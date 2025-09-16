Un trust media „responsabil de propagandă pro-rusă și dezinformare”, vizat de percheziții într-un dosar de spălare de bani. Numele posturilor de televiziune și a companiei petroliere care ar fi implicate în schemă

Organele de drept au efectuat marți, 16 septembrie, mai multe percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani. Conform unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP), investigațiile au vizat „organizația criminală Șor”, iar în timpul măsurilor speciale de investigație a fost stabilită rețeaua de finanțare cu care opera aceasta. Una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru „servicii dubioase” este parte a „organizației criminale” care asigura procesul media de răspândire a propagandei pro-ruse și a dezinformării pe teritoriul R. Moldova, subliniază reprezentanții Poliției.

Potrivit unor surse ale Ziarului de Gardă, oamenii legii au efectuat descinderi și la sediile Canal 5 și Primul în Moldova (a cărui licență de emisie a fost suspendată în 2022, n.red.), posturi de televiziune afiliate oligarhului fugar Ilan Șor. Iar în schema de spălare de bani era implicată și compania petrolieră Lukoil.

„În timpul analizei efectuate de oamenii legii, s-a ajuns la rețeaua de spălare de bani, schema de finanțare a trust-ului media fiind organizată prin intermediul unei companii de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere.

Factorii de decizie și persoanele responsabile de administrarea companiei de construcții, includeau intenționat în documentele contabile, fiscale și/sau financiare, inclusiv în cele electronice, date vădit denaturate aferent cheltuielilor și anume au inclus în contabilitatea entității procurări de combustibil și servicii care nu au la bază operațiuni reale.

Mai mult, la perchezițiile efectuate la domiciliul uneia dintre administratoarele unei companii din trust media a fost depistată o cantitate de substanță verde, asemănătoare drogurilor. Aceasta urmeazǎ a fi expertizatǎ.

În timpul acțiunilor, reținut a fost și intermediarul procesului de spălare de bani pentru finanțarea trustului media. Este vorba despre un bărbat anunțat în căutare, fiind condamnat la 10 ani de închisoare pentru omor (fostul polițist Ion Perju, n.red.)”, se spune în comunicatul Poliției.

Conform Poliției, în urma descinderilor au fost ridicate „acte contabile, ciorne, tehnică de calcul, materiale care vor servi ca probe în dosar, dar și surse bănești în diferită valută, echivalentul a aproximativ cinci milioane de lei”.

Reprezentanții posturilor de televiziune afiliate lui Șor, Primul în Moldova și Canal 5, au confirmat că sediile lor au fost vizate astăzi de percheziții, calificându-le drept „comandă politică”.

„(…) În loc de o anchetă obiectivă, asistăm la o comandă politică. Tot echipamentul a fost confiscat, filmările au fost oprite, studiourile au fost închise, producția de știri și interviuri a fost întreruptă. Nu este vorba despre o luptă împotriva „evaziunii fiscale” (…)”, arată o postare pe Telegram a canalului Primul în Moldova.

Publicitate politică pentru… Șor

În mai 2025, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au decis sancționarea, pentru prima dată, a unui serviciu media audiovizual neliniar, „Canal 5”, cu amenzi în sumă totală de 85 000 de lei, pentru că a făcut publicitate politică pentru Ilan Șor și blocul „Pobeda”, care nu a fost delimitată și plasată corespunzător.

Conform unui comunicat de presă emis de CA, verificările au vizat programele audiovizuale de știri cuprinse în cataloagele de programe de pe pagina web canal5.md și de pe profilul „Canal 5” de pe platforma de partajare a materialelor video YouTube, și anume: Новости Canal5 din 12 februarie 2025, ora 16:00; din 13 februarie 2025, ora 21:00; din 14 februarie 2025, ora 21:00; din 24 februarie 2025, ora 21:00; din 3 martie 2025, ora 21:00; și din 6 martie 2025, ora 21:00.

Rezultatele controlului au atestat că în cadrul programelor s-au difuzat subiecte în care a fost reflectată activitatea Blocului „Pobeda” (cu elementele sale constitutive – partidele politice „Renaștere”, „Șansă” și „Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei” – FASM), precum și cea a liderului acestuia, condamnatul fugar Ilan Șor.

„Numărul și caracterul pozitiv al materialelor analizate indică un interes vădit al serviciului „Canal 5” față de această formațiune politică și liderul ei. Este de remarcat că modul de realizare și prezentare a subiectelor nu s-a rezumat doar la chestiuni și detalii informative, evidențiindu-se caracterul publicitar al Blocului Politic „Pobeda” (cu elementele sale constitutive) și cel al liderului acestuia, Ilan Șor. Or, difuzarea conținutului editorial, ce conține elemente publicitare nemarcate corespunzător este interzisă atât de Legea publicității, cât și de CSMA”, a observat Consiliul.

De asemenea, s-a atestat că materialele monitorizate au caracter de promovare, fapt care s-a manifestat prin: „numărul și durata subiectelor dedicate evenimentelor organizate de către Blocul „Pobeda”; mesajele și inițiativele făcute publice de către Ilan Șor; utilizarea unor calificative subiective de către prezentatoare și voice-overi; repetarea insistentă a faptului că evenimentele au fost organizate de către echipa lui Ilan Șor; exprimarea unor aprecieri entuziaste ale beneficiarilor, participanților la eveniment, inclusiv mesaje de recunoștință față de organizatori și sponsori”.