Tutela în R. Moldova: cine poate deveni tutore/curator și ce drepturi și obligații are

Copiii rămași temporar fără ocrotire părintească sau cei rămași fără ocrotire părintească beneficiază de protecție specială din partea statului. Tutorele sau curatorul devine reprezentantul legal al copilului și are dreptul să ia decizii importante legate de sănătate, educație, administrarea banilor și alte aspecte ale vieții acestuia. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), responsabilitatea principală a tutorelui/curatorului este să protejeze drepturile și interesele copilului, iar a autorităților – să asigure indemnizații și sprijin social pentru creșterea și îngrijirea acestuia.

În Republica Moldova, tutela și curatela sunt forme de protecție destinate copiilor rămași temporar fără îngrijire părintească sau copiilor rămași fără ocrotire părintească. „Tutela și curatela reprezintă o sarcină personală și neremunerată. Persoana care exercită atribuțiile de tutore sau curator nu primește plată pentru această activitate. Totuși, odată cu dispunerea plasamentului copilului în Serviciul de tutelă/curatelă, autoritatea tutelară teritorială stabilește și achită indemnizațiile pentru creșterea și îngrijirea copilului”, explică MMPS.

Copiii aflați sub tutelă/curatelă beneficiază de indemnizații unice la plasament, de indemnizații zilnice stabilite și achitate de către autoritatea tutelară teritorială și de indemnizații lunare care sunt utilizate pentru alimentaţie, procurarea îmbrăcămintei, încălţămintei, obiectelor de igienă personală și altor lucruri necesare.

„Totodată, asistența socială se acordă sub formă de prestații în bani (alocații, compensații, indemnizații) sau servicii sociale, care reprezintă un ansamblu de măsuri și activități realizate pentru satisfacerea necesităților sociale ale persoanelor aflate în dificultate”, menționează reprezentanții MMPS. Astfel, în cazul în care copilul plasat în Serviciul de tutelă/curatelă are o dizabilitate severă, tutorele/curatorul poate alege să beneficieze fie de alocația pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, fie de serviciu social Asistență personală.

„Conform prevederilor legale privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere se stabileşte persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe în vârstă de pînă la 18 ani, persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe nevăzătoare și constituie 80% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă stabilit anual de către Guvern. Subliniem faptul că beneficiarii au posibilitatea de a alege, la cerere, în schimbul alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere, dreptul de a beneficia de serviciu social Asistență personală (în cadrul căruia, la fel, copilul beneficiază de îngrijire, însoţire şi supraveghere) și viceversa”, explică MMPS.

Cine și cum poate obține tutela/curatela

Potrivit MMPS, tutore poate fi o persoană sau un cuplu căsătorit care primește la domiciliu un copil de până la 14 ani, oferindu-i îngrijire, educație și reprezentare legală. Tutorele are dreptul de a încheia, în numele copilului, actele juridice necesare, fără mandat special. Curatorul, la rândul său, are grijă de un copil cu vârsta între 14 și 18 ani. Acesta îl sprijină în luarea deciziilor, îi oferă îngrijire și educație și își dă acordul pentru actele juridice pe care copilul nu le poate încheia singur.

Pentru ca un copil să fie plasat în Serviciul de tutelă sau curatelă, persoana care dorește să devină tutore/curator trebuie să depună o cerere la autoritatea tutelară teritorială de la domiciliul copilului. Cererea trebuie să fie însoțită de actele justificative și motivele solicitării. După depunerea documentelor, autoritatea tutelară eliberează un certificat de confirmare, apoi solicită autorității tutelare locale întocmirea unei anchete sociale la domiciliul solicitantului. În cadrul evaluării sunt intervievați membrii familiei și alte persoane relevante din comunitate. Pe baza acestor informații se elaborează un aviz privind oportunitatea plasamentului, care include date despre capacitatea solicitantului de a îngriji și educa copilul. Totodată, se ține cont și de opinia acestuia, în funcție de vârsta și maturitatea lui.

Decizia finală se ia de către autoritatea tutelară teritorială doar în baza avizului pozitiv al Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate. În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea avizului, autoritatea emite o dispoziție privind plasarea copilului în Serviciul de tutelă/curatelă sau refuzul de a-l plasa în acest serviciu.

Drepturile și obligațiile tutorelui/curatorului

Potrivit MMPS, tutorele/curatorul are următoarele drepturi:

să fie informat despre istoricul și starea sănătății copilului;

să beneficieze de asistență și suport din partea autorității tutelare teritoriale;

să solicite încetarea plasamentului copilului și revocarea tutelei/curatelei;

să determine în mod individual procedeele şi mijloacele de creștere, educație și îngrijire a copilului plasat în serviciu, luând în considerare eventualele recomandări ale autorității tutelare teritoriale;

să aleagă instituția de învățământ şi forma de studii pe care le va urma copilul, ținând cont de opinia acestuia, precum și de necesitățile lui educaționale și de dezvoltare;

să ceară de la orice persoană, inclusiv de la rudele apropiate, înapoierea copilului pe care acestea îl rețin fără temei legal sau fără o hotărâre corespunzătoare a instanței judecătorești.

Totodată, tutorele/curatorul are și obligații:

să locuiască împreună cu copilul plasat în serviciu; în cazuri excepționale, dacă există circumstanțe motivate și interesele copilului o cer, autoritatea tutelară teritorială poate permite, temporar, curatorului să locuiască separat de copilul plasat în serviciu;

să asigure copilului creștere, îngrijire și educație individualizată;

să protejeze și să promoveze bunăstarea copilului;

să asigure protecția copilului de orice formă de violență, exploatare, neglijare și trafic;

să comunice autorității tutelare teritoriale în a cărei evidență se află copilul informațiile privind starea sănătății, îngrijirea şi educația copilului, schimbarea domiciliului;

să asigure frecventarea de către copil a școlii până la sfârșitul anului de învățământ în care acesta atinge vârsta de 16 ani;

să asigure comunicarea copilului cu bunicii, frații, surorile și alte persoane apropiate copilului, dacă aceasta nu contravine interesului superior al acestuia.

Pentru mai multe informații și resurse utile, vizitați site-ul abilitare.md, unde puteți găsi răspunsuri adaptate nevoilor voastre.

Articolul a fost dezvoltat în cadrul proiectului UNICEF Moldova „O lume incluzivă începe cu mine, cu tine, cu noi…”, implementat de AO „Prietena mea”, cu suportul financiar al Ministerului pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Republicii Federale Germania, prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare (KfW).