Undă verde de la CSM: un ex-judecător, bănuit de corupție, va fi percheziționat și ar putea fi reținut și arestat

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis solicitarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, cu privire la percheziția și aducerea silită a unui ex-judecător, bănuit de comiterea faptelor de corupție și infracțiuni conexe corupției.

Marți, 21 octombrie 2025, membrii Consiliului s-a întrunit într-o ședință extraordinară pentru a examina demersul Procurorului General interimar privind autorizarea efectuării perchezițiilor, reținerii, aducerii silite și arestului în privința fostului magistrat, potrivit unui comunicat al CSM.

În urma examinării materialelor prezentate, plenul Consiliului Superior al Magistraturii dat unanim acordul procurorului general interimar.

Foto: CSM

Potrivit informațiilor și actelor procesuale prezentate, investigațiile se referă la posibile fapte de corupere pasivă și trafic de influență, în perioada în care persoana vizată exercita funcția de judecător.