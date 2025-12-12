Juristul unei companii de transportare a produselor alimentare – reținut pentru tentativa de corupere a unui polițist din Chișinău cu 20 de mii de lei

Juristul unei companii de transport a produselor alimentare a fost reținut de oamenii legii după ce i-ar fi oferit 20 de mii de lei mită unui polițist din Inspectoratul de Poliție Botanica din Chișinău.

Polițistul a denunțat acțiunile bărbatului, iar oamenii legii au pornit investigarea penală a juristului. Potrivit autorităților de drept, acesta ar fi oferit mita ca polițistul să treacă cu vederea faptul că acea companie avea acte fitosanitare false, punând astfel în pericol siguranța și legalitatea transportării acelor produse alimentare către instituții publice și magazine.

Juristul, cu vârsta de 41 de ani, a fost reținut imediat ce a oferit mita, după ce cu o zi înainte, acesta i-ar fi promis suma de bani, în apropierea Inspectoratului. Ulterior, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale i-a prezentat juristului învinuirea pentru corupere activă.