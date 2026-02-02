Membru CSP, după eliberarea din arest a lui Andronachi: „Inspecția Procurorilor s-a autosesizat cu privire la faptele pretins a fi comise de procuror”

Inspecția Procurorilor, din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), s-a autosesizat cu privire la faptele pretins a fi comise de Nicolae Busuioc, procurorul care gestionează dosarul de spălare de bani în proporții deosebit de mari al lui Vladimir Andronachi. Anunțul a fost făcut de către Andrei Cebotari, membru al CSP, după comunicatul Curții de Apel Centru, care a informat că fostul deputat a fost eliberat din arest, întrucât procurorul de caz ar fi depus cu întârziere cererea de prelungire a măsurii preventive.

Cebotari menționează, într-o postare pe Facebook, că „respectarea strictă a normelor procesual-penale, în special a termenelor imperative, nu este o chestiune formală, ci o garanție esențială a legalității și credibilității actului de justiție”.

„În contextul informațiilor apărute în presă, referitoare la cauza penală în care este vizat fostul deputat Vladimir Andronachi, consider necesar să aduc următoarele precizări de interes public.

Potrivit datelor făcute publice, instanța de judecată a constatat nerespectarea unui termen procedural imperativ la examinarea demersului procurorului privind prelungirea măsurii arestului preventiv, circumstanță care a determinat punerea în libertate a învinuitului și aplicarea măsurii obligării de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală.

În aceste condiții, Inspecția Procurorilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor s-a autosesizat cu privire la faptele pretins a fi comise de procurorul Nicolae Busuioc, fapte care ar putea întruni elementele unei abateri disciplinare, rezultate din posibila încălcare a normelor procesual-penale ce reglementează termenele imperative, a căror nerespectare atrage, în mod direct, consecințe juridice grave, inclusiv eliberarea obligatorie a persoanelor arestate.

Respectarea strictă a normelor procesual-penale, în special a termenelor imperative, nu este o chestiune formală, ci o garanție esențială a legalității și credibilității actului de justiție. Orice abatere de la aceste standarde trebuie analizată instituțional, cu obiectivitate și responsabilitate. Concluziile procedurii disciplinare vor fi formulate și făcute publice în limitele și condițiile prevăzute de lege”, a scris Cebotari într-o postare pe Facebook.

Fostul deputat Vladimir Andronachi, cercetat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, a fost eliberat din arest preventiv. O hotărâre în acest sens a fost pronunțată pe 2 februarie 2026 de către Curtea de Apel Centru, care a respins demersul procurorilor. Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), în privința lui Andronachi este aplicată măsura obligării de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală.

Curtea de Apel Centru menționează într-un comunicat faptul că arestul preventiv prelungit în privința lui Andronachi pe 31 decembrie 2025, urma să expire pe 23 ianuarie 2026, ca urmare a includerii în termenul de detenție a perioadei în care s-a aflat în arest la domiciliu de la 24 decembrie 2025 până la 31 decembrie 2025, potrivit prevederilor art. 186 alin. (6) pct. 2) Cod de procedură penală.

Totuși, potrivit instanței de apel, procurorul de caz a înaintat un demers de prelungire a arestării tocmai la 22 ianuarie 2026, adică „cu omisiunea termenului obligatoriu prevăzut de lege”. Iar „eroarea admisă de procuror a fost ignorată în mod neconvingător și de către instanța de fond”. Prin urmare, reprezentanții instanței susțin că „încălcarea admisă de procuror a privat, prin efectul legii, Curtea de Apel de posibilitatea de a analiza temeiurile prelungirii măsurii preventive de arest în privința învinuitului Andronachi Vladimir”.

Într-un răspuns la o solicitare de informații a Ziarului de Gardă, reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) susțin că instituția urmează să analizeze motivarea deciziei Curții de Apel Centru și consideră că demersul de prelungire a arestului preventiv a fost depus în termenul legal.

„Situația creată a fost determinată de interpretarea modului de calcul al termenului măsurii preventive, confuzie generată de includerea, în termenul de 30 de zile al arestului preventiv, a unei perioade anterioare de aproximativ 7 zile, aferent măsurii preventive stabilite prin mandatul anterior”, precizează reprezentanții PA pentru ZdG.

Vladimir Andronachi a fost deputat în perioada februarie 2015 – iulie 2021 și ex-vicepreședinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), condus în trecut de oligarhul Vladimir Plahotniuc. În R. Moldova, fostul democrat figurează în mai multe dosare penale: „Frauda bancară”, dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte și „Metalferos”.

În noiembrie 2022, Andronachi a fost expulzat de autoritățile din Ucraina și reținut în dosarul „Frauda bancară”. Ulterior, acesta a fost plasat în arest la domiciliu, iar în august 2023 a fost eliberat din arest la domiciliu sub garanție personală. Conform unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), în 2014, utilizând acte fictive și informații false, mai multe persoane ar fi determinat încheierea cu Banca de Economii SA a unui contract de investiții sub falsul motiv de reconstrucție și reparație a unui nou sediu pentru bancă. În temeiul acestui contract, banca a transferat circa 32 milioane de lei unei companii controlate efectiv de către Vladimir Andronachi, pe care ultimul i-a convertit, plasat și stratificat prin intermediul mai multor companii nerezidente cu conturi deschise în două bănci din Letonia.

Fostul deputat PD a pledat nevinovat.