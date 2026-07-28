Peste șapte milioane de țigări de contrabandă din Ucraina spre România – camuflate în cincisprezece tone de căpșuni. Paisprezece percheziții în nordul țării

Oamenii legii au anunțat că investighează un caz de contrabandă cu 7,2 milioane țigări aduse din Ucraina, pentru România, camuflate în 15 tone de căpșuni. Astfel, au fost făcute percheziții la patru persoane cu vârste între 31 și 45 de ani.

Conform unui comunicat de presă, membrii grupului infracțional ar fi înlocuit parțial cu țigări marfa oficial declarată ca un lot de căpșuni, transportate pe 26 de paleți, în 460 de cutii de carton.

„Urmare a deconspirării lor de către autoritățile ucrainene la ieșirea din țară spre Moldova și sechestrării mărfii, cu suportul polițiștilor de frontieră din cadrul Direcție acțiuni speciale la frontieră au fost descinse 14 percheziții la nordul Moldovei”, se arată în comunicat.

Urmare a perchezițiilor la cele patru persoane, au fost ridicate telefoane mobile, tehnică de calcul și alte mijloace de probă pentru cauza penală.