Axios: Trump era gata să întrerupă întâlnirea cu Putin din cauza cererilor de retragere a trupelor ucrainene din regiunea Donețk

În timpul întâlnirii cu Donald Trump în Alaska, Vladimir Putin a declarat că dorește să obțină controlul deplin asupra a cinci regiuni ucrainene — regiunile Donețk, Lugansk, Zaporijjea și Herson, precum și Crimeea. Și la un moment dat Putin „părea atât de inflexibil în cererile sale, încât Trump era gata să plece”, scrie Axios, pe surse.

„Dacă este vorba de Donețk și dacă nu există un compromis, nu ar trebui să continuăm (negocierile, n.r.)”, a citat sursa Axios cuvintele lui Trump, după care Putin ar fi renunțat la cererea sa.

Serviciile secrete americane, a spus sursa, evaluează în mod diferit puterea militară a Rusiei. Conform unei evaluări, Putin ar putea prelua controlul asupra întregii regiuni Donețk până în octombrie, iar conform alteia, pe Rusia o așteaptă o ofensivă mult mai grea.

Potrivit Axios, SUA vede trei etape în soluționarea pașnică a războiului din Ucraina: o întâlnire bilaterală cu Putin pentru a conveni asupra pașilor către pace; o întâlnire bilaterală cu Zelenski cu același scop; o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski pentru a discuta detaliile. Ultima etapă, notează publicația, s-ar putea să nu aibă loc.

Vineri, 15 august, în Alaska a avut loc summitul de pace la care delegațiile SUA și Rusiei privind războiul din Ucraina. La discuții au participat președintele Rusiei Vladimir Putin și președintele SUA Donald Trump.

Discuțiile au durat circa 2,5 ore și s-au încheiat fără anunțarea unor înțelegeri. La finalul summitului, cei doi au susținut o conferință de presă comună, însă nu au oferit răspunsuri la întrebările jurnaliștilor. Ambii lideri și-au adresat laude reciproce.