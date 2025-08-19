Financial Times: Ucraina a declarat că nu va accepta niciun acord care să implice concesii teritoriale în favoarea Rusiei

Ucraina refuză să accepte vreun acord care să implice concesii teritoriale în favoarea Rusiei, scrie Financial Times (FT), cu referire la un document întocmit de autoritățile ucrainene înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump la Casa Albă, potrivit Novaia Gazeta Europe. Potrivit publicației, Kievul insistă asupra încetării focului ca prim pas pentru încheierea unui acord de pace.

Potrivit FT, documentul menționează că „pacea pe termen lung nu trebuie să se bazeze pe concesii și cadouri gratuite pentru Putin, ci pe un sistem de securitate (solid, n.r.) care să prevină viitoare agresiuni”.

De asemenea, autoritățile ucrainene refuză să retragă trupele din regiunile Donețk și Luhansk, deoarece acest lucru ar crea o platformă pentru avansarea rapidă a trupelor ruse către Dnipro, se arată în publicație.

Potrivit Financial Times, Kievul a promis, de asemenea, să achiziționeze arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari cu ajutorul financiar al Europei, ca garanție a securității. În plus, Ucraina și SUA vor încheia un acord în valoare de 50 de miliarde de dolari pentru producția de drone de către companii ucrainene.

Kiev insistă, de asemenea, ca Rusia să compenseze integral daunele cauzate în timpul războiului, care ar putea fi acoperite din activele rusești înghețate în valoare de 300 de miliarde de dolari, afirmă FT.