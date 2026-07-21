Doi procurori au primit rapoarte de promovare: unul dintre ei este adjunct interimar în Procuratura municipiului Chișinău

Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de verificare a integrității etice și financiare în cazul a doi procurori: Grigore Potoran, adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, și Alexandr Corețchii, procuror în Procuratura Soroca. Completul de evaluare B a concluzionat, în urma evaluării, că ambii procurori întrunesc criteriile de integritate etică și financiară și a propus Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) promovarea evaluării externe, potrivit unui comunicat de presă.

Ambii sunt subiecți ai evaluării în calitatea lor anterioară de procuror și, respectiv, de procuror delegat în cadrul Procuraturii Anticorupție.

Rapoartele de evaluare au fost transmise procurorilor și CSP. Rapoartele vor fi făcute publice după expirarea termenului de contestare a deciziilor CSP sau în termen de trei zile de la pronunțarea unor hotărâri definitive ale Curții Supreme de Justiție.

Alexandr Corețchii a refuzat să participe la audierea publică. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei, în cazul în care un subiect al evaluării refuză să participe la audiere, Completul de evaluare sau Comisia va finaliza evaluarea pe baza informațiilor pe care le-a colectat fără a desfășura audierea.