WatchDog Economie europeană, stat eficient? O analiză noului programului de guvernare

Vasile Tofan a publicat noul program de guvernare. Potrivit expeprtului WatchDog, Andrei Curăraru, ce atrage atenția nu este lista de promisiuni, ci schimbarea de abordare. Programul anterior fixa direcția: Uniunea Europeană, pace, dezvoltare. Cel nou apare după două conflicte care au lovit încrederea: reforma fiscală și remunerarea nejustificate de la stat. Potrivit lui Curăraru, programul de guvernare încearcă să răspundă la aceste provocări.

„Cel mai clar se vede la fiscalitate. Proiectul din iunie propunea cote concrete și uniformizarea TVA. A provocat opoziția sindicatelor, autorităților locale și unor sectoare economice. Noul program păstrează ținta de a majora încasările fiscale cu cel puțin două puncte procentuale din PIB până în 2028. Guvernul transmite că politica fiscală anunțată anterior nu este cea finală, dar este nevoie de rezultat. Pachetul legislativ poate fi rescris; presiunea de a găsi bani rămâne.. Aici intră și salariile de la stat. Programul cere plăți ușor de înțeles, fără remunerații excesive, sporuri netransparente și excepții nejustificate. Legătura politică este directă: nu poți cere contribuabilului să achite mai mult dacă statul nu începe de la sine. Doar că plafonarea oarbă poate alunga specialiștii necesari aderării. Programul admite excepții pentru competențe rare, fără să spună încă cine le aprobă și cum împiedică reapariția privilegiilor sub alt nume”, explică acesta.

Totuși, aceeași tensiune apare în reforma administrativă. Legea din aprilie stimulează amalgamarea voluntară, într-o țară în care 776 de primării au sub 3000 de locuitori. „Programul merge mai departe: restructurarea raioanelor și transferul funcțiilor, oamenilor și patrimoniului. Simultan, cere comasarea sau lichidarea unor instituții centrale, dar și protejarea capacității pentru aderare.”

„Aici apare poate cel mai important act de echilibristică pe care îl va încerca Guvernul Tofan. Să ai un stat mic cu controale puține, cel mai prietenos antreprenorilor, ca pe un panou de publicitate pentru investitorii din Dubai, dar și unul capabil să atingă standardele europene sub presiunea externă din partea Rusiei pe care o simțim zilnic. Securitatea, deci, nu este un capitol separat. Programul leagă propaganda rusă, ingerința electorală, atacurile cibernetice și presiunea energetică de destabilizarea internă. Moscova nu trebuie să inventeze nemulțumirea produsă de taxe, salarii sau reorganizare; îi ajunge să finanțeze actori care o amplifică și să o transforme în vot anti-european. Dar Guvernul trebuie să distingă manipularea de opoziția legitimă a celor care pierd din reformă. Altfel, critica reală va fi împinsă chiar spre propaganda pe care statul încearcă să o combată. Implementarea programul lui Tofan va fi judecat după trei distincții: între ținta fiscală ambițioasă și calitatea vieții omului simplu, între risipă și capacitate administrativă reală, între influență rusă și nemulțumire autentică. Documentul vede conflictele și-și propune să le soluționeze, să vedem dacă îi reușește.”

„Economie europeană, stat eficient” este denumirea Programului de activitate al Guvernului pentru care Vasile Tofan, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, va solicita votul de încredere al Parlamentului. Documentul, publicat luni, 20 iulie, stabilește cinci priorități ale viitorului Executiv, printre care relansarea economiei și accelerarea aderării R. Moldova la Uniunea Europeană.

Vasile Tofan, desemnat de președinta Maia Sandu în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru, va cere marți, 21 iulie, votul de încredere al Parlamentului pentru Programul de activitate și componența noului Guvern.