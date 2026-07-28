VIDEO Ședința Guvernului. Cabinetul de miniștri a votat starea de alertă în sectorul energetic și hidrologic

În contextul crizei carburanților, premierul Vasile Tofan a convocat marți, 28 iulie, ședința Guvernului. Potrivit prim-ministrului, scopul este de „a ne asigura la nivel de Executiv că avem puse la punct toate mecanismele necesare de reacție rapidă în caz de necesitate”.

UPDATE 9:15 Cabinetul de miniștri a votat stare de alertă în sectorul energetic.

UPDATE 9:10 Prim-ministrul a explicat procedura de formare de preț la carburanți,

„La moment, noi avem un preț de motorină la pompă pentru consumatori de 30,71 de bani. Prețul se formează în felul următor, ANRE calculează prețul mediu la bursa internațională pentru ultimele 14 zile, adaugă la acest preț acciza, adaugă TVA și o marjă regulată pentru producători, pentru importatori, care să le permită să își acopere costurile logistice. Partea bună a acestei formule este că avem cel mai mic preț din regiune la motorină, pentru că reglementăm prețul, noi având ieri prețul de 30,71 de bani, în Ucraina, unde piața e liberă, nereglementată, prețul la pompă este de 35 de lei, în România este de aproape 40 de lei.”

UPDATE 9:04 Premierul a anunțat stare de alertă în sectorul energetic și hidrologic.

„Evident, ca un Guvern nou ne dorim să ne focusăm pentru a construi, de a ne focusa pe lucrurile care mișcă Moldova înainte, dar realizattea este că trebuie să reucnoaștem când avem situații de criză și să le gestionăm într-o manieră pro activă. Avem trei puncte pe ședința de astăzi. Primul punct este de a anunța stare de alertă în sectorul energetic, al doilea punct ține de anunțarea stării de alertă în sectorul hidrologic și al treilea punct este un punct procedural, dar este un punct care oferă mai multe capacități de intervenții Centrului de Management al Crizelor”, a declarat Vasile Tofan.

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