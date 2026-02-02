Procuratura Anticorupție: În privința lui Andronachi este aplicată măsura obligării de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală

Reprezentanții Procuraturii Anticorupție susțin că instanța urmează să analizeze motivarea deciziei Curții de Apel Centru și vor continua urmărirea penală în dosarul de spălare de bani în proporții deosebit de mari al fostului deputat Vladimir Andronachi, „cu respectarea strictă a prevederilor legale”, după ce apropiatul oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar.

În comunicatul PA nu se face referire la acuzațiile Curții de Apel Centru, care susține că procurorul a înaintat demersul de prelungire a arestării în privința lui Andronachi cu „omisiunea termenului obligatoriu prevăzut de lege”.

„Procuratura Anticorupție informează că, la data de 23 ianuarie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a examinat demersul procurorului privind prelungirea măsurii preventive – arestul preventiv în privința învinuitului Vladimir Andronachi. Prin încheierea instanței, demersul a fost admis parțial, fiind dispusă aplicarea măsurii preventive a controlului judiciar pe un termen de 30 de zile, cu monitorizarea electronică a învinuitului.

Procuratura Anticorupție a contestat cu recurs, solicitând prelungirea măsurii preventive – arestul preventiv, pe un termen de 30 de zile. Prin decizia din 02 februarie, Curtea de Apel Centru a respins demersul procurorului privind prelungirea arestului preventiv, a anulat încheierea judecătorului de instrucție, inclusiv măsura preventivă a controlului judiciar, și a dispus eliberarea învinuitului, cu aplicarea măsurii obligării de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală.

Detalii despre dosarele lui Andronachi

Fostul deputat a fost reținut în seara zilei de marți, 2 septembrie.

Nicolae Busuioc, procurorul care gestionează cauza penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari în care figurează fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, a declarat pentru jurnaliștii de la TV8 că dosarul a fost deschis în 2021 pentru presupuse fapte comise în 2014, perioadă în care Andronachi activa în calitate de om de afaceri.

Astfel, Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, este bănuit că ar fi spălat 360 de mii de dolari într-un episod și 100 de mii de dolari în al doilea.

Potrivit acuzatorului de stat, dosarul a fost deschis în 2021, însă ulterior a fost conexat cu o altă cauză penală, inițiată în august 2025, pe baza unor probe noi și declarații ale unor martori care au permis relansarea urmăririi penale.

„(…) Probele au demonstrat schema infracțională complexă care a fost organizată de către domnul Andronachi. Urmează să efectuăm alte acțiuni de identificare a tuturor participanților (…). El a acționat prin interpuși – persoane apropiate și a reușit să spele o sumă impunătoare de bani (…)”, a subliniat procurorul pentru sursa citată.

Vladimir Andronachi a fost deputat în perioada februarie 2015 – iulie 2021 și ex-vicepreședinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), condus în trecut de oligarhul Vladimir Plahotniuc. În R. Moldova, fostul democrat figurează în mai multe dosare penale: „Frauda bancară”, dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte și „Metalferos”.

În noiembrie 2022, Andronachi a fost expulzat de autoritățile din Ucraina și reținut în dosarul „Frauda bancară”. Ulterior, acesta a fost plasat în arest la domiciliu, iar în august 2023 a fost eliberat din arest la domiciliu sub garanție personală. Conform unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), în 2014, utilizând acte fictive și informații false, mai multe persoane ar fi determinat încheierea cu Banca de Economii SA a unui contract de investiții sub falsul motiv de reconstrucție și reparație a unui nou sediu pentru bancă. În temeiul acestui contract, banca a transferat circa 32 milioane de lei unei companii controlate efectiv de către Vladimir Andronachi, pe care ultimul i-a convertit, plasat și stratificat prin intermediul mai multor companii nerezidente cu conturi deschise în două bănci din Letonia.

Fostul deputat PD a pledat nevinovat.