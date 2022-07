Kövesi o îndeamnă pe noua șefă a Procuraturii Anticorupție să apeleze la ajutorul Parchetului European când va avea nevoie

Procurora-șefă europeană, Laura Codruța Kövesi, o îndeamnă pe Veronica Dragalin, noua procuroră-șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), să apeleze la ajutorul Parchetului European (EPPO) când va avea nevoie. Declarația șefei EPPO a fost făcută marți, 12 iulie, în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco.

Laura Codruța Kövesi, aflată într-o vizită de lucru la Chișinău, a menționat faptul că noua șefă a PA „trebuie să aibă răbdare și să depună foarte multă muncă”.

„(…) Sunt convinsă că are o experiență considerabilă. Bănuiesc că știe ce are de făcut. Nu neapărat că aș avea un sfat pentru dânsa, aș avea un sfat, în general, pentru toată lumea – să nu fie lăsată singură. Singur nu poți să reușești. Cel puțin din ce am aflat din spațiul public, citind profilul dânsei, văd că are o experiență bogată, știe ce înseamnă procuratură, știe ce are de făcut, însă cred că este foarte important să construiască o echipă, să consolideze o echipă, să aibă resursele necesare, să poată să folosească instrumentele legislative care să dea posibilitatea să aplice experiența pe care o are și, totodată, să nu fie singură. Sfatul meu personal pentru dânsa este să aibă răbdare, să pună multă muncă și oricând va fi nevoie de un sfat sau de un ajutor să apeleze la Parchetul European, pentru că ceea ce noi avem și nu are nimeni în Europa, este expertiza și este cunoașterea foarte aprofundată a 22 de legislații diferite. Suntem singurul birou european care lucrează cu 22 de coduri penale diferite și avem o cunoaștere aprofundată a 22 de sisteme juridice (…)”, a declarat Laura Codruța Kövesi.