Percheziții la o companie de construcții, cu evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei, inclusiv printr-o instituție mass-media. Ar fi avut peste 160 de angajați străini ilegali

Oamenii legii au desfășurat noi percheziții în centrul țării, într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei de către o companie de construcții din R. Moldova, inclusiv printr-o companie din domeniul mass-media, conform unui comunicat de presă. În urma perchezițiilor, a fost reținut administratorul companiei de construcții investigate penal.

UPDATE 11:45 Conform surselor ZdG, compania vizată este Braus Imobiliare, fondată de Alexandru Cecan și Grigore Țîrchi și condusă de ultimul.

Potrivit datelor publice, Braus Imobiliare a declarat în ultimii ani un număr mediu de 16-17 angajați, iar în 2024 – un profit de peste 31 de milioane de lei. ZdG a contactat societatea cu răspundere limitată, dar ni s-a comunicat să revenim luni.

Mai exact, compania de construcții ar fi ascuns de la stat achitările de salarii către peste 170 de muncitori străini (dintre care doar 8 erau angajați oficial). În schimb, aceasta ar fi implementat o altă schemă de remunerare a cetățenilor străini prin, intermediul unor companii nerezidente care sunt înregistrate în țări cu facilități fiscale.

„În același scop de spălare a banilor, compania de construcții ar fi făcut și plăți fictive către companii din mass-media, care se află sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale”, notează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

În cadrul perchezițiilor desfășurate cu sprijinul ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații (INI) și angajaților „Fulger,” au fost identificate și ridicate documente de evidență contabilă (inclusiv în formă electronică), telefoane mobile, purtători electronici de informații, înscrisuri de ciornă, 187 pașapoarte a cetățenilor străini (Uzbekistan), precum și bani care ar proveni din infracțiunile investigate: peste 20 de mii de euro, peste 8 mii de dolari și 475 de mii de lei.

Investigațiile penale continuă în acest dosar pornit în august 2025, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.