins, în proces de reevaluare)
  8. Alexandru Spoială
  9. Victoria Sîrbu
  10. Elena Grumeza
  11. Ghenadie Liulca
  12. Grigorii Colev
  13. Andrei Mironov
  14. Vitalie Movilă
  15. Eleonora Badan-Melnic
  16. Elena Bolocan
  17. Andrei Cașcaval
  18. Diana Corlăteanu
  19. Serghei Dimitriu
  20. Violeta Gîrleanu
  21. Ivan Parii

Judecătorii care NU au promovat procedura de vetting la Curțile de Apel (nu mai pot activa în sistem):

  1. Marina Anton (pendinte la CSJ)
  2. Ion Bulhac
  3. Silvia Cecan (raport respins, în proces de reevaluare)
  4. Grigore Dașchevici
  5. Mihail Diaconu
  6. Dorin Dulghieru
  7. Ala Malîi
  8. Ruxanda Pulbere (raport respins, în proces de reevaluare)
  9. Oxana Robu
  10. Oxana Mironov

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a precizat că 22 din cei 25 de judecători ai CSJ au demisionat până să înceapă vettingul, iar doi, Ion Guzun și Tamara Chișca- Doneva, au demisionat după ce au fost notificați de către Comisie. 

Totodată, 36 de judecători de la Curțile de Apel și 10 președinți sau vicepreședinți de instanțe au demisionat din sistemul judecătoresc înainte de a fi notificați că urmează să fie evaluați. 

Judecătorii care au demisionat înainte de evaluare:

  1. Sergiu Arnăut
  2. Nelea Budăi
  3. Liubovi Brînza
  4. Nina Cernat
  5. Eugeniu Clim
  6. Elena Cojocari
  7. Vitalie Cotorobai
  8. Sergiu Daguța
  9. Ina Dutca
  10. Silvia Gîrbu
  11. Steliana Iorgov
  12. Ghenadie Lîsîi
  13. Viorica Mihaila
  14. Igor Mânăscurtă
  15. Veronica Negru
  16. Anatolie Pahopol
  17. Ecaterina Palanciuc
  18. Boris Talpă
  19. Ion Secrieru
  20. Stelian Teleucă
  21. Ion Țurcan
  22. Ruslana Burdeniuc
  23. Natalia Chircu
  24. Dumitru Corolevschi
  25. Adriana Garbuz
  26. Iulia Grosu
  27. Oleg Moraru
  28. Dumitru Pușca
  29. Viorel Pușcaș
  30. Angela Revenco
  31. Ala Rotaru
  32. Gheorghe Scutelnic
  33. Svetlana Șleahtițki
  34. Evghenii Dvurecenschii
  35. Ștefan Starciuc
  36. Galina Vavrin

Președinții/vicepreședinții de instanțe care au demisionat înainte de evaluare:

  1. Corina Albu
  2. Vadim Belous
  3. Elvira Lavciuc
  4. Alexandru Motricală
  5. Sergiu Osoianu
  6. Valeriu Pădurari
  7. Eugeniu Pșenița
  8. Nicolae Șova
  9. Vitalie Stratan
  10.  Lilia Țurcan

Procesul de evaluare a judecătorilor și procurorilor a fost prelungit până la 31 decembrie 2026. 

