Magistratul Dmitrii Fujenco, care nu a promovat evaluarea integrității, urmează să fie eliberat din funcție. Evaluarea judecătorilor de la Curtea de Apel Sud, finalizată de către CSM

Judecătorul Dmitrii Fujenco, de la Curtea de Apel Sud, care a fost audiat de două ori de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, în lipsa unui consens în completul de evaluare, dar care nu a promovat evaluarea integrității în final, va fi eliberat din funcție. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat în ședința de marți, 21 octombrie, raportul Comisiei și a constatat nepromovarea evaluării de către magistrat.

Astfel, cu această deciziei, a fost finalizată procedura de evaluare a judecătorilor de la Curtea de Apel Sud care erau în funcție la începutul exercițiului excepțional. La începutul evaluării, la instanța de apel din sudul țării erau angajați 8 judecători, dintre care trei au demisionat și nu au fost evaluați – Evghenii Dvurecenschii (anterior la Curtea de Apel Cahul, n.r.), Ștefan Starciuc (anterior la Curtea de Apel Comrat, n.r.) și Galina Vavrin (anterior președinte interimar, Curtea de Apel Cahul, n.r.). Toate cele cinci rapoarte ale Comisiei în privința judecătorilor de la Curtea de Apel Sud au fost acceptate de către CSM. Trei rapoarte au fost în privința promovării evaluării – Grigorii Colev, Andrei Mironov și Vitalie Movilă.

Pentru acceptarea raportului cu privire la evaluare și constatarea nepromovării evaluării au votat zece membri ai CSM, Natalia Bondarenco, care a activat în aceeași instanță cu Fujenco, a votat „contra”.

Din data rămânerii definitive a hotărârii CSM, magistratul de la Curtea de Apel Sud va fi eliberat din funcția de judecător și va fi decăzut din dreptul de a deține funcții publice timp de 6 ani. Totodată, acesta urmează să fie lipsit de indemnizația unică de concediere.

CSM a decis aplicarea în privința lui Dmitrii Fujenco a restricției de ocupare a funcției de judecător și a altor funcții de demnitate publică pentru un an mai mult față de colegul său de muncă care, la fel, nu a promovat evaluarea – Serghei Pilipenco. Legea prevede că judecătorul eliberat din funcție nu are dreptul de a exercita funcția de judecător și alte funcții de demnitate publică timp de 5-7 ani, din data rămânerii definitive a hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii.

Deciziile emise marți de către CSM pot fi contestate de către magistrați la Curtea Supremă de Justiție.

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat, pe 24 septembrie, că a finalizat procedura de evaluare a judecătorului Dmitrii Fujenco, de la Curtea de Apel Sud, și a transmis raportul său Consiliului Superior al Magistraturii, cu propunerea ca acesta să nu promoveze evaluarea externă a integrității.

La baza deciziei Comisiei au stat dubii privind integritatea financiară și etică a judecătorului Fujenco.

Raportul integral va fi făcut public după expirarea perioadei legale de contestare sau, în cazul unei contestații, după hotărârea definitivă a Curții Supreme de Justiție.

Evaluarea judecătorului Dmitrii Fujenco a avut loc în baza Legii nr. 252/2023 privind evaluarea judecătorilor și procurorilor și a fost repartizată aleatoriu Completului A al Comisiei, format din membrii Andrei Bivol, Lavly Perling și Lilian Enciu. În lipsa unui consens în complet, cazul a fost transmis spre examinare întregii Comisii, judecătorul Fujenco fiind invitat repetat la audieri publice. Audierile s-au axat pe aspecte privind posibile discrepanțe financiare pentru anii 2012–2013, 2015 și 2017, inclusiv donații primite de la membri ai familiei, utilizarea unui automobil și cheltuielile pentru reparația locuinței. Totodată, Comisia a solicitat clarificări privind circumstanțele în care magistratul a beneficiat de folosința unui apartament.

Dmitrii Fujenco a făcut parte din completul de judecată care a admis, la 28 iunie 2023, apelul declarat de avocatul magistratei suspendate de la Curtea de Apel Chișinău Liubovi Brînza. Instanța de Apel de la Comrat a hotărât achitarea acesteia, învinuită în baza art. 325 alin. (3) lit. a1) Cod penal (episod numit convențional Scarlat), „pe motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii”.