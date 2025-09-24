Penitenciarul unde urmează să fie plasat Plahotniuc are un nou șef interimar, detașat de la ANP

Eugeniu Caraman a fost desemnat marți, 23 septembrie, director interimar al Penitenciarului nr. 13, funcție vacantă din iunie 2025. În această instituție de detenție urmează să fie plasat oligarhul Vladimir Plahotniuc, care va fi adus în R. Moldova mâine dimineață, 25 septembrie.

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) nu a făcut publică numirea lui Eugeniu Caraman. Contactați de ZdG, reprezentanții Serviciului de presă au precizat că datele despre noua conducere a Penitenciarului nr. 13 au fost actualizate pe site în cursul zilei de ieri, 23 septembrie.

În dimineața zilei de 25 septembrie, în Penitenciarul nr. 13 ar urma să fie adus oligarhul Vladimir Plahotniuc. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru a declarat că fostul lider PDM va fi deținut într-o celulă separată „din motiv de securitate”.

Contactați de ZdG, reprezentanții Ministerului Justiției au dat de înțeles că numirea nu are legătură cu extrădarea lui Vladimir Plahotniuc.

„Eugeniu Caraman a fost numit director interimar. Această numire reprezintă o măsură internă menită să asigure buna funcționare a instituției, având în vedere că funcția a rămas vacantă. Interimatul este pe o perioadă de până la șase luni, timp în care va fi organizat concursul, conform prevederilor legale”, a precizat șefa Serviciului de comunicare a Ministerului Justiției, Loreta Lisnic.

În spațiul public au apărut informații conform cărora Eugeniu Caraman ar fi fratele președintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Sergiu Caraman. ZdG i-a adresat acestuia un mesaj, solicitând să confirme sau să infirme existența legăturii de rudenie și să precizeze dacă aceasta ar fi avut vreo influență asupra numirii lui Eugeniu Caraman la conducerea Penitenciarului nr. 13.

„Da, Eugeniu Caraman este fratele meu și este angajat al Administrației Naționale a Penitenciarelor, unde deține funcția de șef de direcție. Începând de astăzi, el a fost detașat pentru a asigura interimatul funcției de director al Penitenciarului nr. 13. Este important de menționat că Administrația Națională a Penitenciarelor se află în subordinea Ministerului Justiției și nu a Consiliului Superior al Magistraturii. Prin urmare, CSM și președintele acestuia nu au nicio atribuție sau implicare în procesele de numire, transfer sau detașare din cadrul MJ și ANP”, a punctat Sergiu Caraman.

În februarie 2025, Eugeniu Caraman a câștigat concursul pentru funcția de șef al Direcției siguranță și regim în cadrul ANP. Anterior, acesta a deținut și funcția de șef al Penitenciarului nr.3 de la Leova.