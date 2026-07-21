LIVE Ședința CSM: contestația depusă de judecătorul Garri Bivol împotriva deciziei de a fi eliberat din funcție a fost respinsă

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au întrunit în ședință după o pauză de o lună. Pe agenda ședinței au fost incluse 26 de subiecte, inclusiv trei rapoarte ale Comisiei de evaluare externă.

Totodată, șapte candidați la funcția de judecător solicită înaintarea propunerii repetate președintei R. Moldova de numire în funcție.

Doi judecători, Vitalie Muntean și Lorina Ciubotaru, au depus cereri de participare la concursul pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea de Apel Centru. Pentru concursul pentru suplinirea posturilor vacante de judecător în completul anticorupție al Curții de Apel Centru a depus cerere doar Vladislav Negru, de la Judecătoria Chișinău.

UPDATE 18:15 Ședința CSM s-a încheiat.

UPDATE 18:14 Membrii Consiliului au aprobat demersurile președintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, Constantin Damaschin, privind menținerea împuternicirilor judecătorului Sergiu Stratan și a judecătoarei Ana Cucerescu la examinarea unor cauze aflate în procedură.

Sergiu Stratan examinează cauza penală în care Veaceslav Platon este cercetat pentru fabricarea sau punerea în circulaţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false.

UPDATE 18:07 Plenul CSM a anunțat concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție, concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la curțile de apel, concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în Colegiul specializat anticorupție al Judecătoriei Chișinău și concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în completele specializate anticorupție ale Curții de Apel Centru.

UPDATE 17:55 CSM a admis, în unanimitate, contestația depusă de membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Guzun, împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 24 aprilie 2026, emise în privința acțiunilor judecătoarei Corina Albu (în demisie) de la Judecătoria Hîncești, sediul Central. Mai exact, acesta cere o sancțiune mai aspră împotrva Judecătoarei, și anume eliberarea din funcție, după ce Inspecția judiciară și Colegiul disciplinar au depistat mai multe abateri disciplinare.

Astfel, Consiliul a anulat hotărârea Colegiul disciplinar de a mustra judecătoare și a decis sanțiunea ei prin eliberarea din funcție.

Corina Albu este una dintre judecătorii care au plecat din sistem înainte de evaluarea externă.

UPDATE 17:40 Membrii CSM au respins ca neîntemeiată contestația depusă de judecătorul Garri Bivol de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 12 decembrie 2025, prin care a fost eliberat din funcția de judecător după ce Plenul Colegiului disciplinar de pe lângă CSM a examinat două cauze disciplinare intentate în temeiul sesizării Procuraturii Anticorupție.

„Se menține fără modificări hotărârea Colegiului disciplinar nr. 24/12 din 12 decembrie 2025 emis în privința acțiunilor judecătorului Garri Bivol (…). Se eliberează Garri Bivol din funcția de judecător al Judecătoriei Chișinău”, a dat citire deciziei președintele CSM, Sergiu Caraman.

Hotărârea poate fi contestată în termen de 30 de zile.

UPDATE 17:13 A fost amânată examinarea contestațiilor depuse de membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Guzun, Inspecția judiciară și judecătorii Garri Bivol și Valentina Garabagiu de la Judecătoria Chișinău împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar nr. 3/4 din 27 februarie 2026.

UPDATE 17:05 Elena Lupan a fost numită, din 10 august, în funcția de inspectoare-judecătoare în Inspecția judiciară pentru un termen de șase ani. Aceasta lucrează acum în funcția de inspector principal la Serviciul Protecţia Datelor cu Caracter Personal. A deținut anterior funcția de judecătoare la Judecătoria Străşeni, sediul Călăraşi.

Elena Lupan

UPDATE 16:45 CSM a admis cererea unui singur candidat la funcția de judecător, privind înaintarea propunerii repetate președintei Republicii Moldova de numire în funcție. Mai exact, membrii CSM au susținut propunerea repetată a lui Vadim Gribincea.

Pentru propunerea repetată sunt necesare voturile a 2/3 din membrii CSM, adică 8 voturi.

Astfel, au fost respinse cererile:

Irina Pușcașu-Mamaliga, la sediul Rezina Sergiu Sîrbu, la sediul Călărași Alina Spătaru, la sediul Sîngerei Ion Vartolomei, la Judecătoria Strășeni, sediul Central, cu patru voturi „pro” și șapte „împotrivă” Corina Roșca, la Judecătoria Orhei, sediul Telenești Inga Spînu, la Judecătoria Hîncești, sediul Leova, cu cinci voturi „pro” și șase „împotrivă”

Inga Spînu Corina Roșca Ion Vartolomei Alina Spătaru Sergiu Sîrbu Irina Pușcașu-Mamaliga

UPDATE 13:55 Membrii Consiliului îi audiază pe candidații la funcția de judecător care solicită repetat numirea în funcție. Conform Tatianei Tabuncic, Vadim Gribincea a fost propus președintei de către CSM, pentru numirea în funcție, în iulie 2025, iar în februarie 2026, Președinția a comunicat că mai mulți candidați propuși „nu întrunesc rigorile de integritate financiară” și a respins propunerea de numire.

Acesta a fost propus la Judecătoria Strășeni, sediul Central.

Vadim Gribincea

UPDATE 13:45 CSM a acceptat raportul privind evaluarea lui Ion Bîtcă pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție și a constatat nepromovarea evaluării.

UPDATE 13:34 Consiliul examinează raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea candidatului Ion Bîtcă la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Comisia a constatat nepromovarea evaluării de către candidat, din cauza neîntrunirii criteriului de integritate financiară. Ion Bîtcă activează în calitate de avocat.

Captură de ecran/youtube.com

UPDATE 13:20 CSM a amânat examinarea raportului Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru. Comisia a anunțat că a finalizat reevaluarea judecătorului Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru pe 18 iunie.



În raportul de reevaluare, Comisia a propus, pentru a doua oară, nepromovarea evaluării de către judecătorul Ion Bulhac, constatând neîntrunirea criteriului de integritate etică.

UPDATE 13:20 A fost amânată deliberarea și pronunțarea hotărârii în privința evaluării Angelei Catană.

UPDATE 11:10 Angela Catană a declarat că cea mai mare parte a sumelor de bani analizate de Comisie provine din activitățile soțului acesteia în România, care este avocat.

UPDATE 10:30 CSM examinează raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătoarei Angela

Catană în calitate de ex-vicepreședintă interimară a Judecătoriei Chișinău. Comisia a constatat neîntrunirea criteriilor de integritate financiară. Prin urmare, raportul de evaluare conține propunerea de nepromovare a evaluării externe.

UPDATE 10:08 Elena Croitor, recent numită în funcția de judecătoare la Curtea Supremă de Justiție, a depus jurământul solemn în fața membrilor CSM.

Potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 544-XIII privind statutul judecătorului, înainte de a începe exercitarea funcției, magistratul este obligat să depună jurământul în fața Consiliului Superior al Magistraturii.